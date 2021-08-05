郑聘廷牧师二子 郑思温夫妇命丧日军集中营

星洲幼儿园创办人之一郑聘廷牧师二子郑思温，在二战期间与太太遭日军逮捕，一去不返，据传遭酷刑折磨死。

资料显示，郑思温夫妇被关在印尼邦加岛门托克市的日军集中营内。

中国辛亥革命中，扮演重要角色的新加坡人物——郑聘廷牧师（1872-1944），随着他的第三与第四代后人近日现身，更多关于他与第二代人的信息曝光，包括他当医生的儿子与媳妇，是在二战期间一起遭日军逮捕，受囚于集中营里致死，冤枉牺牲。

另外，郑聘廷牧师的一张全家福，影中人身份也获得后人确认。这张在1938年拍摄的照片，显示郑家三代全部21人，排排或坐在花园拍摄，十分具有历史价值。

革命的桥梁

郑牧师是本地禧年堂的创会牧师之一。史学者在研究辛亥革命时，发现成功推翻满清政府的主要因素，是依靠海外大批华侨的支持与资助，这个联系的桥梁，是遍布全东南亚地区的书报社组织（类似今天的图书馆设施）。这当中，书报社的设立概念正是源自于郑聘廷牧师，孙中山因此对郑牧师格外感激与敬重。

1912年中国民国成立后，孙中山即以临时大总统的名义，对星洲书报社颁出旌义状，以示褒扬，其实，他是为郑牧师而发。

郑牧师是福建惠安人，早年在厦门鼓浪屿的神道学校毕业，1897年应聘前来新加坡传福音。1905年在丹戎巴葛路联手创立丹戎巴葛礼拜堂（禧年堂的前身）后，把原本创设在克罗士街上段的星洲书报社搬迁到牧师楼（住宿处），自己只应用小部分地方，让书报社拥有更宽广的空间活动。

由于与新加坡同盟会多名领导人结交甚笃，郑牧师也借出书报社给予他们举行会议，甚至提供场地主办宣扬反封建意识的时事讲座。孙中山当年到访新加坡时，曾经在同盟会党人的陪同下，亲临书报社参观与演讲。史学者后来在研究孙中山时，对这位支持革命事业的宗教士都一并研究在内。

郑思温夫妇死于邦加岛

星洲幼稚园在百年大庆纪念年邀请创校人郑聘廷牧师的后人到访，参观幼童学习美工劳作，坐轮椅者是郑庆岩，右一是郑妙菁，左一是幼儿园校长萧慧敏。（陈福洲摄）

郑牧师的第四代后人——曾孙女郑妙菁向笔者证实，根据他们家族收集的资料，她的二叔公郑思温医生与二婶婆妮莉（Nellie，英国籍，也是医生），在二战期间双双遭逮捕，最终一去不返；死因据传是遭酷刑折磨。至于是在哪个集中营，家族后人也无法确定，有传是在印度尼西亚。

依据这个线索，印尼《印尼新报》总编辑李卓辉补充，确定苏门答腊的邦加岛（Banka）门托克市（Muntok ，又译文岛）的日军集中营内，曾关押过一对新加坡异国夫妇，显然指郑思温夫妇。

资料显示，日军在1942年2月8日攻陷新加坡后，立即进一步扩张势力，14日调派空降部队占领印尼的巨港和邦加岛，海军随后也从门托克市登陆潜入邦加岛，大举展开逮捕和屠杀行动，对付异己。

李卓辉说，邦加岛早在18世纪就有大批中国人陆续到来开采锡矿，1910年它还创立中华学校，吸引更多华人聚居。在日军的逮捕行动中，许多华人都被指为抗日分子，惨遭毒手。

至于郑思温医生夫妇为何选择出逃印尼，又怎样落入日军手中，不幸命丧集中营，由于当时战乱，通讯断绝，家人也一无所知。

为贫困乡亲免费看诊

资料显示，郑聘廷牧师共育有七个儿子，顺序是思聪、思温、思恭、思忠、思敬、思问与思难，其中二子思温是最杰出的。郑思温早期在新加坡医学院毕业成为医生，后负笈英国爱丁堡大学深造，学成归来为社区做出贡献，可惜英年早逝，牺牲时年纪推测是40岁上下。

新加坡惠安公会的档案显示，郑思温医生在1931年开设诊所时，就展现无私的爱乡精神，他每周三天拨出半天时间，应用学医专长为贫困乡亲免费看诊，帮助许多乡人应付医药费，深获公会与乡亲父老的爱戴与赞赏。另外，他也在禧年堂担任执事，协助推动教会事务。

郑妙菁澄清，她曾祖父膝下的两个女儿都是养女，不是牧师自己所生。

郑妙菁也披露，她的四叔公即郑思忠，也就是郑牧师的四子，年轻时也在海上遇难丧命。他是在回中国途中，不知何故跌落海中，最终因肺炎逝世。这也解释为什么在郑聘廷牧师的全家福照片中，独差一名男性成人。

郑妙菁的父亲是郑庆岩（郑思聪的长子），他们祖孙俩是在今年4月23日应邀到欧南路禧年堂的星洲幼稚园参观时，向在场的教牧人员透露更多先人的史迹。

星幼今年庆祝创校100周年纪念，郑牧师也是这所幼儿园的创办人之一，幼儿园因此寻访与安排他的后人，以嘉宾身份前来受访共庆盛事。不过，高龄90的郑庆岩是在印尼泗水出生长大受教育，对新加坡的事情并不熟悉，现在又呈轻微失智，无法提供更多历史往事。