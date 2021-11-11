毕业特刊记录了人生中美好的读书生涯。也许有些事在当时不如人意、生活坎坷，但在年华老去时再去翻看回想，不禁莞尔一笑，原来那是人生中充满憧憬的一页啊！幸好有这特刊，让自己能沉浸在悠悠的回忆里。

在上个世纪，传统华文中学都会为中四和高中的毕业班学生出版“毕业特刊”。刚拿到特刊时，学生们都很兴奋，仔细翻看了一遍，之后就束之高阁。直到“某一天”突然新血来潮，翻找出来拂去尘埃，一看，往事竟如潮涌，一幕幕呈现在眼前。

校园掠影

特刊包罗万象。首先是学校缩影，拍摄了张张校景，令人想起曾在盛开的凤凰木树下的石椅、石桌上讨论功课，在此海阔天空地闲聊。看到整排的篮球架，想起曾在此奔跑呐喊洒汗；也曾在此燃起篝火，拉着手唱起、跳起专属男女童军的歌曲和舞蹈。看到庄严的礼堂，想起曾在此露营过夜，向学弟学妹们绘声绘影地讲述学校里的“传奇”故事，想不到这些危言耸听的故事，竟一年年地传说下去。再看到实验室、课室、餐厅的照片，仿佛看到自己和同学聚精会神，嘻哈玩闹的身影。这一晃，已过了三四十年。

青春的笑靥

下来是校长玉照，说了一番勉励毕业生的话语，之后是主任和全校老师的个人照。想当年常对老师们评头品足，给他们取有趣的绰号，现在想起不禁失笑。接着是各毕业班学生的合影和个人照、班级活动照，还摄下各科任老师讲课瞬间的精彩画面，早期也登载老师和同学们的联络地址。特刊的内容不限于此，不但有老师的大作、画作，还有同学写的各类文章，负责老师尽量给予刊登，这的确是无形的鼓励，让往后不少学生走上创作的道路。

当拿到特刊时，毕业班学生都兴致勃勃地找同学们在个人照旁边签名，不管是否认识或相熟，一声“谢谢”就让同学签了名，而且大多是签中文，这是个人的珍藏本。当年字体龙飞凤舞，或一笔一划不苟，或一笔即就的同学，现在的签名依然如此吗？

四处拉广告

为了减轻印刷经费，毕业生得负责去招广告，分为全版、半版和四分一版。家里是经商的，父母义不容辞地登广告，或出动父母去游说做生意的朋友，他们只好应酬四分一版。此外，同学们还穿街过巷，沿街沿户找广告。一些老板心疼学生或乐于助人，会在广告本子里盖印签名，附上样本或铅版，交上钱。学生们好不高兴，忘了日晒和口渴。其他和学校有关系的如贩卖部、校服公司、餐厅摊主等，也都助予一臂之力。如今翻到广告页，心里还喜滋滋的，这版的广告是自己死缠烂打才招到的。到1980年代后，不再招广告了。为了让非毕业班学生也购买特刊，便登载各年级的全班合影，各学会的简介和活动记录，校内校外活动比赛优异表现的相片等，涵盖学习生活的方方面面。

聚会时凭照认人

同学们毕业后分道扬镳，各奔向不同的人生考场和战场，除了几个谈得来的同学有联系外，其他多不见踪影。但到了某个年龄，突然各班的班长，当年校内的领袖，发起同学聚会。瞬时间大家似乎都年轻起来，通过各种渠道，设法联络失散多年的同学。终于等到聚餐那一天，好多人早早抵达会场，更有多个同学拿着当年的毕业特刊按图索骥，寻找某某同学的身影。哪知在多年时间的洗礼下，彼此的容颜改变了不少。胖了？瘦了？头发脱落了？满脸皱纹沧桑？还是容光焕发，依旧英俊漂亮？如果没有特刊，哪还认出那么多同学？一认之下，立刻想起他／她的音容笑貌，亲切地说起当年事当年情。

这种内容俱全的特刊，是华校一路来的做法，但到1990年代后，很多特刊改变编辑方式，不再有个人照，只有上课实况照和班级照，连同学的名字都没有。这有点失去办特刊的意义，几十年后再翻看，可能已想不起某个同学的名字，不记得谁是谁了。即使有集会，还得去求证原来那是某某。

方帽子的诱惑

不但中学有出版特刊，大学也有。南洋大学辅导处每年都组织特刊出版委员会，为年度毕业生出版年刊。书的最前面有校徽、校史、理事会成员、校长的话，副校长和主任的个人照；下来是校景，依次是文理商学院的系主任和老师的玉照，之后是毕业生穿着学士袍，戴着方帽子的个人照。下来还有本届毕业生通讯录、历届毕业生名录，虽然没有明说，但可看出这是根据成绩排列先后的。

这洋洋洒洒的一本年刊，让毕业生对大学生活留下美好又难忘的回忆。这“方帽子”承载着父母的厚望，刻苦的自励，挑灯的苦读，辛酸的泪水和青春的欢笑，加上后来的金钱、权力和名利。说到拍照片，大家都慎重其事。当时只有两家相馆——国泰和达开尔提供学士袍，冲洗至少半打。瞧男的都严肃端庄，女的巧笑倩兮，踌躇满志地跨出大学的门槛。多少年后，翻阅年刊，熟悉的脸孔、陈年的往事一一涌上心头，仿佛又回到依依垂柳，相思树黄花盛开的云南园。

毕业特刊记录了人生中美好的读书生涯。也许有些事在当时不如人意、生活坎坷，但在年华老去时再去翻看回想，不禁莞尔一笑，原来那是人生中充满憧憬的一页啊！幸好有这特刊，让自己能沉浸在悠悠的回忆里，也让同学们欢聚时感到无比的温馨！