综观南洋武术界，五枚拳法除了新加坡，其他国家无有所闻；中国南方有些传人，另有五枚花拳、五枚咏春拳等。

近年来，咏春拳红火，让人想起严咏春及其恩师五枚师太。五枚留传什么拳种，新加坡有个少林五枚派是否源自五枚师太？

明末有个名叫宋国畴的将军，眼见大势已去，遁迹嵩山少林寺，法号赤眉。他因材施教，收了五枚、至善、白眉、冯道德、苗显，俗称少林五老的五个弟子。其中苗显便是方世玉的外祖父。

康熙皇帝对付反清复明的武林志士，五老等于是南下，北技南传，在福建莆田及泉州少林寺落脚。五枚也叫五梅，俗名朱红梅，自幼熟读四书五经，又通医理，曾收安徽凤阳姑娘梅花（原名王秀英）及丘正元为徒，后来两人共结连理，将所学结集成五枚拳（五梅拳）。

从南京到福州

陈少坤示范观音坐莲运气式。（互联网）

把这套拳法带到新加坡的是陈春高师父，他的母亲祖籍南京汾阳府朱家村，那个年代，村民为求自保，习武成风，当地流行五枚拳法。当年母子俩为逃避战乱南下，一路上演武为生，在福建福州长乐区坑田乡落脚，女儿婚后生下陈春高三兄弟。外祖母及母亲是五枚拳高手，三兄弟尽得真传。

陈春高当渔民镖师，因失手打死几个日本海盗遭通缉，不得已辗转来到新加坡。同是福州人的陈少坤拜在其门下，成为嫡传弟子。1958年，星洲龙狮体育会成立，传承少林五枚派功夫。其基本功有道手、双推手、徒手三战、虎狮龙鹤三战。拳术有铁罗汉、柔罗汉、醉罗汉及五枚拳。兵器有七星木枵、八卦刀、八卦连环双刀、左手连环刀等。

陈少坤在谈及本门源流时有所保留，他在该会21周年刊中说，古早年代传艺多口授心传，缺文字记载，明清之际江湖高手为避风头，多隐姓埋名，唯一可追溯的是五枚师太。

民国时代，福建地方五祖拳盛行，加上职务所需，陈春高肯定也学了三战硬气功防身，并将功法融入五枚拳法，刚柔互辅，相得益彰。

新加坡得天独厚

五枚拳共108式，上盘为七星坠地和战四门，中盘为八步连环和莲花上八变，下盘为莲花下八变。强调钳马，穿桥搭腕挽腕，黏连随形，近身借力发短劲，臂肘连环守中门等。还有一套黏身对搏功夫。看来五枚师太早谙咏春拳要诀。

1978年所倡导的新加坡综合拳上套第五路就收纳五枚拳的精要招式。

陈少坤得意门生计有长子陈源基，女婿黄有基，黄锡汉、吴坤江、李文鸿、禢满强及女弟子李丽珠等。

综观南洋武术界，五枚拳法除了新加坡，其他国家无有所闻，中国南方有些传人，另有五枚花拳、五枚咏春拳等。

新加坡得天独厚，得以传承此稀有拳种，并将之发扬光大，诚为武林之幸。