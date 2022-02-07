艺术在任何时候都不会缺席，缺席的往往是人。过年除了吃喝玩乐，我们也不要忘记中华文化中最精粹的部分，春节时画的中国画，叫《岁朝图》，又称《清供图》。

每年新春期间，聚会的亲友照例要异口同声感叹：“年味越来越淡了”；“过年越来越没意思”，但置办年货这事仍不可或缺。处于病毒威胁下的春节之前，购买年货时发现购物商场照样人山人海。

年货随着时代变迁，有相同，也有所不同。从前物质匮乏，吃的喝的不太讲究，重要是“便宜大块”，也就是东西越买越多越有过年氛围。现在年货种类繁，选择多，大家开始重视品质，不再是一般的大鱼大肉，也不再是普通酒水糖果瓜子甜食。食物力求美味，注重品质，包装设计具有艺术感和文化感的创意产品，更受欢迎。因为拿出去送人时是带着自己的面子一起去的。从前被人看得高高在上的艺术终于走进了平民生活里。

曾经被大众忽略的艺术，在疫情时代特别红火。锁国封城那时没法出门，宅在家里无所事事的很多人开始学书法，学画画，学唱歌，学音乐。群众突然纷纷走向艺术，因为发现疫情带来的焦虑、紧张、担忧、害怕、不安心态，专注于艺术创作的时候，产生一种疗愈的效果。

艺术在任何时候都不会缺席，缺席的往往是人。过年除了吃喝玩乐，我们也不要忘记中华文化中最精粹的部分，春节时画的中国画，叫《岁朝图》，又称《清供图》。

岁朝就是大年初一。中国人在春节首日，以鲜花、蔬果、文玩供于桌上，为春意盎然并求新年行好运，古人称“岁朝清供”。唐朝有人开始将清供物品画入图中，意在祈福纳祥。到了宋朝，爱书画艺术的风雅皇帝宋徽宗每逢春节，就下令画师们描画冬季不能见到的花卉禽鸟，陈列宫中，以供赏玩，也增添岁朝的喜庆氛围。现存最早的《岁朝图》是北宋赵昌作品，颜色瑰丽绚烂，充满节日喜气，现存台北故宫博物院藏。

热门题材

《岁朝图》真正流行是在明清时期，一直流传到现代。图画的吉祥物也从大至各种文房器物如砚台、古琴、雅石、古画、石刻、钟鼎等到小件的日常生活用品，如炮竹、蔬果等。由于是应景题材，寓意与谐音吉祥的瓜果花卉都成热门题材。以新春绽放的梅花和山茶花，插在瓶里，取“新春平安”或“花开平安”之意。柿子和造型像如意的灵芝则指“事事如意”，画里要是有白菜，即是“百财”的意思。石榴喻“多子”，佛手柑谐音为“福”，再加上几个寿桃，画好题字即是“多子、多福、多寿”。明代的文人以宋人为典范，追求雅致的生活情趣，看重书斋陈设，尤其讲究文人优雅秀气，清玩之风有增无減，因此书斋清供颇为盛行。春节时把生活中情调的追求入了画，成为《岁朝清供图》的主题，和当时受人欢迎的《四君子图》《岁寒三友图》并列，为文人画的固定图式，这是中国绘画史上特有的题材，其他画种是没有的。

皇帝亲笔绘图

宋代画院的宫廷画师每年春节都要向皇帝恭贺新春，《岁朝图》的内容就是表达新年祝福和对来年的期盼。影响到大臣们也是《岁朝图》高手。流传到清朝，清代皇帝甚至为绘《岁朝图》举行仪式，亲自下笔绘图。清代皇帝不是汉人，却不排斥汉文化。受到汉文化影响，新年开笔的传统始于康熙，乾隆则把元旦开笔作为制度确立下来。在新年伊始的除夕子时，算准了新岁、新月、新日、新时，亲手握笔，书写天下新年第一笔，当然先写“福”字，然后“宜春迓祥”“一年康泰”等吉祥语，书法写好，皇帝高兴起来，还要画画。

乾隆皇帝御笔绘制的《岁朝图》听说有数十幅，现在收藏在故宫的有六幅，其中一幅还是70岁那年画的。光绪皇帝也有一幅绢本设色的《岁朝清供图》。皇帝的影响力比谁都大，民间画《岁朝图》的画家益发受鼓舞。

岁首迎新的岁朝画，来到清末民初，更多了淳朴民风和清新气息。表达“岁岁平安”，选稻穗、花瓶或苹果，期盼来年富贵荣华，用牡丹、芙蓉、桂花来表达，“多子多孙”除了石榴，还有葡萄、葫芦、莲蓬都很受欢迎。巧妙组合出吉祥的寓意，良好的祝愿就在《岁朝图》中。

除了蔬果，动物也是《岁朝图》的主角之一。公鸡、喜鹊、白头翁、蝙蝠、鹌鹑等，都有相应的民俗文化内涵。最常见的鸡，音喻吉祥，又有功名富贵之意，传统花鸟画中，鸡经常被赋予五德的意涵，五德即“文、武、勇、仁、信”。而公鸡的鸡冠与鸡冠花的组合，表达出“官（冠）上加官（冠）”，所以鸡的形象在《岁朝图》成最受欢迎的动物。

喜鹊和梅花经常一起出现题“喜上眉梢”，白头翁无论一只或一双，都涵有长寿和白头之意。鹌鹑是“安居乐业”，至于明代最著名的《岁朝图》，也是皇帝的作品，明宪宗画手执如意的钟馗和飞舞而来的蝙蝠，被视为“迎春接福”或“福来”及“福从天降”的吉兆。明宪宗朱见深在画上题诗“一脉春回暖气随，风云万里值明时。图画今日来佳兆，如意年年百事宜”，不论是平民百姓或皇帝官家，春节时“迎春接福”“吉祥如意”都是共同的主题和愿望。

茶和酒，既是生活闲适富裕的体现，也是节日不可缺的物品。尤其“酒”与“久”同音，可以是寿命，也可与友情、幸福的天长地久相关。

教课时学生听我说《岁朝图》《清供图》，有目瞪口呆，有摇头称不知道，完全是在他们知识范围之外。南洋人学水墨画，吃亏在周遭没有中华文化的环境，别说文房四宝等书画用品找不到，连参考书也要从中国进口。

初学纯粹是兴趣，后来渐渐爱上水墨画，对源远流长、历史悠久、博大精深的中华文化底蕴，益发自信，让身在南洋的我们生出一种传承和推广的使命感，决定在技法课程加入中国文学与文化的部分。《岁朝图》便是春节快到来时的其中一课。

（作者是马来西亚作家，本文小标为编者所加）