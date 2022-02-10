林厝港与“钨矿大王”林推迁无关，纪念林推迁另有推迁路和推迁公园。

我国推出“30·30”愿景，确保在2030年能满足30％国人农产品的需求，我国仅存的最大传统“农业区”林厝港就不断被提起。

大家已知道林厝港村和附近地区的发展要归功于梁宙（或梁后宙），目前那里有以他的名字命名的梁宙路、梁宙巷和梁宙弯等以纪念他。从林厝港这地名，可以推断殖民地时代，那里是种植甘蜜和胡椒的地方，港主应该姓林。

坊间很多资料说，林厝港的港主是当时的商人慈善家林推迁，但是为什么纪念他的推迁路（Chwee Chiang Road）和公园却在老远的巴西班让呢？

巴西班让的推迁公园。（作者提供）

家贫年少时远赴南洋

林推迁是福建海澄县人，在殖民地时代算是大人物，但不知道为什么没留下完整的记录。就连最“权威”的宋旺相编写的《新加坡华人百年史》，也只提到他是中华商会的重要人物，以及他在一次慈善会里喊标两句话而已。所以只能从零碎的报章报道、口述历史和一些刊物的零星记录里，认识这个风云人物。

海峡时报报道林推迁生平。（作者提供）

1923年2月13日，《海峡时报》在林推迁于安祥山的居家逝世的翌日，登载一篇关他生平的简文，可以从这里探索他的生平事迹。根据档案局的资料，林推迁生于1864年（也有学者推论是1868年），因家贫所以年少时远赴南洋，在新加坡当“舟子”操舟，应该是驾驶货运船只、领港和船上杂工“一脚踢”的活儿。他勤俭聪明好学，学会马来话和英语。39岁时（1903年）创立自己的丰瑞盛船运公司，拥有多艘轮船，业务主要在马来半岛东部和新加坡海域，因此也熟悉那里的民情。

义兴公司“红棍”

林推迁（右二）会见威尔斯太子 。（新加坡档案局）

林推迁长袖善舞，与林文庆等合作经营火锯厂，也投资树胶种植等。1910年后他开始在登嘉楼采黑钨矿。由于第一次世界大战对炮弹需要的钨需求大增，他的采矿事业快速发展，成为英国殖民政府的唯一钨矿供应商，被冠为“钨矿大王”。后来他也涉足银行业（和丰银行），槟城的报业等，是当时很有财力和势力的华商领袖之一。

林推迁是本地洪门会义兴公司的“红棍”，是最高首领，所以他常为华社排解各种纠纷。由于他审事公正，仗义疏财，所以很得到各帮会的尊重，大家都昵称他为“大哥”。据说，有一次有两帮人马因为利益关系要演武行，林推迁因为要看戏没空，叫部下拿了他的拐杖去调停，大家一看到“大哥”的拐杖，立刻安静，解决纠纷。

林推迁非常念旧，每年春节都广发岁金救济朋友。他也是中华总商会发起人之一，被选为怡和轩第一届总理，任该职直到他逝世为止。据说，他每年过年都请人在怡和轩演戏到元宵让公众观赏，把大街塞得水泄不通。

推迁路和推迁公园

中国北洋政府颁予林推迁嘉禾勋章 。（互联网）

林推迁非常关心社会，他热心支持孙中山的反清革命，也拥护共和，得到北洋政府颁发的“嘉禾”三等勋章。在教育方面更是大力捐款，当仁不让，已知他当董事或赞助人的就有：道南学校、中华女校、爱同学校、南洋女校、华侨中学；还有几所登嘉楼的华校等。除了是同济医院主席，林氏九龙堂总理事，他也捐款给善济医院和社会上的许多团体和基金。1912年他被委任为保良局委员，并于1918年被颁于太平局绅的头衔。

由于他对社会的贡献，殖民政府把在巴西班让的一条长路及路端的一个小公园，命名推迁（Chwee Chian）以纪念他。

林推迁不是林厝港港主

就如其他商人企业家一样，林推迁也涉足房地产。不久前，何乃强医生挖出养正学校的操场，就是从林推迁手中买过来的。林推迁应该还有很多其他产业在新加坡，不过资料散落，不容易收集，但是他肯定不是林厝港的港主。

国家档案局1855年有关本地甘蜜和胡椒种植园的地图，清楚标出林厝港这个地方。《新加坡自由报》在1850年也报道林厝港发生火灾。所以，早在林推迁出生前18年，就有林姓园主在那里经营甘蜜园。再说在1880年代后期，甘蜜胡椒种植在新加坡已经开始没落，园主都纷纷到柔佛发展，所以正值壮年的林推迁不可能去投资一片荒地。

200多年来，曾几何时，克兰芝河边的林厝港，从一片荒地变成经济作物的甘蜜和胡椒种植地，被利用后再成荒地被废弃，由开荒家梁宙把它发展成我国的大农村，又要让位给城市发展。

斗转星移，沧海桑田，世事变幻难料，今天又有新的发展总蓝图，要把它再发展成支撑“30·30”可续粮食供应地的未来。