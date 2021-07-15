中华商务总会之始 ——《新加坡中华商务总会试办章程》的 时代意义

《新加坡中华商务总会试办章程》具有115年的历史，只有七页，线装装订。

清廷南洋事务大臣张弼士，于1905年到东南亚视察华侨商务，发觉南洋华商众多，却没有商会组织。因此，倡导下成立新加坡中华商务总会，并获得新加坡华商积极反应。

《中华总商会60周年纪念特刊》封面。（作者提供）

这册有115年历史的《新加坡中华商务总会试办章程》，只有七页，线装装订。《中华总商会60周年纪念特刊》（1967年）的会史曾提到此试办章程：

光绪丙午年三月十五日假同济医院议事厅正式成立，并拟定试办章程凡十有二章。

可见商会曾经收藏此试办章程。但可能在日本占领新加坡近四年的战乱期间丢失了。

笔者有幸在1980年代蒙今古书画店老板饶力吉老先生赠送我一份试办章程的复印本。位于桥北路百胜楼的今古书画店创立于1982年。

这家书店充满书香味，是好书人及本地和外地学者流连忘返的书店，它的卖点是文史，艺术书大部分是绝版书。不管是新交还是旧友，饶老都泡茶招待。饶老的名言是“偷书不是偷”。饶老爱收藏文物、名人字画以及未出版的历史文献。1980年代，饶老知道我研究华商，因此，送我这份试办章程影印本。2004年饶老去世后，原件也消失无踪。其后人饶士复（南洋大学历史系毕业），至今仍想方设法搜寻此试办章程的原件。

张弼士倡导成立

话说1906年，新加坡中华商务总会（中华总商会前身）的成立是华社发展的一个重要里程碑。它取代福建会馆成为新加坡华社的领导地位。在社会的层面，商会将帮权结构制度化。

商会是在清廷南洋事务大臣张弼士的倡导下成立的。1905年底，张弼士到东南亚视察华侨商务，发觉全南洋华商众多，却没有商会组织。因此，他在南洋华商总汇的新加坡呼吁倡办商会，获得新加坡华商积极反应。

1905年12月20日《叻报》报道12月18日，五十多名各帮绅商齐集在同济医院举行第一次倡办商会会议。有别于海峡华人有通用语（英语、马来语），侨民在辛亥革命前，普通话（国语、华语）作为通用语的时代尚未来临。因此，闽帮侨领吴寿珍首先以闽南话发言，阐明成立商会的益处多，他强调成立商会可以团结各籍绅商，共同议事：

有商会则可令坡中闽潮粤客琼籍诸人结成团体，不致如前之散涣，若果彼此有所轇轕，可由会中公议，善为调处。

他的开场白分别由叶季允、曾兆南以粤潮语转述。大会议决出席者都被列为倡办商会的发起人。

仿照西商设总会

约一星期后，发起人召开第二次倡办商会会议。大会再度强调华社的帮权结构，是造成华商散漫及不如西商的的根源。“就坡中情形而论，各项商务华商占多数，西商占其少数，顾何以西商独操胜算，华商反见腐败，以西商有会，华商无会，散不敌整，私不敌公故也，微特此也各华商多属于闽粤两省之人，乃闽商则分为漳州为泉州为永春，至福州、兴化两府之商家尚少，不必论也。粤商又分为广州为潮州为客籍为琼州。其余各属之商家，亦不多见……籍贯既有不同，语言亦有互异，由是划界分疆，视同秦越，情意不能相孚，彼此弗克联络，商务衰败。”因此，华商被外人看不起，应该仿照“西例设立商务总会，以通声气，以保利权”。

大会也讨论章程的草案，以及向殖民地政府申请免注册及呈清廷商部批准立案等事宜。

翌年4月8日，商会假同济医院议事厅正式成立，并拟定试办章程12章，分别列明宗旨、立案、联络同志、设会筹费、选立会员、分职任务、用人司理、议事专条、交涉办法、利弊当除、越规辞退以及进步改良。

根据试办章程，会员分商号（如商家、种植家及制造家）与个人（商人以个人入会）两种。外地华商也可以在两家商号保荐下入会。

董事会由会员公举选出一名正总理，一名副总理，10名协理及40名议员。各帮按各帮务之繁简，分定闽粤名额如下：闽帮：选举一名总理、四名协理、16名员。粤帮：选举一名总理、六名协理、24名议员。

选举办法：“各帮会员由各帮自行推举，至为公允。惟闽粤既各举总理一名，宜分正副以一事权。开办之首年，可凭阄（抽签）决之。福建正则广东副。广正则福建副。递年轮值。”

强化华社帮权结构

创办之初，最高决策机构董事会就依照试办章程由21名闽帮及31名广帮代表组成。总理与副总理规定须由闽广两帮人选轮流担任。广帮由潮、广、客、琼联合组成。

其组织架构维持了19世纪两极化帮权机构的基本特征，不同的是，它提供一个正式平台、机制和管道，让各帮通过协商和调停方式解决帮际冲突，以及展开帮内及帮际之间的互动联系。

其组织架构强化华社的帮权结构。各帮分配到的董事会议席，由各帮属商号与个人会员秘密投票选出。董事会议事的决策过程也很民主，少数服从多数。如议题牵涉到“闽商与粤商交涉，须由正副总理邀集，闽粤两帮人员各半，方得评断”。

帮代表就各项议题必须先咨询所属会馆的意见，寻求帮立场的指示，然后在商会董事会议上，就有关议题发言或投票。如果帮代表不照办，帮属会员会弹劾他，以及在来届的董事会选举中让他落选。

1990年代新加坡经济历经转口贸易、人工密集的工业化政策，今已转型到外销导向的高科技高资本的工业化政策。

因此，商会打开门户吸引各重要领域如金融、资讯、工业、服务业及科技的专业人士、企业人才入会成为当务之急。分帮选举制度成为他们入会的绊脚石。1993年，分帮选举制度被废止，走入历史。