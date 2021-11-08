一生道广能周洽 ——记广洽法师与夏丏尊、叶圣陶、郁达夫的交往

广洽老和尚人缘好，“一生道广能周洽”，故交除了方外高僧，也多有在俗之人。他喜爱艺术，乐意和艺术家结缘，生前收藏了大量文人书画，体现了僧俗之间高尚的君子之交。

薝蔔院是广洽老和尚（1900-1994）生前的驻锡地。1948年，在现在的芽笼购置地皮，将一栋马来浮脚屋改建成佛教精舍。老和尚从1948年建院，到1994年往生，在此居住、修行46年。为了保存这一历史建筑，新加坡佛教居士林自1998年始，在薝蔔院诸位信托人的呼吁下，先后耗资近百万新元对薝蔔院进行了全面整修，并将老法师生前收藏的大量书画文物装裱整理，展示出来，同时挂名“广洽纪念馆”。纪念馆于2007年3月4日（正月十五）开幕。

广洽法师1994年正月十五示寂薝蔔院，潘受先生《挽广洽法师》曰：“兴学仰高风，一生道广能周洽；故交多大德，万法缘空证本来。”这幅挽联将法师一生概括得非常精准。广洽老和尚人缘好，“一生道广能周洽”，故交除了方外高僧，也多有在俗之人。他喜爱艺术，乐意和艺术家结缘，生前收藏了大量文人书画，体现了僧俗之间高尚的君子之交。现在纪念馆择日对外开放，印光大师、弘一法师、竺摩法师、马一浮、夏丏尊、丰子恺、齐白石、徐悲鸿、郁达夫、于右任、叶恭绰、叶圣陶、俞平伯、沙孟海、钱君陶、唐云等人的作品应有尽有。它的价值不仅体现在艺术上，更重要的是其间包涵了珍贵的僧俗情谊和历史、文化意义。

广洽法师早年亲近弘一大师学律，向有弘公座下“律学掌门人”之称，可以说是弘一法师最得意的弟子之一。广洽法师结交的很多文化名人也都与弘一大师有着深浅不一的因缘，他们和广洽法师往来，仿佛把和弘公的因缘续接下去。我之前写过一文《薝蔔院“佛友圈”：广洽法师、丰子恺及马一浮》，洽师与丰子恺、马一浮的深厚世缘在此不赘，这里再记述一下广洽法师与夏丏尊、叶圣陶、郁达夫三人的交往。

与夏丏尊的僧俗之交

丰子恺赠夏丏尊漫画，夏丏尊题签转送广洽法师。（作者提供）

夏丏尊写过几篇关于弘一法师的文章，特别好。当初是夏先生的几句话，刺激了李叔同，使得他后来出家为僧。可以说，夏丏尊是成就弘一法师的一大“助缘”，这个功德也算无量了。夏丏尊虽未出家，但心里有佛，他和丰子恺两人是“居士散文”的代表。先来谈一下广洽法师与夏丏尊（1886-1946）的僧俗之交。广洽纪念馆里有两件与夏丏尊有关的展品。一件是在弘一法师照片上的题签。夏丏尊在照片右侧写道：“晚清老人道影。”左侧题写：“二十六年深秋，老人于烽火中由青岛返闽，道经上海为留影以记系念，三十年春日广洽法师来访，共话老人消息，因检一纸赠之。丏翁记。”照片下方印的是：上海吴开，法租界八仙桥。从题签可知，1937年5月，弘一法师因青岛湛山寺倓虚法师之请前往讲律，七七事变后，也不愿退避，直到10月讲律圆满才返厦门，中途在上海停留，去吴开照相馆拍了这张照片。弘一法师粗布僧衣，一脸慈悲，看了影像，令人生敬。1940年12月，印光大师圆寂，广洽法师代表新加坡佛教界赴中国苏州灵岩寺参加追悼大会。法师此行，在中国逗留数月。1941年春，法师经上海南返，在沪期间和夏丏尊见面，两人的话题当然就是晚清老人弘一法师，丏翁把这帧珍贵的照片赠给了广洽法师。

广洽纪念馆里另一件与丏翁有关的作品是丰子恺的一幅漫画。这幅漫画绘于1938年，当时丰子恺避乱于桂林。画的是战场一角，铁丝网边上一叠沙包，作防御之用，其中一个沙袋上居然长出了小草。丰子恺有感而发，题了一首五言绝句：“谁言争战地，春色渺难寻。小草生沙袋，慈祥天地心。”他把这幅画寄赠给夏丏尊先生。也就是广洽法师1941春访丏翁的那一次，丏翁把这幅作品与弘公照片一同转赠给了广洽法师，并在画上题写：“不见子恺四年，于兹时，承寄画相慰。三十年春日，广洽法师南返，过沪见访因出子恺画共观，即以斯画赠之。子恺此画作于二十七年春日，盖战乱之实况者，迄今已三年矣。丏尊志。”这段文字将此画来龙去脉交代得清清楚楚。

