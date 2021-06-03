脐带夹：我在这端，母亲在那端

我的抽屉里藏有若干东西，其中一角放置着一个小木盒，里面藏着一个脐带夹。自我出生以来，它即已跟随着我。

母亲告诉我，它在我出娘胎时，医生就用这个塑料夹子夹住牵系我和母亲的脐带，用大钢剪把我和母亲剪开，把我们母女分成两个不同的个体。

脐带夹夹住的一端是我的小肚皮外的一截脐带。妈妈说，这是为了防止脏东西溜进我的小肚子，一直挨到被夹住的一小截脐带干瘪脱落，我便开始有自己的肚脐眼，相信大家都知道自己的肚脐的由来。

妈妈说，这一个肚脐夹见证我和母亲血淋淋的关系。当我用指头压开这白色塑料夹子，上头仍沾有血迹，用今日的脱氧核糖核酸检视，即可证明我与母亲的血缘关系，它成了一项证物，也是我珍惜的纪念品。

我珍爱这个夹子，它其实是母爱的表征，母亲怀胎十月，好不容易把我生下，院方的一张出生纸只是一纸说明，一张初生儿的照片，也只是一个图像，唯独这个脐带夹，它见证我们母女共生的事实。经它这么一夹，带子那一头流的是母亲的血，这一边却是我的不同于母亲的血液，事实证明我们体内流的是两种不同的血型，谁说这不是一个神奇的夹子？

脐带夹虽然残酷地夹住维系母亲与我共有的一条生命线，却也给我独立的个体，夹不住的却是我们的亲情，跟母亲分体以后，我们母女很快地建立起亲密关系，这关系不同于我在母体和母亲的血肉关系。后来的演变证实，一个懂事的我诚然要比一个懵然无知的我更能体认母亲的至爱，想到这里，我又怎能不感念我的脐带夹呢？