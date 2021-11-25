那年的“歌曲教唱” 订户 来自 / 联合早报 文 / 昕蕾 发布 / 2021年11月25日 5:00 AM 《电视与广播双周刊》每期刊登该星期将播出的《歌曲教唱》歌曲。 字体大小: 小 中 大 大扫除，没想到会扫出年代那么久远的东西。纸张都发黄了，看来应该有几十年，是1970年代吗？还是更久远的1960年代？是当年的新加坡广播电台播出的节目《歌曲教唱》，也许那时教育不普及，不像现在要学什么上网就可找到资料。在物资匮乏的年代，一般的民众能有什么消遣？上戏院？上舞厅？能拥有一台收音机，听听歌，听听广播剧，对当时的人来说，就是莫大的享受。年轻人听电台节目，上了年纪的大概更钟情于丽的呼声。不管是王道、李大傻，还是王正经。武侠故事、乡野奇谭、夜半歌声、民间传奇，那可是人们的精神食粮呀！ 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 孙子娶女婿二女儿 陈恭锡李俊源 翁婿亲上加亲 四只过境本地的三趾翠鸟