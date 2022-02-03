植物园密林幽谷 喜遇叶上花

从植物园的东陵门进入，走过天鹅湖之后的密林中，有一隐秘幽谷，辟于1886年，之后曾加拓池塘，1927年稍作整修后，保留至今。环境潮湿，植物多为蕨类、秋海棠、天南星科等。虽面积不大，却宛如绿色万花筒，可随季节转换，呈现出其不意的花样。

位置偏僻，非有心人极易错过。去年某日路过，循着路口的牌子，依照好奇心的指引，顺着阶梯一路前行；小径通幽。来到河谷底处，豁然开阔。只见小水塘边一排崎岖石灰岩上，青苔覆盖如毛毡，甚是细致养眼；吸我眼球的还有诸多奇特的独叶苣苔，挨着岩石奋发生长。

3月某日午前再度造访这个朴素无华、与世无争的幽谷秘境。昨夜下过雨，滋润了密林幽谷里的青苔绿藓地；虽已历经百年沧桑却仍翠绿如新，苔藓表面尚晾着不少圆滚滚的细露珠儿，闪亮剔透。

阳光透过树梢，映在地面的剪影，随风轻盈地摇曳着。流水潺潺，空中蝉声鸣唱；幽谷景致依旧，绿色毡上的独叶苣苔群（学名Monophyllaea horsfieldii），却带给我意外的小惊喜！

那外貌宛若绿龟背的独叶苣苔，好似变魔法般；在叶片的中心竟吐出长细枝白花蕊，精致若淑女发髻珠簪；绿叶间花开引蝶春意浓。

恰是春暖花开时际。虽因冠病疫情阻断，密林幽谷里却别有洞天；巧遇此稀罕的叶上花，心情格外惬意舒畅！