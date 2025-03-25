扣衬衫纽扣，用汤匙吃饭，在地铁站行走；这些日常小事对许多人来说轻而易举，但对帕金森病患者而言，却可能是不简单的任务。

由连氏基金会（Lien Foundation）主导的“Warrior 24/7”互动展览，10月31日至11月4日在新加坡理工大学（Singapore Institute of Technology）榜鹅校园举行，之后于11月7日至15日移至城市广场购物中心（City Square Mall），每天上午10时至傍晚6时开放。公众可通过这个互动展览，体验帕金森病患者的日常活动，了解他们面对的困难。

展览设有七个互动体验站，为参观者模拟帕金森病可能引起的手部僵硬、震颤、动作迟缓、字迹变小及说话声音微弱等问题。参观者可以感受扣衬衫纽扣的困难，以及手部震颤如何影响使用餐具。其中一个体验站则模拟患者行走时可能面对的步伐受限及动作冻结。

展览也融入患者和照护者的真实故事，呈现他们面对疾病的经历，以及药物、复健和社区支持所能发挥的作用。完成全部七个体验站的参观者，可获得特别设计的钥匙挂饰，以感谢他们对帕金森病患者的理解与尊重。

患者现场分享经

《美国忍者勇士》参赛者，也是帕金森病倡导者蔡俊宁，将出席展览开幕式。（蔡俊宁提供）

真人秀节目《美国忍者勇士》（American Ninja Warrior）参赛者，也是帕金森病倡导者蔡俊宁 （Jimmy Choi，@jcfoxninja），将出席10月31日上午11时30分在新加坡理工大学榜鹅校园举行的展览开幕仪式。蔡俊宁27岁时确诊早发型帕金森病，之后透过运动及分享个人经历，鼓励患者积极面对生活。他与妻子将在开幕活动上分享作为患者与照护者的经验。

公众可从当天下午2时起参观展览。参观者可在社交媒体分享体验，标记连氏基金会（@lienfoundation）和新加坡帕金森协会（@parkinsonsocietysingapore），并加入话题标签（hashtag）#Warrior247，提高公众对帕金森病的认识。

展览欢迎各年龄层参与。儿童及行动不便的公众，应在适当看护或协助下参观展览。

▲“Warrior 24/7”互动展览

10月31日至11月4日，每天上午10时至傍晚6时，入场免费

（注:10月31日的公众体验从下午2时开始）

地点：新加坡理工大学，榜鹅校园W1 Forum地面层



11月7日至15日，每天上午10时至傍晚6时，入场免费

地点：城市广场购物中心，B1层Green Square