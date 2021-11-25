大扫除，没想到会扫出年代那么久远的东西。纸张都发黄了，看来应该有几十年，是1970年代吗？还是更久远的1960年代？

是当年的新加坡广播电台播出的节目《歌曲教唱》，也许那时教育不普及，不像现在要学什么上网就可找到资料。

在物资匮乏的年代，一般的民众能有什么消遣？上戏院？上舞厅？能拥有一台收音机，听听歌，听听广播剧，对当时的人来说，就是莫大的享受。年轻人听电台节目，上了年纪的大概更钟情于丽的呼声。不管是王道、李大傻，还是王正经。武侠故事、乡野奇谭、夜半歌声、民间传奇，那可是人们的精神食粮呀！