后四十回的曹雪芹原稿

雪芹晚年靠卖画生活，小说非为“传世”，一定要做到尽善尽美，才愿公开。在这个阶段“泪尽而逝”，那是无可奈何的。

长期以来，红学界都认为，现版《红楼梦》的后四十回，是高鹗的“续作”，甚至是“伪作”。其实，高鹗是根据曹雪芹遗留下来的残稿作修补而已。白先勇主编的《正本清源说红楼》（广西师范大学，2019）引述了中国红楼梦学会副会长孙伟科的一段话：

“曹雪芹‘增删五次，批阅十载’。我想一个作家不会把一部小说写了八十回，不写了，只去不停地改前八十回，这是不可能的。周绍良先生说，后四十回里边有很多曹雪芹的原稿。我觉得这些意见值得重视。”

顺水摸鱼，笔者参考了周绍良（1917-2005）论红楼的一篇遗作《略谈〈红楼梦〉后四十回哪些是曹雪芹原稿》，作点分析。

周先生的观点是：一、曹雪芹留有后四十回的遗稿抄本，且有人读过；二、一些情节隐藏着前八十回线索，高鹗无法自行想出；三、高鹗补书时看过程伟元收集的后四十回回目，即使有些段落无甚意味，但内容与回目相符，他也不敢擅自剔除。

小说第九十六至九十八回，是“一把辛酸泪”，宝、黛、钗的婚姻悲剧。中国传统小说从来没写过一个三角恋爱的故事（当然，《红楼梦》也并非以三角恋爱为重心），这是曹雪芹的原创主题，如此的结局才能让小说达到高潮。不可能为高鹗所加。

因此也反证，史湘云嫁卫若兰，凤姐扫雪拾玉，甄宝玉送玉等，虽有批语提及，但最终没出现在后四十回中，应是作者“增删”时所作的选择。

有力的证据在第一百十一回：鸳鸯在贾母去世之后想自寻短见，看到秦可卿的鬼魂向她示意，上吊是一种方法。我们知道在早期底稿的第十三回，秦氏是自缢身亡的，但这个情节已在“增删”过程中删去。此时，鸳鸯并不晓得秦氏上吊而死，如果不是曹雪芹残稿确实这么写，高鹗哪敢加进去？

残留下来的“正是”写法

周绍良也通过一种写作形式，证明后四十回是根据曹雪芹残稿整理而成。这种形式就是在叙述一段故事之后，接着用“正是”两字，引出两句诗语。如第二回，讲甄士隐丫头娇杏的命运，一段叙述之后，正是：

偶因一回头，便为人上人。

这种依据旧小说如《忠义水浒传》所设的形式，在前八十回中是少见的。曹雪芹在初稿中可能套用这种形式，但在两次、三次、四次、五次修改过程中，他觉得这种写法没什么必要，便陆续把它们删掉。后四十回的修改次数较少，留下了较多“正是”的书写形式。

周文引述潘重规1973年11月在香港《明报月刊》八卷十一期发表的《谈列宁格勒〈红楼梦〉抄本记》一文，也观察到苏联抄本第六十四回（庚辰本原缺第六十四回），保留了“正是”的写法。

“增删”并非完美无瑕

《红楼梦》旧抄本仅以八十回本出现，有人认为是因后面抄家的情节引起敏感，所以不传。笔者更倾向于相信，曹雪芹去世之前，后四十回正进入第五次“增删”阶段。据考雪芹晚年靠卖画生活，小说非为“传世”，一定要做到尽善尽美，才愿公开。在这个阶段“泪尽而逝”，那是无可奈何的。

那么，在后四十回中，是否存在着有待增删的段落，留下遗憾？答案是肯定的，尽管红学家们所见略有不同：

其一、第八十六回黛玉论琴，周绍良认为：“颇似迂儒说教，哪里会出自林黛玉的灵心慧口？”说得太对了，一语中的！

笔者早前已发现这点，也像周先生一样以为是后人所补，不过深想一层，此段更可能是曹雪芹未改的底稿。这是连接后来妙玉听琴的一段过场戏，黛玉要说些什么？小说家第一时间，一定先挪用《白虎通》之类的琴论打底，乃出现“迂儒说教”。若要配合黛玉性格，雪芹或可借用嵇康《琴赋》。但黛玉连《西厢记》也没读过，会读嵇康吗？

其二、第一百三回“施毒计金桂自焚身”，虽然周先生认为写得淋漓尽致，但台湾美学家蒋勋却认为，这是“善有善报、恶有恶报”的陈腔滥调。再加上在第五回“副册”中有诗云“自从两地生孤木，致使香魂返故乡”，香菱注定是给夏金桂害死的——蒋先生认为，金桂毒死自己，是高鹗的“伪续”！

笔者以为，这段也是曹雪芹尚未改好的情节。不错，先前有诗，但雪芹或许后来对香菱产生了同情，便想改变她的命运。这么恶毒的金桂要害她，怎么办？雪芹最就手的，恐怕就是《窦娥冤》中张驴儿下毒，结果毒死自己父亲这段戏文了吧？（白先勇认为这段虽是闹剧，但安排也合情合理。）

其三、是巧姐的描写。这点周先生也看出来了，第八十四回说巧姐惊风，还是“奶子抱着，用桃红绫子小棉被儿裹着”，几个月后，到第九十二回，便认了三千多字，宝玉评女传，巧姐慕贤良！其实后头还有更奇怪的：仍在襁褓中的小女孩，竟然有人想把她卖去做妾！？

笔者以为，巧姐是金陵十二钗正册人物，其曝光度却远远比不上薛宝琴、邢岫烟这样的角色，有欠理想。但这恐怕不能尽怪曹雪芹，因为自古以来中国小说并没有描写儿童角色的传统（有的只是司马光凿缸、曹冲称象这些天才神话）。巧姐的形象，能有刘姥姥、板儿的衬托，已经很不寻常了。

第九十二回“评女传”，的确是为了增加巧姐的曝光度。但细读这回，你会发现这也是宝玉罕有的一次“与儿童接触”场面，在祖母面前，表现了他的敬老扶幼之情。

你瞧，当宝玉讲到私奔的卓文君、红拂女，暗示她们是女中豪杰时，贾母就急忙打断：“讲得太多，她哪里记得？”阻止宝玉说下去！请判断，这是高鹗的“伪作”，还是曹雪芹原笔？

（作者是本地作家）