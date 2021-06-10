翩翩彩蝶当记破蛹时——养蝶记

蝴蝶和其他生物，都是经历很多过程才蜕变成我们眼前的样子，这让作者更珍惜每一个生物与爱惜大自然。

从事园艺这一行，不知不觉已12年。

受父亲的影响，七岁就开始在家的空地种了一片大花马齿苋（Portulaca grandiflora）与满天星（Leucanthemum sp）。很庆幸，现在的工作环境也围绕着我喜爱的植物与大自然。

曾经，我视花圃里的昆虫为敌人，发现它们存在时，都会尽快将它们消除，偶然一次的发现，让我对昆虫有不一样的情感。

幼虫只吃专属叶子

刚破蛹的梨花迁粉蝶。

2018年某一天，发现对叶豆（Senna alata）的叶子有很多蝴蝶的幼虫，样子很特别，与我之前所见过的毛虫很不一样。很好奇它们之后会变成什么样子，就把它们放进一个空气流通的盒子里养。

上网看了资料，才知道这是梨花迁粉蝶（Mottled Emigrant）的幼虫。同时发现，原来不同品种的幼虫，只吃自己专属的叶子。这也说明，之前一发现有幼虫，就安排员工喷花圃里全部的植物是不对的，因为它们只吃特定的植物，对其他品种的植物，不会造成伤害。

那一次的喂养没有激发我对蝴蝶的好奇心。真正对它们有更深入的见解，是在去年疫情时，因为阻断措施，员工不能上班，植物少喷农药，花圃的生态突然变好。在那短短的几个月里，我在花圃里发现18个不同品种的蝴蝶幼虫，让我惊讶。

不同品种优越斑粉蝶

雌（下）与雄优越斑粉蝶。

目前，我养了21种不同品种的蝴蝶幼虫，当中几个品种，让我有很深的领悟。养优越斑粉蝶（Painted Jazebel）时，五蕊寄生（Dendrophthoe pentandra）是它的食物。由于这种植物不容易找，我担心食物不够。偶然在外做树木检查（tree inspection）时，发现当中的一棵树寄生大量的五蕊寄生，我兴奋地剪了一大袋，带回花圃里处理后，再把叶子收进冰箱。

原以为食物的问题解决了就好，怎知幼虫却也不知为什么，一条条陆续死掉，没有一只成功化蝶。冰箱里的叶子，最后都没用到，只好把它们丢了。

之后，我再养这个品种的幼虫，也只有几只成功化蝶。在喂养它们时，我才发现它们有别于之前养的品种，它们的食量不太大，当时花圃的叶子，已足够喂食它们。当时的顾虑，其实是自己想太多，这很像生活中的自己，往往担心太多，最后设想的画面都没有发生，很多问题与忧虑，其实都是自己想象出来的。

后翅像猫头鹰

黄翼凤蝶体型最大。

在我养的品种里，黄翼凤蝶（common birdwing）体型最大，无论是化蝶或是幼虫阶段。成蛹后，它须要在这个阶段维持长达21天才会化蝶。在幼虫阶段，它可以长达60公分，朋友们都说，它的长相很恐怖。但化蝶时，大家都被它的美给震撼了。我常开玩笑对朋友说，如果没有他们口中恐怖的幼虫，就不会有美丽的蝴蝶。就如倘若没有当时的历练，也就不会有今日成熟与阔达的自己。

长双尾灰蝶（peacock royal）是一个让我惊喜连连的品种，它的幼虫，曾经让我把它误当成蚧虫。它在蛹的阶段很像猩猩，破蛹时，让我惊艳。它的后翅有尾突及眼点，看起来像猫头鹰，当它停栖时，尾突会上下摆动，让敌人误以为那是头部，向这个部位进行攻击，这样有助于它逃离危险。

珍惜每一个生物

红珠凤蝶像西班牙舞娘。

在这些品种里，最受大家赞赏的是红珠凤蝶（Common rose），友人说它长得像西班牙舞娘。对我而言，每一个品种都有它的美。就如我们每一个人，都是都一无二的。 所以我也告诉自己，只要做好自己的本分，并超越昨天的自己就好，无须羡慕或忌妒别人。

养了蝴蝶幼虫后，我的观察能力变好了，在户外活动时，总能够发现各种特别的昆虫。朋友常说，我好像能感应它们所在的位置。

养蝶最大的领悟是，从幼虫到化蝶，每个阶段都有它的时间与挣扎。我们看到蝴蝶和其他生物，都是经历很多过程才蜕变成我们眼前的样子，这也让我更珍惜每一个生物与爱惜大自然。

感恩养蝶的经验，让我对事物拥有不一样的见解。如果你有机会看到蝴蝶的幼虫，不妨也可以尝试喂养，我相信你会得到不一样的惊喜与感动。