经典方剂如何结合现代制药技术，适应现代人的生活需求？来自中国河南的仲景宛西制药，从道地药材的种植、传统炮制工艺到现代剂型的研发，在各个环节探索经典方剂的传承与创新。

中医药历经数千年发展，留下许多实用的经典方剂。传承经典，并不意味着一成不变。如何在保留古方精髓的同时，结合现代制药技术，让传统中药更贴近现代生活？

对来自中国河南的仲景宛西制药而言，传承经典不仅需要创新，也要从张仲景著作《伤寒论》及药材的源头说起。

第23届世界中医药大会于10月17日至18日在新加坡举行。这场由世界中医药学会联合会主办的国际学术盛会，汇聚来自世界各地的中医药专家学者、政府官员及企业代表。仲景宛西制药积极参会，促进中医药的交流与发展。

经典方剂结合现代制药技术

仲景宛西制药营销总经理马云（左）向新加坡中医师公会会长吴佳盛博士赠送《伤寒杂病论》（白云阁藏本），庆祝公会成立80周年。（科艺提供）

古籍中的经方，如何转化为适合现代人服用的中成药？经方一般指古代经典医籍中记载的方剂，复方则是由多味药材配伍组成的方剂。仲景宛西制药以张仲景《伤寒论》《金匮要略》中的经方为基础，研发生产一系列复方经方颗粒，结合现代提取、制剂与质量控制技术，让经典方剂更便于携带和服用。

仲景宛西制药营销总经理马云受访时指出：“复方经方颗粒依据仲景伤寒原方剂开发，它既保留经方特色，也用现代工艺回应现代人的服用习惯。”

除了复方颗粒，仲景也生产浓缩丸，通过现代提取、浓缩技术，将传统药液制成丸剂。浓缩丸具有服用量小、方便携带等特点，也改善了中药味苦、不易入口的问题。

针对新加坡湿热的气候，仲景也通过专项研发，改善颗粒剂容易吸潮、结块及溶解缓慢等问题，以适应本地药房储存及消费者日常使用的需求。

从种植到炮制 层层把关药材品质

种植于仲景道地药材基地的山茱萸，体现企业从源头把关药材品质的理念。（科艺提供）

马云指出，药材来源、种植环境、炮制方法及生产工艺，都可能影响药品品质。自1998年起，仲景陆续在中国三省六地建立六大道地药材基地。

“我们常形容，这是把工厂建在田间地头。从种苗选择、药材种植、田间养护、采收及储存，建立一套标准化流程，从源头把关药材品质。”

以经典产品六味地黄丸为例，这款由熟地黄、酒萸肉、牡丹皮、山药、茯苓及泽泻六味药材组成的中成药，是企业实践道地药材理念的重要代表。

马云说：“仲景六味地黄丸的原材料完全由我们的自建药材基地供应，确保了药材的品质管理。”

除了药材来源，炮制方法同样重要。马云以地黄为例：“生地黄与熟地黄虽然来自同一种植物，但经过不同的炮制处理，两者在中医理论中的药性和用途都有所不同。”

他也引用传统制药古训：“炮制虽繁必不敢省人工。”

从药材种植、采收、仓储到炮制加工，仲景重视各个环节的品质管理，体现企业一贯秉持的“药材好，药才好”理念。

生产讲求标准化 药材来源可追溯

仲景宛西制药与科艺推出系列复方颗粒，结合现代制药技术与标准化生产，维持产品品质稳定。（科艺提供）

从药材选择到制药工艺，标准化生产是确保中成药品质的重要一环。仲景宛西制药通过标准化生产与品质管理，结合传统制药经验与现代技术。

仲景参与了六味地黄丸相关中国国家标准的制定，通过标准化生产与品质管理，维持不同批次产品成分的一致性与品质稳定。对复方经方颗粒而言，标准化同样关键，既要尊重经方原文，也要让现代制剂质量可控。

资讯爆炸时代，现代消费者对健康选择的意识提高，更关注药材来源、农药残留、重金属等安全问题。仲景也借助科技，让原材料来源更透明。

马云表示：“我们建立了产品追溯体系，消费者可扫描药盒上的二维码，查询药材种植基地等来源信息，了解产品生产过程。”

经典方剂如何走近年轻一代？

中医药历经数千年发展，留下许多实用的经典方剂。其中，六味地黄丸和左归丸都是仲景的代表性产品，背后各有经典方剂的传承故事。

马云介绍：“六味地黄丸源于张仲景的肾气丸。到了宋代，医家钱乙在原有方剂基础上，去掉肉桂和附子两味药材，逐渐形成今天的六味地黄丸；左归丸则源自明代医学家张景岳的方剂，至今已有数百年历史。”

中医强调“治未病”的理念，与现代人重视“预防胜于治疗”的健康观念也有着相通之处。在中医药行业工作近30年的马云观察到，年轻一代对传统中医药的关注度显著提高。

不过，对许多年轻人而言，中医药仍有不少陌生的概念。不同方剂有什么区别？如何根据个人体质和实际情况正确使用中成药？

马云认为，缺乏了解可能让有兴趣的消费者却步，因此有必要以浅显易懂的方式普及中医药知识。仲景宛西制药通过生活化的体验活动，吸引消费者认识中药，并将传统中医药术语转化为通俗易懂的语言，帮助大众更好地理解相关知识。

仲景宛西制药 从医圣故里走进新加坡

创立于医圣张仲景故里的仲景宛西制药，近半个世纪以来，秉承“药材好，药才好”的制药理念，始终致力于传承仲景经方、发展现代中药。

2025年，仲景通过拥有50多年历史的新加坡传统中医药与保健品企业科艺（Science Arts），将重点产品引进新加坡，以新加坡作为拓展国际市场的据点。

马云表示，仲景不仅肩负着生产优质中成药的责任，也希望将张仲景的经方文化与中医药文化传播到世界各地，让更多人受益。

仲景产品现已在全岛超过300间中药行与指定西药房上架，包括裕华国货、Guardian药房等零售点。

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【本文由科艺呈献】