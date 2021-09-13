我的少年时代是在中国东北一个只有五户人家的小山村度过的，能读到的书非常有限。除了偷偷翻看在公社当一般干部的爸爸的书箱——他不满意我看三国水浒等所谓旧书——只有同学和伙伴之间互借。后来实在无书可读了，就背北大中文系师生“为国庆十周年献礼”编的《汉语成语小词典》，就抄《四角号码字典》——《四角号码字典》是别人的，我发现词条和例句同我自己的《新华字典》有许多不同，于是两相对照，把《新华字典》所没有的一一摘抄下来。抄完一遍，嫌不工整，又抄一遍。上山打柴或下田干活回来，就一头扎在煤油灯下抄个没完。后来搞翻译或自己写东西，之所以词汇相对丰富些，喜欢用四字成语，肯定与此有关。不过当时可是完全没想到搞翻译什么的，也没想到考大学。那时候大学统统解体了，“上山下乡”，看书再多，学习再好，也不顶用。那是完全没有功利性的阅读，纯粹出于喜欢。所幸天道酬勤——几十年后，当年在小山村窗台柜角抄的词典、背的成语在我翻译《挪威的森林》时派上了用场！我真心以为，在漫长的人生中我们可能更多时候是在等待一个什么。一个机会，一个偶然，一次相逢或艳遇？说不清楚。

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