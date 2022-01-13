牛车正走在日本街上。（Harrison Forman摄）

朋友传我一张照片，是一条街道转角处，上面钉上两面中英文路牌，一面是直落亚逸街（Telok Ayer Street），另一面是日本街（Japan Street）。这张照片肯定是在1945年，日本军占领新加坡时或以前拍摄的。

王三龙的大儿子王文达

王文达和弟弟创办“新世界游乐场”。（互联网）

1946年，殖民地新加坡市议会议决，把日本街易名文达街。相信是政府深知人民反日情绪高涨，对日本人在占领期间的所作所为深痛恶绝，不知有多少人被逮捕（检证），拘禁、殴打、残害及杀戮。不少人妻离子散，家破人亡，对日本人恨之入骨。相信殖民地政府是尽力使居民忘记对日本极为痛心疾首的记忆，以抚平人民心中的哀痛。

英政府选用王文达（1888-1941）的名字来取代日本街名字。王文达早年在莱佛士书院受教育，离校后在《海峡时报》当速写员、记者。他是富豪王三龙的大儿子，曾担任过五年市议员，后来承继父亲王三龙公司的事业。1932年他和弟弟王平福（1889-1968）创办冷气大舞厅“新世界游乐场”，气派十足。他在视察工地时，被兴建中坍塌的亭子压伤不治。

其他“日本街”

新加坡大坡曾经有过两条道路叫日本街，一条是官方正式的命名，另一条是非官方俗称。早期大坡牛车水居民所称的“日本街”，是日本妓院集聚的“番寨尾”，是现在牛车水佛牙寺右侧的史必灵街（Spring Street），角头原是牛车水警察局，是1927年3月12日发生的“牛车水暴动”起点

在小坡，因为有很多日本人曾聚居在海南人群居的海南街（Hylam Street），而被称为日本街。