花莲阿美族生态捕鱼法：为鱼虾设理想栖所

台湾花莲阿美族人为鱼虾设置理想的栖所，诱引习性不同的水中动物集中在一起，时机成熟时即可捕捞，此传统捕鱼法称作“巴拉告”。

马太鞍位于台湾花莲光复乡马锡山脚下，千百年来阿美族人在天然沼泽湿地里采菜捕鱼，自给自足，形成独具一格的生活文化。历经岁月变迁，生活形态改变，近代整片湿地重新规划，转为教育与观光用途，过去几年来搭上生态旅游与原住民文化热潮，成为生态文化旅游的新据点。

来到马太鞍生态园区，苍山阔野间满目翠绿，清澈流水贯穿整片湿地，水中游鱼清晰可见。景区里不只保留了自然生态环境，也保留了马太鞍阿美族人独有的捕鱼文化，由解说员现场讲解示范，开放式环境里走入沁凉流水中亲手摸鱼，对湿地文化也有不一样的认识。

垃圾变鱼礁

巴拉告摆放在开放水域，等待时机成熟时下水抓鱼。

阿美族属于母系社会，由女性继承家族土地。家中女性负责农耕，男性则负责部落共有地里的山田烧垦、捕鱼和狩猎。

由于马太鞍的湿地环境不适合一般河流里常用的撒网、钩钓等常见渔法，居住于此的族人因地制宜，观察鱼虾的生活习性与食物链，模仿河流生态环境，发展出独一无二的传统渔法“巴拉告”（Palakaw）。

巴拉告源自人工鱼礁Lakaw。在Lakaw的字根前加上字首pa，有制作和使用Lakaw的意思，或翻译成“打造鱼的居所”。

实际上，Lakaw在阿美族语的原意是“垃圾”，因为建造材料都是生活中的废弃物品如竹筒、杂草、树枝等等。先民发挥巧思变废为宝，世代传承，所以Lakaw在马太鞍部落除了指废弃物，也有“鱼虾栖所”的意思。

巴拉告的基本概念就是为鱼虾设置理想的栖所，诱引习性各不相同的水中动物集中起来，时机成熟时即可捕捞食用。

传统上部落领地内的河川都是部落公共财产，但马太鞍却是各家拥有专用渔区，由家族成员搭建自己的捕鱼设备，各自收取自家的渔获。

巴拉告是马太鞍人生活中的大事，婚丧喜庆都会邀请亲友一起下水捕鱼。不过，捕鱼是男性的专属活动，男人下水时，女人四处采摘野菜，搭配鱼虾烹煮。家家户户自制的巴拉告，公开摆放在开放水域，制造水准与日常打理的整洁程度，大家一眼就看出，由此反映出一个家族的风格与能力，也以此判断男人是否勤劳，成为女性的择偶标准。

鱼虾栖息所

讲解员介绍巴拉告的三层架构。

巴拉告的原理是模拟鱼虾栖地特性，搭建一个三层结构的人工鱼礁，由下而上分别为：圆筒层、树枝层、覆盖层。

三层不同的微栖地，吸引三种不同类型的水中动物栖息。

最下面的圆筒层用竹筒或空心树干制作，设计给习惯栖息在洞穴的鱔鱼、土虱、鰻鱼等，当地人归类为不带鱼鳞的鱼种。

中间用九芎的树枝捆绑而成，压在底层的竹筒上。树枝表皮会滋生藻类提供养分，树枝间隙正好提供生活空间，吸引细小的水中生物，如小鱼、小虾、蟹、螺和水栖昆虫，归类为“不是鱼的鱼”。

最上面是用杂草细枝或水生植物铺设的覆盖层，这层吸引常见的较大型鱼种如鯽鱼、吴郭鱼等，归类为有鱼鳞的鱼。

鱼礁完成后放在水里，形成一个小小社区。好奇的鱼类在周边嬉戏活动，留下排泄物，会顺着最上层的草堆流到中间的的树枝枝干，形成养分。细小鱼虾蟹看到枝干做成的屏障里有所需的食物，就会慢慢搬过来栖息繁殖。这一层的小鱼小虾主要用作上下层生物的食物来源，有了食物就会引来其他大型鱼类，一般躲在最上层的水草间。上层鱼类的食物碎屑和排泄物都会往下掉落，病死的鱼也会下沉，正好成为底层的鱼类的养料，形成完整的食物链，也保持水源的干净。

巴拉告一般放在往来鱼群较多的地方，最上层用长竹竿加以固定整个结构，避免水位上涨时被冲走。路过的鱼虾被宜居环境吸引，在三层结构中各得其所，繁衍生息。经过一段时间，三层都住满了鱼虾，就可以开始捕捉。

底层的圆筒从水底取出来，就能轻易倒出躲在里面的鱼。

捉鱼时把渔网置于河道出入口，上层清除后大鱼四处游走，自动落网。中间层把树枝提出水面，即可将攀附于树枝间的小虾抖入三角鱼网中。底层的圆筒从水底取出，就能轻易倒出躲在里面的鱼。整个系统配合河川地形和鱼类习性，不破坏生态环境，并确保渔获源源不绝，水池生生不息。

野炊石头火锅

吃多少捕多少，是阿美族人自古的捕鱼习惯。不需使用的鱼虾留在水中，保持可持续性。准备食用的鱼虾，捕捉了当场享用。

阿美族人在野外活动，烹煮食物时就地取材，把槟榔叶折成炊具，装上溪水，放入鱼虾与野菜。然后生火烤石头，把热石丢入槟榔叶器具里，把水煮沸，从而把食材煮熟，现煮现吃。

生态园区里可以尝到这道特色火锅，落实产地到餐桌的完整体验。餐厅里同样从生火做起，食器以竹筒取代槟榔叶，装满汤水并加入鱼虾野菜，石头烤得火红后放入汤里，顿时热气蒸腾，食材瞬间煮熟。身在原野间品尝来自巴拉告的溪鱼，原生态天然滋味，每一口都格外鲜甜。