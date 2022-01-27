小时候坐车路过明地迷亚路，会看到路旁立着一“瓶”大汽水——“绿宝”橙汁，一颗心不禁颤了一下，小小嘴巴微微上扬。

上世纪五六十年代，人们的精神虽然丰富，物质却相对匮乏。对于一般孩子来说，甜甜的汽水在平时是奢侈品，只有在过年或参加喜宴的时候才能喝到。这瓶玻璃身铁皮帽的瓶子，在孩子心里占着重要的位置，分量与弹珠、风筝不相上下，甚至超过。

汽水是年货主角之一

那个年代，人们在准备年货时，“绿宝”和“狮标”等牌子的汽水必不可少。母亲办年货总会向杂货店订两箱“狮标”汽水：一箱清一色橙汁，另一箱则是杂色多种口味。孩子都贪甜，除夕那顿团圆饭，我那小小的胃，汽水填了至少一半。也唯有在这个时候，在大人的恩准下，才得以放胆多喝一点，那种“爽”是现代好命的小孩无法体会的。

汽水、爆竹和红包，是昔日小孩过年的三宝，依序谱成除夕夜三部曲：先跟家人团聚，开开心心喝汽水，然后呼朋唤友齐放爆竹，待鞭炮声震耳欲聋，就快接近午夜了，便各自回家洗澡，穿新睡衣拿红包。

五六十年代出生的安哥安娣，一讲到小时候过年，心灵深处的那瓶属于自己的汽水就会跑出来，还没开瓶盖，已经可以感觉到一股甜滋滋的凉意。你的是“沙示”，我的是橙汁，他的是“忌廉梳打”，大家的回忆都一样精彩，美得冒泡！年复一年，彼此不嫌啰嗦、不厌其烦地重复着温馨往事。

顺道一提，当年的玻璃身铁皮帽汽水，喝完了还可做成小玩意——把汽水盖敲扁，钻两个小孔，用风筝线穿过去，只须拉动两边的线，铁片即会转动。这种玩意儿会割伤人，很不安全，好在当时的小孩也比较自律，穷孩子没什么玩具，自有天公保佑。

买汽水赠送玻璃杯

那时候，购买一打以上的汽水，商家会赠送印有商标的玻璃杯。一般人都不舍得用，只有在过年过节用来招待客人。以前也很流行印花玻璃杯，过年时盛汽水，汽水尚未装满，年味早已溢出来。

这些别具特色的东西也很受现代人欢迎，有些人千方百计线上线下寻宝，为了收藏或装饰家居。现在很多东西都是重复着旧时的设计，小时候的东西越看越有味道，当时只道是寻常，如今俨然成经典。