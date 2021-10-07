从一架战斗机开始 我参与猎人型战斗机飞行中队

我被派去登嘉空军基地一个新成立的猎人型战斗机飞行中队。报到时发现，整个中队只有一架猎人型战斗机，停放在距离办公室不远的飞机跑道上。

1970年我被征召入伍，完成五个星期的基本军事训练和另五个星期的书记课程之后，被派去登嘉空军基地一个新成立的猎人型战斗机飞行中队。

报到时发现，整个中队只有一架猎人型战斗机，停放在距离办公室不远的飞机跑道上。

中队的指挥官史特朗少校从英国皇家空军借调过来，嘴唇上留着一撮厚厚的胡须，身材高高瘦瘦的，颇有型，说话的声音洪亮，活脱脱的军人本色。

他知道我是大学生，非常惊奇，问我为什么做书记的工作。他告诉我，在英国，大学生当兵都直接派去接受军官训练。他大力推荐我接受军官训练，我经过几轮的面试，最后因国防部取消文官训练计划而告吹，另一方面我不适合战斗训练，只好做回我的文职工作。

飞行军官兼任人力官

我被安排去人力官办公室工作，最早的两个人力官都由战斗机飞行军官兼任。第一个由陆军转行，受训成战斗机飞行员，他是欧亚裔，人长得眉目清秀，斯斯文文，他是迪舒沙上尉，妻子是华人，他们的一个儿子现在是国会议员，也是一名律师。

第二个人力官大有来头，不过当年他也只是一名刚受训毕业的战斗机飞行员，他是张迈克中尉。记得曾发生过一件这样的趣事：有一天，他接到空军总部一个上尉的电话，要求他每讲完一句话，后面一定要加上一句“Sir”。他不从，两人在电话里发生争执，总部的上尉说，要向他的上司投诉他不尊重长官。不知这件事后来怎么发展，但这位上尉做梦也想不到，惹他生气的中尉后来成为空军总长。

一名飞行员是华校生

由于中队刚成立，国防部向英国购买的20架猎人型战斗机还没送抵新加坡，基本上没有太多事情做。除了史特朗少校、迪舒沙上尉和张中尉之外，其他都是地勤维修人员，他们常在傍晚聚在一起打排球，我有时也加入，和他们很合得来，大家玩得尽兴。

他们大部分是工艺学院毕业生，都曾被派去英国接受猎人型战斗机的维修训练，由—名江上士长领队。上士长有一个美丽的太太，是新航的空中小姐。他后来擢升为准尉，这是士官的最高军阶。

经过一段日子，国防部向英国购买的猎人型战斗机，分批陆续从英国飞抵新加坡，越来越多到英国受训的战斗机飞行员归队。于是整个中队开始忙碌起来。每天一大早，地勤维修人员就忙着维修和检查战斗机的工作，飞行员也积极地为例行的飞行训练做准备。一个战斗机飞行中队正在全面的运作中。

所有的战斗机飞行员都很年轻，大多是中学毕业后，被选参加飞行训练，当中不少少年时曾因兴趣加入飞行俱乐部。还有少数从其他兵种转为飞行员，例如迪舒沙上尉，他们的年龄一般比较大些。所有战斗机飞行员当中，我发现只有一个华校生，他和迪舒沙上尉一样，来自陆军。

飞行意外

我在登嘉空军基地服役期间，猎人战斗机发生过一次严重的飞行意外。

那一天中午，天气炎热，许多人行色匆匆，大家脸色凝重，我感到一种不祥的征兆。果然，消息传开，两架猎人型战机在屏幕上消失，大家议论纷纷，渐渐地，事情比较明朗，认为很可能两机在空中相撞，后来证实确是如此。

这事件对整个中队的打击很大，失去两架战斗机事大，失去两个年轻的飞行员更是大事，国防部成立调查委员会，负责找出出事的原因和提出补救的办法，以避免同样的事故再次发生。

然后最明显的改变是，有一队负责战斗机维修的技术人员，还有几个来自英国皇家空军的资深飞行员加入中队，加强战斗机人员的飞行和作战训练，以及战斗机的维修工作和任务。

这是一段艰难的时期，但如英文谚语所说，形势越困难，勇者志越坚。约一年后我离开中队到国防部时，中队已从悲痛中重新振作起来。

全新加坡人组成的中队

巧合的是，我在国防部的工作有两件事与空军有关。一是我们的部门正在制作一本宣传手册，以召募战斗机飞行员和维修人员；另一是我们的部门举办一个空军标志的设计比赛，得奖的作品是一个象征战机凌空飞翔的S字形设计，其中增添的红白两色阴阳太极的符号，是当时的国防部长吴庆瑞博士建议的。

1975年，司令官史特朗中校功成身退，回到他原属的英国皇家空军，猎人型战斗机飞行中队于是由张迈克少校接任司令官。一个全由新加坡飞行员和技术人员组成的战斗机飞行中队已然形成，准备朝向更高、更远的目标迈进。