1854年的潮闽族群之乱 新加坡史上最严重的暴动

新加坡历史上有过多次暴动，最血腥以及死亡人数最多的一次，是在160多年前的1854年。该次的死亡人数有四五百人。这次潮州与福建族群大暴动，发生在1854年5月5日，也称“五斤米大暴动”。

暴动起因源自当时的新加坡潮州籍和福建籍两大族群格斗，后人认为当时的私会党如义兴帮（有人认为不确实），曾牵涉参与这长达十天的大暴动。

小刀会成员大量涌入

在19世纪初，从中国移民来新加坡的潮州和福建两族群，为了对胡椒和甘蜜种植园的管控，以及种植业带来的利润产生矛盾与积怨。当时福建籍商人经营有道，在土产生意的竞争占有优势，令潮州籍商人深感不满及妒忌。也在这个年代，出现粮食短缺问题，从爪哇输入的米大为减少，造成米价飙涨。

1853年，大量的中国新移民涌入新加坡，其中为数不少是小刀会的成员。他们在厦门参与推翻清朝政府失败后，逃亡到新加坡谋生。这些亡命之徒身怀武器，好勇斗狠，动辄动武。龉龃的开始是福建帮拒绝资助这批多数是潮州籍的逃亡者，加深潮福两方言帮派的怨恨。

从小店铺买米开始

骚乱发生在1854年5月5日星期五上午。当时一名潮州籍苦力到一家小店铺买米，不知何故，顾客竟然为了米价，和福建籍店主发生争执，争吵越来越烈，在两小时引来上千看热闹的旁观者。当然，争执潮福双方都有各自的支持者，事情演变下去，连支持者也在街上发动搏斗，只见利器、铁支、木棍、砖头、石块到处乱飞。

混战中，附近很多的店铺被殃及，来不及关门的受到毁坏甚至被掠夺，惊动警察出动到来制止。当时的报章没有报道搏斗在哪里开始，推测是在菲立街（Philip Street）一带的街道，因为有记载说，暴乱后来蔓延到附近的漆街（Church Street）、沙球劳路（Circular Road）等，属于大坡区地带。

虽然有说广客帮也有人加入战围，和潮帮同一战线，但是没有记载，附近广东人聚居的牛车水发生殴斗骚乱的报道。

总督误判形势

警察总监汤玛斯·邓曼在暴动发生后，要求总督巴特威召来军队增援，但总督没答应。

警察总监托马斯·邓曼（Thomas Dunman，1814-1887）见事态严重，自知人手不足，规劝上司巴特卫总督（Governor William Butterworth，1801-1856）马上召来军队增援，应付混乱局面。可惜，总督误判情况的严重性，没答应警察总监的要求，还骑上一匹白马，亲自到骚乱现场视察（有说在禧街[Hill Street]），被暴徒袭击。总督这才觉察事态严重，召来军队，印度兵（sepoy）和停泊在海港商船上的70名军人，权当特警协助镇压暴乱。总督也向柔佛州的天猛公求助，天猛公派200名马来兵增援。

暴动并不因此而平息，暴动范围从市区蔓延到乡郊，如有很多华人聚居的武吉知马、巴耶利峇、芽笼、东陵、实乞纳。

根据殖民地政府的档案记录，暴动及死伤程度以乡郊更为严重。暴动延续五天后，在5月10日政府以轮船运送军队，从岛外各处登陆，直往市区进兵，骚乱才被平息下来。

总督备受非议

后来，殖民地政府请来两位华人领袖太平绅士陈金声、佘有进，以及其他商界领袖和私会党头子一起商讨、劝说停止暴乱，告诫影响经济严重性。

长达十天的暴动，导致四五百人死亡，300家园被毁，600人被捕，250人被控上法庭。经过17天的审判，六人被判处死刑（两人后来被处决）；有约30艘帆船在5月13日载走不少人往中国北返，这些人相信被殖民地政府列为不受欢迎人物，被遣返家乡。

巴特卫总督备受报章非议，批评他在骚乱开始时处事不当，不够果断，让事态恶化，酿成大暴动。可是总督依然不愿采取强力镇压手段，亦不立法制暴处理，只赞同组织志愿步枪团（Volunteer Rifle Corps），作为随时可以动员的后备军团；总督只授予警察总监托马斯·邓曼荣誉剑，作为嘉奖他平定该次暴乱有功。