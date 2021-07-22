纪念孙中山逝世两周年 1927年牛车水暴动

1927年3月12日，为了纪念孙中山逝世两周年，竟引起华侨与警察发生冲突，进而演变成暴动……

1919年牛车水暴动平息后八年，牛车水再次发生暴动，根据殖民地时期的英文记录，这次的暴动称为1927年牛车水事件（Kreta Ayer Incident 1927）。

国民党内部两派起冲突

暴动发生在1927年3月12日，事件主要是新加坡华侨与警察发生冲突引起。但记载将该暴动定性为马来亚国民党支持者内部左派与温和派冲突而起。当时马来亚及新加坡都属英国海峡殖民地，华侨未必有党派立场，不过华人因国民党创立人孙中山（1866-1925）推翻封建满清皇朝，人人皆尊崇孙中山。

事缘当地的华侨为了纪念孙中山逝世两周年，举办纪念会。这次集会由当时的同仁俱乐部广东侨领太平绅士吴胜鹏及梅国良等人，以及福建侨领侯西反、萧志来等，向华民政务司联合申请举办。申请获得批准，条件是纪念会不得有演讲，张挂国民党党旗，以及游行。当局也派出五名特警到场监视。

因演说造成骚动

欢乐园业主林德金 。（互联网）

追悼会在1927年3月12日下午，于丹戎巴葛的欢乐园（Happy Valley）举行。欢乐园位于广东民路与丹戎巴葛路之间的地段，由富商林和昌公司主人林德金（Lim Teck Kim，1882-1938）兴建，该次上万人的集会地点，是由林德金借用。

据记录，纪念会举行时，有为数2000名海南青年（包括夜校较年长学生）抵达会场，要向群众演说。粤籍代表以不得违反准证规定为由劝阻，引起不满发生肢体冲突，造成骚动。警察趋前，欲将一人扣手铐时，该人抗拒，反而向警察动粗。

闹事后，有上千人从欢乐园徒步出发，经过安顺路步入麦士威路，有人还带着国民党旗帜，以及反帝国主义传单。

人群抵达麦士威路、尼路、桥南路及丹戎巴葛路交界的警署前，很遗憾，一辆由新加坡电车公司（Singapore Traction Company）的洋人主管汤申（Oliver Thompson）驾驶的无轨电车，冲往人群，情况发生急速变化。

愤怒的群众追赶闯祸、攻击停在警署前的电车，结果警察开枪，击毙六人，其中两人当场毙命，四人翌日因伤重不治，14人受伤。

1927年3月14日《叻报 》头版报道暴动事件。

《叻报》报道，游行队伍在牛车水警署前聚集，造成交通堵塞，阻碍电车通行，警员以警棍将群众驱散但无效，有两警员被痛殴，警长被击中头部重伤，群众于是冲进警署，结果有一警员开枪，击毙六人。

亦有说，因群众闯进警署，打伤一名警长和四名马来警员后，警察才向群众开火。

没有记录显示，群众是否因鲁莽及危险驾驶的洋主管逃入警署寻求庇护，导致群众闯入要人，讨回公道，反而被视为袭击警署。

警察开枪杀人消息一经传出，引起公愤，群情汹涌，局势恶化，暴动一发不能收，连珍珠巴刹也发生暴动，惊动殖民地政府出动军队镇压。事件过五六星期后（5月底）才平息。

由于电车公司的洋主管惹祸，居民抵制电车公司，一连好几个月，电车空荡无人乘搭。

事后，殖民地政府采取更强硬态度，对付国民党活动，如突击检查夜校，将多所夜校列为非法学校等。

暴动属突发事件

1927年3月14日《自由西报》对暴动事件的报道与评论。

这1927年3月至5月牛车水事件的来龙去脉，有记录可寻。百年之后阅读这段历史，相信能够分析事件的是非黑白。

虽然调查报告认为起因是国民党支持者非法游行，分发传单，散播谣言，导致暴动，警方是合法开枪；报告也将事件归咎于国民党内两派的政治运动，引发的警民冲突。

回顾这一段历史，“游行”时还算和气，群众双方没有殴斗记录，没有骚乱。发生在牛车水警署前的事件，属于突发事件，不算是预谋策划袭警骚乱；相信是警方处理不当，引起群众不满与公愤，才爆发与警方对抗的局面。