五年后，1946年，夏丏尊去世。

又过了40年，1986年，广洽法师到浙江上虞参加了夏丏尊百年诞辰纪念会。

叶圣陶赠书法作品

叶圣陶赠广洽法师书法。（作者提供）

接下来谈谈广洽法师与叶圣陶的关系。叶圣陶（1894-1988）是中国著名作家和教育家。代表作有《倪焕之》《稻草人》《多收了三五斗》《潘先生在难中》。他在1927年，写过一篇影响很大的散文《两法师》（指印光法师和弘一法师）。广洽法师对叶圣陶慕名很久，直到1981年11月，洽师与居士林林长陈光别居士访问北京才见到这位《两法师》的作者。这次见面，法师本想请叶老写字，留下墨宝纪念，但听说叶老视力不佳，就没有开口。后来叶圣陶知道此事，在1982年1月写了一幅书法送给法师：“洽公命书豫买纸，闻我目疾未启齿。体贴入微感深慈，敢不捉笔勉承旨。偶书少字疾弗加，顾惭才薄唯涂鸦。遥仰风光并霁月，虔诚涂鸦更无它。”这首诗，尽管写得通俗浅白，却非常感人。既可看出洽师的人品，也可看出叶老的格调。弘一大师往生后，他同时代的文友和学生，都喜欢与弘公的这位弟子保持往来，不是偶然的，他们一定从广洽法师身上察觉到弘公的品德和行事作风。

广洽法师造访叶老，丰子恺之女丰一吟画了一幅《促膝谈心图》记之。叶老看到此图，填《浣溪沙》一阕，1982年夏抄在木版水印信笺上（共三叶）寄给洽师，全词曰：“促膝诚为甚胜缘，谈心相对欲忘言。旧交新晤乐无边。展卷俨然丰老笔，继承乃父一吟贤。画风书趣得薪传。”

上述叶老赠给洽师的两件书法作品目前都藏在广洽纪念馆。

1985年和1987年，广洽法师又两度造访叶圣陶。1987年那次，叶圣陶的儿媳即夏丏尊的女儿夏满子（叶圣陶长子叶至善妻子）将弘一大师出家前三天送给她父亲夏丏尊的怀表转赠给广洽法师，这块表虽未在广洽纪念馆展出，我想它一定还收藏在薝蔔院里。

和郁达夫星洲续前缘

郁达夫赠广洽法师书法。（作者提供）

最后说一下洽师与郁达夫（1896-1945）的因缘。

广洽纪念馆有一幅郁达夫的书法，字体倾斜，落拓不羁，是典型的“郁体”，上书：“古诗云：我见他人死，我心热如火，不是热他人，看看轮到我。人生大事，岂可须臾忘耶。丁丑元日录弘一法师语。广洽大和尚正。郁达夫。”丁丑元日，是1937年元旦。古诗里，元日多指春节，后来也指元旦。应福建省主席陈仪之邀，郁达夫1936年初到福州任福建省政府参议。1936年11月他访日本，12月底返国，途经台湾抵厦。郁达夫到了厦门，在广洽法师和记者赵家欣陪同下渡海至鼓浪屿日光岩拜见弘一大师。郁达夫1921年出版小说《沉沦》，一炮而红。但弘一法师1918年已经出家为僧，对俗世文艺一概不问，所以，他对大名鼎鼎的郁达夫可能并不知晓，两人见面，也没什么可谈，临别时，法师送给郁达夫《佛法导论》等书。几天后，郁达夫回到福州，写了一首诗寄赠弘一法师，其中有两句“远公说法无多语，六祖传真只一灯”，既是搬弄佛教典故，大概也是谈话纪实，说明当天弘一法师确实“无多语”。郁达夫离开厦门前写了上面提到的这幅字送给广洽法师，洽师一直珍藏着，1937年11月洽师南下新加坡，把这幅字随身带上。

1938年底，郁达夫也来到星洲，一住三年多，直到1942年2月乘船离新，逃往印度尼西亚苏门答腊。在星洲的这段时间，郁达夫和广洽法师的前缘又续上了。1939年5月20日，郁达夫在《星洲日报》副刊发表了《记广洽法师》一文，开头就是：“与广洽法师初次的见面，是在大前年的年底，我从台湾回来，在厦门过年的时候。”所谓过年，就是1937年新年元旦。郁达夫文里还写道：“我为想和在鼓浪屿日光岩下坐关的弘一法师去一见，曾把当时在《星光日报》当记者的赵家欣君去预探一探弘一法师的意见，第二天，赵家欣君就同广洽法师一道来看我了。……（广洽）法师的身体不好，行动和言语，洵洵有儒者气；大劫之后，和他在星加坡（新加坡）的再遇，真是如何的一件值得惊喜的事情！”由此可见，七七卢沟桥事变后，他俩星洲再遇，惊喜的同时，免不了兴起“落花时节又逢君”的感慨。

在星洲期间，还有一件事不得不提，就是关于印光大师的雕像。1939年，新加坡来了一位奥地利雕刻家和画家卡尔·杜迪希。杜迪希在新加坡逗留的时间只有一年多，这位艺术家是郁达夫和广洽法师共同的朋友。郁达夫有两篇文章《介绍雕刻家杜迪希（Karl Duldig）》和《印光法师塑像小记》写到这位雕塑家。特别是后一篇《印光法师塑像小记》，交代了塑像的经过。广洽法师请杜迪希塑了一尊印光法师头像，雕像完成后，先送至郁达夫处，郁达夫又送到了广洽法师那里。看了郁达夫的文章，我一直惦记着这尊雕像的下落，后来读丰子恺给广洽法师的书信集，得知洽师在1965年就将此宝物携带回故国。信中丰子恺建议“印光大师雕像供养在苏州灵岩山最妥”。最后印祖雕像是否安置在灵岩山，文革中是否保留下来，均不得知，不过，至少有了一个线索可寻。

痛哉！郁达夫1945年被日军杀害于苏门答腊，洽师与他的俗缘就此中断。

薝蔔院（广洽纪念馆）是一幢蓝色琉璃瓦的三层建筑，独门独院，虽与大马路一墙之隔，却改天换地，顿感清凉。前院有两株薝蔔树，开花时节，一片幽香。这里既是人间净土，也是艺术宝库，值得流连。

（作者为本地作家；本文小标为编者所加）