把大红花移到门外空地后，黄尾鹎在大红花枝丫上筑巢，为了不惊动它，搞得我们回家像做贼似的。

小鸟出生后，每次看纪录片，那种小鸟张大嘴讨食的经典画面，没想到居然在现实中出现……

家里的阳台，因为漏水须要小整修。

阳台上有一棵大红花，从一个小花盆种起，间中换了几次花盆，越换越大，如今连盆带枝叶已有成人一般高。为免妨碍工作人员工作，我们把大红花移到门外空地，缺点是太阳照不到，对酷爱日光浴的大红花来说并不理想。反正是暂时的，最重要是工程顺利。

黑乎乎的鸟巢

大红花搬家后约一个星期，外子故作神秘地让我去看一下大红花。我满腹狐疑，不就是同一盆花吗？

走出门外，上下左右来回审视，仰头看到枝丫最高处，不禁火冒三丈，枝丫最高处正好呈倒三角，是谁那么无聊，把一张用过的纸巾故意摊开弃置在枝丫间，看着明显就是人为，不是风吹的结果。

待要拿走纸巾，发觉纸巾周围还有些细细长短不一的枯枝，纸巾像被刻意嵌入这些细长枯枝当中，稳稳地摊放在倒三角的枝丫上。当下内心雀跃无比，应该有小鸟来筑巢。

接下来几天，那倒三角枝丫每天都有小小的变化，眼看着细长枯枝互迭成盘形，随后盘子逐渐形成一个浅浅的小碗，最后外观完全呈现小碗状的鸟巢。

这之间我在厨房洗碗时，曾看到成鸟叼着干草停在离大红花不远处的廊沿，警戒地观望四周，似乎在确认无异样后，才往大红花飞去。

乘成鸟不在，我们爬上椅子向鸟巢探头探脑，鸟巢内黑乎乎的，即使白天也看不清楚它有多深，手电筒一照，才发觉酷似小碗的鸟巢，巢底和周围异常光洁顺滑，很难想象是由细长的枯枝筑造的。

成鸟不是日常见到的，上网查一下，叫黄尾鹎（bēi），属本地常见鸟类。

回家搞到像做贼

黄尾鹎产下三颗小蛋。

不久，鸟巢里多了三颗小小的蛋，成鸟开始它的孵蛋生涯，每天尽责地孵蛋。清晨时段，它一般不在，或许是觅食去，其他时间几乎寸步不离巢。即便尽责，它却容易受惊，我们出门时，尽管已尽量轻手轻脚地开锁，成鸟只要听到稍有声响就会飞走。

起初我们很担心它会从此弃蛋不顾，再也不回来，幸好没有。傍晚过后，它仿若老僧入定，我们依旧轻手轻脚出入，它却不为所动。

了解它的习性后，我们尽量在白天不惊动它。回家时，不管白天还是晚上，乘电梯都往上一层楼，再走一层楼梯下来，尽量避开大红花，尽管将回家搞到像做贼似的，我们都乐在其中。

有一晚刮风下雨，雷声隆隆，风大雨更大，所幸鸟巢所在之处，雨水喷不到，鸟巢周围有茂密的叶子，多少可以抵挡强劲的风吹，在那一刻，我很庆幸成鸟不在野外筑巢，否则小小身躯如何能抵挡暴风雨的摧残。再一想，它其实已考虑过风雨，才选择在这里筑巢。

小鸟长大长智慧

小鸟长大鸟巢太拥挤了。

三只小鸟出生了，浑身光秃秃的，每次看纪录片，那种小鸟张大嘴讨食的经典画面，没想到居然在现实中出现，现实中看到的那种触动，远非从电视节目中看到可以相比较。小鸟未长羽毛的那几天，我在菜饭摊前点菜时，还真不敢点我喜爱的麻油鸡，这道菜让我想起鸟巢里光秃秃的小鸟。

乘成鸟外出觅食时偷偷去看小鸟，拨开叶子，从小鸟感觉一有动静就急忙张大嘴讨食，到后来即使有动静也保持沉静，听到成鸟叫声才张嘴的成长过程，感觉小鸟在逐渐长大的同时也长了智慧。渐渐地，我们不用对着鸟巢探头探脑了，而是一打开门就看见探出头的雏鸟，鸟巢这时已明显地显得过于拥挤了。

度完宅假回来，鸟去巢空，没能看着雏鸟学飞并目送它们飞走，我们着实失落了好一阵子。从成鸟筑巢到雏鸟飞走的一个半月，为我们疫情下的苦闷生活平添许多乐趣。

如今大红花仍在原地，没有被搬回阳台，只盼再有鸟儿飞来繁衍后代，若再有这么一次机会，希望我不再错过雏鸟朝向广阔天空自由飞去的那一刹那。