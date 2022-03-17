台湾新竹关西镇出产的仙草产量占全台80%。当地的仙草除了从乡土凉茶变成时髦茶饮，也能入菜，烹煮成特色佳肴。

台湾朋友说请吃仙草，脑子里浮现的，是黑不溜秋的仙草水与仙草冻。无比熟悉的民间小吃，从小时候的夜市摊档与学校食堂，到今天的饮品店与甜品屋。再怎么变化，不就是加在糖水冰品里增添滑溜口感，或者加点创意在豆花水里黑白混搭，变出个名堂“Michael Jackson”。这就是我对仙草的所有认识。

产量占全台80%

台湾新竹关西镇农会。

长途跋涉来到新竹关西镇，才知道仙草何止是平民饮料那么简单。

关西镇物产丰富，又以仙草最为出名，被称为仙草的故乡。这一带地形多属丘陵山坡地，山间凝结雾气，有利于仙草生长，到了秋季采收时期，正好迎来东北季风，成为仙草风干的天然工具。

得天独厚，也需一番人为的努力。关西镇物产丰富，早期以咸菜闻名，旧称咸菜瓮，日治时期因为日语中“咸菜”与“关西”谐音，改名关西。地方农作以生产稻米、茶叶、柑橘、仙草、香菇、番茄、草莓等等为主要农产品。

仙草已从乡土凉茶变成时髦茶饮。

毫不起眼的仙草，早期是农闲时种在稻田边空地或山坡地的副产品，供自家消暑解渴使用。后来台湾发展一乡一特色，关西镇选了仙草，开始大量种植，总产量占全台80%。不只产量最高，品质也最好，胶质含量高，成为台湾最重要的仙草产地。

这些年来，台湾夜市人气兴旺，手摇饮料店蔚然成风，仙草甜品与饮料越来越受欢迎，使用了大量关西仙草，仙草也从乡土凉茶变成时髦茶饮，走向年轻群众。

仙草是草药一种

仙草属草本植物，叶形似薄荷，富含胶质。收割仙草的上部茎叶，晒干后熬煮便成为仙草水、仙草茶，加入淀粉或木薯粉熬成浓稠的胶状，即成为仙草冻。

仙草含有可溶性多糖类物质，经熬煮后会产生特殊胶质，达到一定浓度就会凝固成胶状。为促进胶质的释放，制作过程中也依靠淀粉协助凝固。仙草的黑色则源自细胞中的类黄酮类物质，一小把仙草就能煮出一锅黑黑的汤。

仙草是一种药草，具有清凉退火的消暑功效，也可食用入菜，在其他地方比较少见，但来到仙草故乡，到处都能找到以仙草为主题的特色餐馆。除了研发各种仙草菜品，还结合餐饮与休闲体验，打造成仙草巷、仙草博物馆等等，寓教于乐。

仙草鸡汤。

关西是客家乡镇，以客家菜为主。到访当天光顾的关西客家主题小吃，40年老字号，以传统客家菜做法变化出地方特色佳肴。招牌菜的仙草鸡汤，选用三年以上的老仙草入锅熬煮七小时，鸡肉先蒸熟最后才放入以保持细嫩。汤色暗沉黝黑，乍看如药材汤，入口却是仙草的清爽甘香，鸡肉软烂而不干硬。

同场又品尝了“仙风道骨”（排骨），同样是黑黝黝毫不起眼，有点类似新加坡的咖啡排骨，用了仙草腌味，弥漫淡淡的仙草清香。

举办仙草节

吃饱喝足发现，仙草还有吃喝以外的更多用途。关西镇农会特设仙草加工厂，利用熬煮的仙草汁，研发制作一系列相关产品，如仙草茶粉、仙草麻糬、仙草粄条、仙草米粉、仙草面膜、手工香皂等，种类繁多。加工厂设门市部当场售卖，现场试喝仙草茶，挑选别处少见的仙草产品，已成为游客的必逛必买。

为了推广仙草，关西镇自2001年起，几乎每年都会举办仙草节，历经多年已发展成当地一大特色。仙草文化节结合农业、观光、人文、休闲等多元面貌，除了仙草也展示关西其他农产品，宣扬客家文化，吸引游人游览仙草之乡，品尝仙草特色美食。一乡一特色，黑黝黝的仙草成为亮眼主角，还发挥领军作用带动地方特产。农会与农家全民投入，仙草也不负所望，小草成就大事业，小地方闯出属于自己的辉煌。