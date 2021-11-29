还俗的豆腐和出家的扁豆

中国作家

“文思豆腐”，淮扬菜里一道素到不能再素，老到不能再老的经典老素菜。菜单上一见其名，即刻牙根发软，顿时万念俱灰。

“文思豆腐”出处，见清代李斗《扬州画舫录》卷四：“枝上村。天宁寺西园下院也。在寺西偏……僧文思居之。文思字熙甫。工诗。善识人。有鉴虚、惠明之风。一时乡贤寓公皆与之友。又善为豆腐羹甜浆粥。至今效其法者谓之文思豆腐。”

近人则有俞樾先生之附和：“文思字熙甫，工诗，又善为豆腐羹甜浆粥。效其法者，谓之文思豆腐。”（《茶香室丛钞》）

“文思豆腐”被“黑化”

自扬州天宁寺文思和尚300年前发明这道菜以来，在其法号之下，基本没有改动，直到五年前被大董“黑化”——素汤里，灌入墨鱼汁，“满头白发”一夜转黑，300年来这才第一次打起了精神。入了海味之后，其味骤变，但质地依然——无牙感，依然是从前淮扬菜讨好中老年盐商和官员的基本“文思”。

“文思豆腐”第二次被“黑化”，是模具的普及。300年来，它一直是淮扬厨师表演刀工的保留节目，往往手起刀落，一出手便是满堂彩，永不落空。要把一方软塌塌的豆腐切成头发丝般粗细，据说要苦练十年。然而，十年苦功，三千烦恼丝，最后还是一朝败在了淘宝28块8毛的模具之上。

毕竟，“文思豆腐”名声在外三百载，并不会轻易被退出历史舞台，不然，也不会有人专门去做它的模具，它等待的只是拯救者的出现。最近这一次站出来的，是杭州“泛海钓鱼台酒店”的扬州人冯师傅。

在大董“黑化”的基础上，冯师傅把豆腐羹调成黑白各半、负阴抱阳的太极图，正中间再落一坨金华火腿丝，切成豆腐丝一般粗细——有道是太极生两仪，两仪生四象，四象生八卦，于滋于味，于是变数倍增。

往“文思豆腐”里加火腿丝，先前也不是没有过，但基本都是点缀，意思意思。冯师傅的大量投放，量变引起质变，“荤化”之后的文思豆腐，豆香、海味、肉香构成了三个以上的丰富层次，而且带上了牙感和几分咬劲。更带上几分“读佛书宜对美人，以挽堕空”的意思了。再用盘边的麻油散子那么轻轻一搅和，太极图顿时逆向回归至无极和混沌，Our whole universe is in a hot dense stat。黑白红三色，仿佛包公、曹操、关公一团混战——确切地说，参与混战的乃是这三位角色的髯口。

无论如何，“文思豆腐”毕竟是一道羹汤。冯师傅以鸡汤取代了传统版本里用金针菜、豆芽、木耳等熬制的素汤——你可以质疑冯师傅的idea，但是“钓鱼台”系统内的汤，却从来都是完美无瑕。唱戏的腔，国宾馆的汤。不接受反驳。

焖扁豆“出家”两次

为了保持生态平衡，安排文思豆腐“还俗”的同时，冯师傅又一手“剃度”了一道家常菜。

焖扁豆，大江南北秋冬季家常菜，尤其霜降前后，最是当造。正所谓“一庭春雨瓢儿菜，满架秋风扁豆花”。（郑板桥联）

家里做这个，不管是焖是炒，通常得加五花肉片，北方人家最后还喜欢拍上一刀生蒜，绝对算是大荤，刺激，下饭神器。菜虽家常，但因扁豆自带毒性，纤维长且韧，必须彻底焖透摧段，焖30分钟或以上，往往费时失事。

冯师傅先是在“文思豆腐”里进了猪，接下来又从“焖扁豆”里赶走了猪：扁豆拉油，加蒜籽、蚝油、油鸡枞、湖羊酱油，烧制20分钟左右即可。除了例行拉油及专业厨具功率大，速度快，其烧制方法基本与家庭主妇无大异，胜负手是油鸡枞。猪油煸炒过的油鸡枞，自带一股鸡汤味，用鸡枞和鸡枞油把扁豆焖香焖透，口感从翠绿的生脆转为墨绿的厚糯，一派浓得化不开的馥郁里，不掩扁豆的清香。

汪曾祺先生说，“扁豆不管怎么做，总宜加蒜。”可见荤辛不可或缺。今冯师傅以无形之肉替代有形之猪，有神无形，无中生有，消业增香。

尽管是半路出家，冯师傅发给“焖扁豆”的这道度牒，却一次性管“出家”两次：一次是荤改素，一次是法式装盘。走出“家常”。这道“油鸡枞焖扁豆”，虽“走肉”，吃起来却感觉肉香比有肉更浓重、更荤。正是“逃空虚者，闻人足音跫然而喜。”

（本文小标为编者所加）