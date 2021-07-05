我右眼包着纱布，独自走出中建大厦的后门，绕出短巷道，中环依旧灯火辉煌，疫情中口罩遮住半张脸，帽子一戴，自由多了，我为自己能够独立自主感到高兴。

咻——“啪！”的一声，羽毛球的橡胶皮圆球球正中我的右眼珠。

又是右眼珠。

当年拍《龙门客栈》被竹剑击中右眼珠，后来拍《刀马旦》时演我父亲的曾江道具枪走火，火星子打中的又是我的右眼珠。

我本能地把球拍一丢，捂着眼睛往旁边走，一会儿感觉好点又继续打球，打完球还和朋友到连卡佛百货公司闲逛，突然间眼前全是黑点点，像一盘黑散沙。打电话给刚才一起打球的施南生，她叫我快去看医生，我才警觉，立刻联络唯一认识的眼科医生林顺潮，他多年前和我先生在海南岛办“亮睛工程”，一年内做了两万多个免费白内障复明手术。我和林医生吃过几次饭，他是贫苦出身，印象最深刻的是听他说他12岁时帮家里送货，最怕的是送货到徙置区的天台学校小食部，一箱箱台湾话梅，每箱50包，每包一斤，加上木箱一共70多斤，非常重，他小小的身体得先蹲着把话梅箱从地上搁到大腿上，再架到肩脖，一路爬上天台。几十年前的事，细节竟然记得清清楚楚，相信少年时那刻骨铭心的锻练，令他强壮了，并增强了斗志力，因为他的努力，最后成为一位眼科医生，并担任2008年在香港举办的世界眼科大会主席，凭着“林顺潮”三个字，在内地开办眼科医院，后来居然还上了市，听说这是世上极少数做眼科做成上市公司的例子。电话那头医生低沉的声音：“这件事可大可小，你现在过来吧。”老实说，我真有点受宠若惊。这么日理万机的人，在我需要的时候正好有空又正好在诊所。

我一点没有怪失手打到我的朋友，但她知道我眼睛的状况，飞扑到诊所来陪我，还抱歉地跟医生说她是罪魁祸首，弄得我倒不好意思起来。医生检查后拍拍我的肩膀告诉我问题不大，滴一个星期的抗生素和另外两瓶眼药水就会好的。机会难得，我顺便检查看有没有白内障，听说放了晶片能同时治好老花眼，看书不用戴眼镜。医生指着刚为我拍摄的眼睛照片，说我黑眼珠中间那一片灰色就是白内障，我当下约了两个星期后动手术。

回到家里女儿们都问我眼睛有没有事，原来南生早已传了讯息给女儿，要她们关心一下妈妈。爱林主动要求陪我做手术，又一次让我受宠若惊，虽然不觉得需要，但感觉很温暖。我们这一代人生活条件好了，从来没想过劳烦孩子为我们做些什么，只问自己为孩子做得够不够。

凡是进入诊所的人，都得在门口量体温和填表格，有个女孩过来帮忙。见她低垂的侧脸，一头秀发披肩，口罩半遮面，只见她黑白分明的大眼睛和一闪一闪的长睫毛，又见她穿的一件肉色风衣，衣身上有几层同色的薄纱做点缀，在诊所工作的人有这样的穿着倒是少见。到了动手术那天，也是她招呼我，她在前面领路，我在后面欣赏这位妙龄女子，这天她里面穿的是浅杏色的蕾丝长裙，外罩一件黑西装，脚踩四寸高跟鞋，鞋底是红色的，她身材高挑，高跟儿一踩，真是鹤立鸡群，高人一等。她手捧着文件夹，咵！咵！咵！走得又稳又快，我穿着舒服的平底鞋在后面，简直佩服得不得了。诊所里坐满了求诊的病患，看样子都等了很久，神情木木的，从进门到医生的办公室有一段很长的距离，看到这样美丽的一道风景线，大家精神为之一振。林医生的房门打开，走出两位中年贵妇，见到这位女子，笑着说她可以去选世界小姐，这位美女大概听的赞美太多，也没太大反应，要是我肯定要高兴半天。

我被安排在一个小办公室里等着动手术，也好，可以静静地跟女儿谈心，在外面这样跟女儿相处的机会很少，总是心慌慌的怕狗仔队跟拍，所以我们总是避免一起出门。从5点开始做检查，滴了许多眼药水，预计6点动手术，以为很快就可以走了，没想到等到7点，护士说还有11个病人等着，女儿因为约了人有点焦急，我叫她快去，别让人家等她，我一个人没问题的。

房间里有位林医生的助手，我见她在休息，就跟她聊天，我说刚才见林医生低着头写报告，病人一个接一个，都没停过，他一定很累，她说是的，林医生上班都是早上进门，中午不吃饭，一路看诊到晚上，我讶异地问：“中午不吃饭怎么能扛到晚上？手不会抖吗？”她淡淡地说：“不会，他只是断食keep fit，不用担心。”我请他建议医生去找人按摩松松筋骨，她微微一笑：“不如你去说吧，我们说他不会听的。”我端详这位女助手，夸她身材保持得苗条，她说想胖，胖不起来，太忙，然后告诉我她一天的作息，我建议她多吃饭和水果，加上做运动就会结实长肉，她说没时间，我因为做皮拉提学会运用日常的起坐锻练身体，当场示范如何用大腿、小腹和臀部的肌肉起身和坐下。

8点了，大厅里的人都走光了，医生还没出来。我来了几趟都没有好好观察诊所的环境，东看看，西看看，突然发现墙上贴着一张白纸黑字的告示“由于林顺潮医生在香港看诊及手术的时间有限（每周只有一天），非常抱歉，林医生已停止接受一般新、旧症预约，（如有手术需要或属疑难病例者则例外），病人可选择别的眼科医生看诊，而当有特别需要的时候，可由医生转介给林医生看诊或做手术，我们会尽量安排。”

快9点了，医生终于来到手术室，我躺在手术椅上，后面播着音乐，也不知道是什么乐曲，没听过，可能是医生习惯用的音乐。医生拍拍我的肩膀，先给我个安慰，说手术快要开始了，若眼睛有痛或呼吸有困难，就要告诉他，否则，听听音乐就不会害怕，我坚定地说“不怕！”自从开始写作，对周围的事物都会产生好奇心，也常想着感受身处的环境，以收集写作素材。我的左眼被遮住，右眼被一样东西撑开了，让你没法眨眼睛，突然听见医生严肃的声音提高两度，请护士把音乐声开大点，让我听清楚一点。我一点也不怕，对医生有信心，任由他宰割。虽然音乐声很大，我仿佛隐约听见红底高跟廓！廓！廓！的声音，又仿佛听见两块生铁在我眼珠里搅拌的声音，感觉我的眼珠是oyster（牡蛎），正被刀叉夹来夹去。可能我太放松了，医生叫了我两次，要我看正前方，时间一分一秒的过去，医生终于收手了，我问手术完成了吗？他说是的，我松了一口气说上次左眼只花了8分钟，这次好像十几分钟，医生很准确地说7分49秒，天哪！这叫分秒必争。

我右眼包着纱布，独自走出中建大厦的后门，绕出短巷道，中环依旧灯火辉煌，疫情中口罩遮住半张脸，帽子一戴，自由多了，我为自己能够独立自主感到高兴。

第二天去拆纱布，太奇妙了！眼前的景物清晰明朗，小字也看得清清楚楚，对我来说，最重要是看书清楚，我冲口而出“I'm so happy！”医生也欣慰地笑了。

我开心地打电话给“肇事者”谢谢她，我说：“塞翁失马 焉知非福！哈哈哈！”