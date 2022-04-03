陈泰在大巴窑的一房式组屋内，没有床，没有餐桌，而是一屋的雕刻工具，包括一台用来雕刻麻将的机械，以及很多麻将牌的模，还有上色用的颜料。这是陈泰工作的地方，过去几十年，他的身份是雕刻师傅，主要雕刻一些招牌，但他的雕刻生涯，是从雕麻将牌开始。

陈泰接受《联合早报》访问时回忆说：“20岁刚读完书，为了讨生活，由朋友介绍到小坡的一家麻将厂当杂工。也不是兴趣，之前也从没接触过麻将，当年要打工过活，什么都行，朋友说有麻将厂要请人，我就去了。”

这家制作麻将和卖麻将的厂在小坡的海南街（Hylam Street），名叫泰春，在当年数一数二颇有名气，要买质地好雕工好的麻将，就是到这家厂。陈泰说：“雕刻麻将牌是分不同部门的，我只负责雕索子和花牌，不同工匠负责不同的牌。那些比较考功夫的，比如万字和红中发等大牌，都由比较资深的工匠负责，筒子也由另外一名工匠负责，而他们的工艺从不外传，所以我得在厂里面找一些多出来或被丢掉的麻将牌，自己学磨边，学雕刻，因为麻将牌很少被浪费掉，所以也不好找。”

麻将牌的模是手工雕刻麻将不能少的工具。

雕刻麻将牌的一大挑战是，由于麻将牌小（尤其是早期的麻将牌，比现在一般人习惯玩的还小），一些较复杂的图纹就更花时间更考功夫。当他一手握牌一手握刀，只要一个不留神，刀口很容易在滑溜的麻将牌上出界，直接插入握牌的手指，导致血流如注。陈泰说：“这是很平常的，一旦切割到手，就得暂时停工直到止血。半小时后再继续，但因为握牌得用力，之前受伤的手指伤口很容易又出血，麻将牌上总是沾红，这样一流一停，就拖慢了交货的时间。”

手工雕刻麻将靠的是刀法和刀力，拿捏得不精准随时割伤手指，导致麻将牌沾血。

有趣的是，由于当年泰春麻将厂的麻将牌有雕刻很多现在已经看不到的花牌，像姜太公钓鱼、老鹰、乌龟、兔子、马和狗，以及香蕉等，而且雕工细致，曾经吸引上世纪香港粤语片时代的巨星，出生于新加坡但在香港成名的梁醒波前来购买，这是陈泰一直记得的少年往事。

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