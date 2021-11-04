学者研究，九皇信仰源自星宿崇拜，道教认为九皇大帝为北斗七星星君，加上外辅及内弼两位星君的合称。

本地民间一般认为，九皇爷是反清复明义士，起义失败后，人们将他们神格化，成为今天的九皇大帝。

每逢农历九月初一至初九，新加坡、马来西亚、泰国等地的华人社群，都会隆重举行九皇爷诞辰庆典。在此期间，各地以祭祀九皇大帝为主神的道教庙宇香火不断，周围都会立起黄旗、黄布条。老一辈新加坡人说，本地早期的九皇宝诞庆典十分热闹，规模庞大，仅此于农历新年，这些盛况能从不少黑白旧照片、旧影片中得到证实。

相对于九皇爷或九皇宝诞庆典的来历，很多人就不清楚。本地庙宇在报刊登庆典通告时，附上的简介一般都采取民间说法，即九皇爷相传是九位反清复明的义士，甚至有说他们是清朝乾隆年间天地会创始人万云龙和他的儿子、结义兄弟、部将等，说法不一；无论哪种说法，都因起义失败被杀，后人将他们神格化，成为今天拥有众多信徒的九皇大帝。

九皇爷的信众在此期间身穿白衣白裤，腰缠黄布条，据说就是为这些反清义士戴孝。

北斗七星星君

据学者研究，九皇信仰应该源自远古的星宿崇拜，道经《北斗真经》中所述，道教认为九皇大帝为北斗七星星君，即贪狼、巨门、禄存、文曲、廉贞、武曲、破军，加上外辅及内弼两位星君的合称。

随着古中国道教的兴起，北斗星君日趋人格化，经云：“南辰增福寿，北斗注长生”，因此“南斗注生，北斗注死”的说法亦流传甚广，使得北斗星成为主掌世人福寿的神明，由此可见，古人对北斗众星的信仰，经历由“北斗星君”到“斗母九皇”的崇拜过程。

因此，如果九皇爷是九位反清复明的义士，也就间接说清朝之前没有九皇宝诞，那岂不缩短九皇信仰源远流长，拥有数千年的历史？而且，这又与史书中的记述不相符合。

斗母宫与“反清复明”

笔者访问后港斗母宫，陈贤达道长告知庙里神龛内，竟然有一尊相信是本地绝无仅有的郑成功神像，中间坐着的正是玄天上帝。

后港斗母宫内的郑成功神像。

玄天上帝是道教神仙谱系中，掌管北方的大神，同时也被誉为大明帝国的护国神明；“国姓爷”郑成功则在台湾建立政权后，吸纳大量明朝遗臣为下属，高举“反清复明”旗帜与清朝对抗，因此后港斗母宫与“反清复明”的故事似乎隐约有点联系。

再者，该庙正殿前方有一副对联：“日昍晶弄里羡慕，月朋朤定乾坤”对联开头数个字分别以“日”和“月”为主，“日”“月”合在一起就是“明”，因此有学者认为，这副对联其实是一幅“反清复明”的旗帜。

后港斗母宫的祖庙位于马来西亚槟城的香港巷斗母宫，该庙已故李茂盛道长曾说，该对联的读音是：“日月精华龙里羡，月朋浪荡定乾坤”。

不仅如此，从斗母宫的建筑格局看来，比如大殿神龛背后有两扇窄小的侧门，十分隐蔽，不易被发现，这道门则通往神龛后安奉九皇香炉的“八角楼”，大都戒备森严，外人不得随便出入，这也与洪门帮会的私密性质相吻合。

加上后港斗母宫大殿前的对联，似乎能够确定庙和当时反清复明的秘密帮会有密切的关系，但这仍不足以证明九皇大帝就是反清义士的说法。

少林寺曾反清复明

无独有偶，中国嵩山少林寺也曾和反清秘密教门组织有关，甚至还藏着清廷要犯，在清朝初年与清政府的关系非常紧张。

反观在明朝时期，明朝政府对少林寺多有封赏和建设，所以少林僧人对之感激万分，将所习武艺报效朝廷，多次协助明朝军队镇守边防，对抗沿海倭寇的侵扰，甚至还帮忙镇压农民起义，所以心存恋明情结的少林僧众对取而代之的清朝不无幽怨，亦可想而知。

可是，随着清王朝统治日益稳固，少林僧众对“反清复明”已不抱幻想，恋明情结日趋淡化，他们也逐渐明白“不依国主则法事难立”（南朝梁代高僧释慧皎著《高僧传》）的道理，深深认识到与清朝政府不睦，不利于少林寺和少林武术的发展。

同时，清朝统治者也了解历代王朝，通过宗教来“暗助王道”的道理，开始调整对宗教的管理政策，不仅可以避免身怀绝技的少林武僧铤而走险，危害自己的统治，又可以借助少林寺为禅宗祖庭的特殊宗教地位，对其他佛寺施加影响。

这种对立关系在清朝中期开始出现转变，康熙皇帝于康熙四十三年（1704年）亲笔御题“少林寺”匾额，至今据说仍挂在少林寺门上；雍正皇帝在雍正十三年（1735年）下旨大规模整修少林寺，乾隆皇帝也在乾隆八年（1743年）御赐一套《大藏经》，并在乾隆十五年（1750年）巡游少林寺。

远去的历史

斗转星移，无论是明朝还是清朝，都已走入历史，无论是天地会还是红花会，也已不复存在，“反清复明”的口号如今一般只在影视剧中出现。其实，台湾明郑政权被清朝军队击败后，包括天地会、小刀会等主张反清复明的组织仍然积极活动，一些人后来逃往南洋，继续宣扬反清复明的思想。

当然，还有人坚持九皇爷是反清复明的义士，一个朋友还告诉我，这九位义士就是郑成功的部将，并叙述如何奉送郑王爷出海，同时也为他准备一艘“王船”。这些都体现在九皇信仰仪式的主要步骤中，如“迎神”“请水”，最后一天的“送神归海”和“王船”等。

不过，究竟是先有传说还是先有仪式，恐怕已经很难分辨清楚。

（参考书目：徐李颖著《九皇圣迹：后港斗母宫》，程民生主编《古史新探》，赵长贵著《试论嵩山少林寺与清政府关系之演变》。）