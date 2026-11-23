面对琳琅满目的鱼油产品，包装上的“1000毫克”“Omega-3”“EPA”“DHA”常让人看得一头雾水。参与品牌鱼油产品研发的Biowell产品经理陆雨琪，从消费者角度出发，带大家先从一张鱼油标签看起，拆解选购鱼油时值得留意的关键。

许多消费者会把鱼油总量与欧米伽-3含量画上等号。

拥有中国国家公共三级别营养师资格的Biowell产品经理陆雨琪，也参与Biowell红钻鱼油（Biowell Vital Fish Oil）近期的配方调整。

以下由他逐一解答消费者常见的疑问，厘清选购时容易混淆的概念。

Biowell产品经理陆雨琪（Biowell提供）

1. 问：包装上的1000毫克、1200毫克，到底代表什么？数字越大越好吗？

答：包装上的大数字首先要看清楚究竟指鱼油总含量（fish Oil），还是欧米伽-3脂肪酸的总含量（total Omega-3），两者并不一样。因此，不能只看包装正面，就以为其中含有1000毫克欧米伽-3。

比较产品时，应进一步查看EPA和DHA的实际含量，或者鱼油纯度（即EPA+DHA占鱼油总重量的比例）。比方说，同样是1000毫克的鱼油，30%纯度的产品只含300毫克的欧米伽-3，而80%纯度的则有800毫克。

根据新加坡的国家数码健康平台HealthHub，鱼油所含的欧米伽-3对健康人群的心脏有益。

2. 问：标签上的Fish Oil、Total Omega-3、EPA和DHA，这四项数字代表什么？

答：这四个成分容易让人混淆，先了解各自代表什么，才能看懂标签上的数字与含量。

Fish Oil ：胶囊所含全部鱼油油脂总重量，里面包含了各种各样的脂肪酸。

Total Omega-3： 鱼油中欧米伽-3家族脂肪酸的总量。除了大家熟悉的EPA、DHA，还包括少量DPA这类其他的欧米伽-3成分。

EPA、DHA：欧米伽-3家族中最核心、研究较多的两种脂肪酸，也是人们补充鱼油的核心目标。

因此，购买时不要只看包装正面的鱼油总毫克数，应进一步查看EPA和DHA含量。

3. 问：EPA和DHA有什么不同？EPA是不是越高越好？

答：EPA和DHA在人体中扮演的角色有所不同。通俗地说，EPA更偏向心血管保健，而DHA更偏向维持大脑和视觉健康。

不同鱼油产品因此可能采用不同的EPA:DHA比例。所以，并不存在适合所有人的单一“黄金比例”；选择时应看产品的营养定位及个人的保健需要。

以Biowell红钻鱼油升级版为例，每两颗含1030毫克浓缩鱼油，其中欧米伽-3脂肪酸总量为1000毫克，包括EPA 800毫克及DHA 15毫克。与旧版相比，新配方最明显的变化是提高EPA比例；旧版每两颗含EPA 625毫克、DHA 500毫克。

Biowell红钻鱼油升级版进一步聚焦于支持心血管健康，因此在配方设计上提高EPA比例，这是基于产品定位所做的针对性选择。高EPA低DHA的配比适合关注心血管健康的人。

升级版Biowell红钻鱼油，是一款全面支持心血管健康的配方：帮助维持健康的血脂水平、血压水平和血糖水平。（Biowell提供）

4. 问：除了EPA和DHA，还有哪些标签资料容易被忽略？

答：选购鱼油时，可从标签上的以下三个项目比较不同产品。

看个别成分实际含量 ：别只看鱼油总重量，得注意实际欧米伽-3及EPA、DHA的含量。

看“每颗”（per softgel）还是“每份”（per serving） ：一份可能是两颗或更多，比较不同产品时要先看清楚计算单位。

看建议每日用量及其他成分：了解每天实际摄取量，同时留意其他添加成分及过敏原等标签信息。

Biowell研发团队针对心血管日常保健需求，对红钻鱼油的配方进行针对性调配与科学配伍。（Biowell提供）

5. 问：为什么有些鱼油产品会加入其他营养成分？

答：不同鱼油产品会根据各自的营养定位，搭配其他营养素或植物成分。重点不在于成分越多越好，而是这些成分是否与产品定位相符，并发挥互补作用。

这也体现在Biowell红钻鱼油升级版的配方设计上，添加成分是为了让整体配方更聚焦。除了鱼油，配方还加入红曲米提取物、ULTRA-Quniol辅酶Q10、橄榄提取物、松树皮提取物（含95%原花青素），以及维生素E。这些添加成分均围绕心血管健康这一核心定位，与高EPA配方形成协同效应。

其中，辅酶Q10用于支持心肌维持正常的代谢和活力，植物提取物及维生素E则提供抗氧化支持。

6. 问：鱼油品质可以从哪里了解？

答：前面提到看纯度，那纯度、氧化程度这些指标谁来把关？答案是第三方检测机构。

Biowell鱼油类产品会经过国际鱼油标准组织（IFOS）验证，生产工厂亦持有GMP认证。（Biowell提供）

鱼油品质可从原料来源、纯度、氧化程度及第三方检测等方面判断。

以Biowell红钻鱼油为例，其鱼油原料来自秘鲁海域凤尾鱼，并送交国际鱼油标准（International Fish Oil Standards，简称IFOS）检测组织检测。IFOS会针对鱼油的纯度、污染物水平、氧化程度及EPA或DHA含量等主要指标进行独立检测，帮助消费者进一步了解产品品质，而不只是看包装上的毫克数字。

从新加坡生产到品质把关

Biowell鱼油产品的原料来自世界各地，生产与包装则在新加坡厂房完成，以本地生产标准把关安全与品质，体现Made in Singapore的质量承诺。（Biowell提供）

Biowell是新加坡本土的专业保健品牌。

厂商Eternal Grace副总裁莫慧芬指出，品牌坚持“专利原料 + 临床实证”的研发准则。核心配方研发团队分布于新加坡和中国，成员具有药学、临床营养学及食品科学等专业背景，并拥有多年产品开发经验。

品牌核心保健品在新加坡大士自有工厂生产，从原料入厂、生产过程到成品出厂设有多重质量管控。每批成品也会经SGS第三方权威机构复核，鱼油类产品还会额外送IFOS检测。工厂亦持有GMP认证。

目前，Biowell产品主要在新加坡和中国销售，其中Biowell红钻鱼油是品牌最畅销的鱼油保健品。

想进一步了解Biowell红钻鱼油？可浏览Biowell官网，查看产品详情及购买方式。

免责声明：保健品不能取代均衡饮食和健康生活方式；有特定健康状况或正在服药者，选择含多种成分的保健品前，应按照产品标签及医生专业建议作适当判断。