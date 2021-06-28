再看红楼梦的两个世界

谨此希望，余英时的“两个世界”能留作20世纪红论经典；而白先勇的“两个世界”，则成为21世纪新红学的范式。

小说家白先勇曾以他在美国加州大学和台大教学的经验，写成一部《细说红楼梦》，交由广西师范大学出版（初版2017年）。书中，白老师推荐同学们阅读余英时所著《红楼梦的两个世界》，作为研究参考。

余英时在美国普林斯顿大学教文化史，《红楼梦的两个世界》是他在上世纪70年代的著作，并称这是他“红学生涯”的终点，因自己有更重要的事要做。笔者查阅的是（联经授权）上海社会科学院2002年2月出版的合订本，除了主文，另外还汇集了九篇学理丰富的文章。

此时回顾余先生经典，很有时代意义。余英时所说的两个世界，是以“清”与“浊”、“情”与“淫”、“真”与“假”，以及“风月宝鉴”之正面与反面划分的。对于我们理解《红楼梦》作者的主题思想很有帮助。

《细说》一书显示，白先勇眼中的红楼梦也有两个世界：“可以说，它一方面讲的是贾府的兴衰，另外一方面，它其实是在讲人生，其中很重要的是佛家的哲学。”

余英时的创见是：红楼梦的两个世界，基本上一个是大观园内的理想仙境，而外面，则是一个龌龊世界。

余著指出，早在1953或1954年，红学家俞平伯就强调了大观园的理想成分，并根据第十八回贾元春“天上人间诸景备”的诗句，说明大观园只是作者用笔墨渲染而幻出的一个蜃楼乐园。1972年宋淇发表的《论大观园》，则是第一篇郑重讨论《红楼梦》的理想世界的文字。

脂批也有多条指出，大观园的构想，来自“未许凡人到此来”的太虚幻境。第五回，宝玉在梦中到了这个仙境，欢喜地想道：“这个地方儿有趣，我若能在这里过一生，强如天天被父母师傅管束呢！”（旧本作：“……我就在这里过一生，纵然失了家，也愿意。”）

那是元妃下谕，省亲别墅定名为大观园，让宝钗、宝玉等入住，这里开始有了生气。第二十三回：且说宝玉自进园来，心满意足，再无别项可生贪求之心。

大观园的生活定调，是以“黛玉葬花”为中心：“质本洁来还洁去，不教污淖陷渠沟。”大观园是宝玉和一群女孩子专有的太虚幻境，男宾止步。宝玉是元妃所命，因此例外。第四十九回，薛宝琴、邢岫烟、李纹、李绮等都住进大观园，添香红袖，而史湘云警告宝琴：“你除在老太太眼前，就在园子里，来这两处，只管顽笑吃喝。到了太太屋里，只管和太太说笑，多坐一会无妨；若太太不在屋里，你别进去，那屋里人多心坏，都是要害咱们的。”

余英时认为：曹雪芹虽然创造了一片理想中的净土，但他深刻地意识到这片净土不能真正和肮脏的现实世界脱离关系，甚且两个世界是永远密切地纠缠在一起的。到了元妃薨逝（第九十五回），便是大观园瓦解消融的时候。

“净土来自龌龊基址”

余英时指出，庚辰本第十七回有个句子：“上面苔藓成斑，藤萝掩映”，而批语则说：“曾用两处旧有之园所改，故如此写方可。细极。”说明大观园的基址是由两处旧园子合成的：即宁府的会芳园和贾赦住的荣府旧园。

贾赦在书中可说是最好色专权的人物之一，书中借他强纳鸳鸯为妾之事，抖出他龌龊不堪的许多家底。会芳园中的楼阁现尚可考的有天香楼、凝曦轩、登仙阁等处。即使曹雪芹奉命删去了第十三回“秦可卿淫丧天香楼”一节，到了第七十五回这里还是贾珍诸人聚赌寻欢的地方，凝曦轩也一样。登仙阁，则是旧本秦可卿自缢和瑞珠触柱停灵的地方。此外，会芳园也是贾瑞碰上了凤姐“起淫心”之处。

余英时认为，作者处处要告诉读者，《红楼梦》中干净的理想世界是建筑在最肮脏的现实世界的基础上。“他让我们不要忘记，最干净的其实也在肮脏里面出来的。而且，如果全书完成了或完整地保存了下来，我们一定还会知道，最干净的最后仍旧要回到最肮脏的地方去的。”

曹雪芹怜惜有情之人

对于以上“最干净归于最肮脏”之论，以及第七十三回傻大姐误拾绣春囊，回应第七十一回司棋和她的表弟潘又安在园中偷情的情节，说是比喻“这个清净世界已到了堕落的边缘”，笔者想表示一点不同的意见。

这个比喻来自著名学者夏志清：绣春囊的出现等于伊甸园中蛇的现身，致使亚当和夏娃从天堂堕落到人间。比喻无疑很巧妙，但不恰当。首先是司棋与潘又安是先有情，然后才有绣春囊这个定情之物，它没有蛇所代表的“诱惑”含义。

余先生也同意，曹雪芹是怜惜有情之人的，男女的爱情并不代表“淫”。其实到了第九十二回，从一个仆人口中说出了司棋与潘又安双双殉情的事，更证实了他们爱情的坚贞和纯洁。问题是余著出现在“《红楼梦》今本120回不出一手，至少在目前的研究阶段上已成定论”的时代，后四十回的线索一概抹杀。

刘姥姥和妙玉也遭遇同样的误解。姥姥的脏身体睡到宝玉的床上，其实一点也不亵渎。就因为她有不畏艰险的圣洁灵魂，让她在第一百十九回救了巧姐。妙玉更是一个绝对的受害者，第一百十二回被劫已属不幸，后来还要受到肮脏之人的肮脏之口说她是“自找”的——等于今天所说的二度伤害！

谨此希望，余英时的“两个世界”能留作20世纪红论经典；而白先勇的“两个世界”，则成为21世纪新红学的范式（paradigm）。