“走江湖”的人将一把锋利的小尖刀，在臀部麻利地划了两道伤痕，丝丝鲜血冒了出来……

看完上述表演，相信许多人对下面的话有更深层的理解：“我们的钱都是用血汗换来的！”

四五十年前，非常流行“走江湖”卖膏药。

那时我还小，每当听到“铛铛铛”的铜锣声，知道是“走江湖”的人到来了，有热闹可看，高兴得不得了。许多小孩大人也都纷纷围笼了过来。

两人“走江湖”

他们就在路旁的空地上，围成一个小圆圈。圆圈的起点堆放着要卖的产品及用具。“走江湖”的人一般上是两个人，主角先在场中耍姿态，介绍他要卖的东西；副手多数是小孩，配合着打锣。主人说一句话，副手就敲一声锣。所讲的话语不外乎是宣传、吹嘘自己的产品有多好，有多珍贵。有一句俗语“走江湖卖膏药”，形容爱说大话的人，就是这么来的。

要是锣声变得连续又紧凑，那就是要转换节目了。在他用口头介绍产品时，一般没有人会买；所以他要耍一些真功夫证明产品的功效，也就是“好戏在后头”，我们都怀着万二分兴奋的心情期待着。

看过的节目很多，但多数都忘了，其中有两个最精彩的，虽经过了几十年，依然历历在目。

割伤臀部鲜血冒出

先说一个卖海狗油的表演。

宣传展示过产品后，主角就在场中使劲地打出一套武术，耍得其健壮的肌肉冒出汗水。随后他撩起中衫装长裤管，露出肥壮的臀部。啊！只见一道一道累累的伤痕，有新、有旧。

他随即拿起几罐药油说：“这是祖传的真正海狗油，非常有功效！”他拍了一下臀部继续说：“我这腿上的伤啊！就是用这种自家的海狗油治好的！”

说着，他换上一把锋利的小尖刀，在臀部麻利地划了两道伤痕，丝丝鲜血冒了出来。他先展示一番，才倒一些药油，说：“你们看，涂了这药油之后，伤口很快就会自愈……”他忽地大声说：“哈！今日我有福气来到贵地，你们也才有机会买到这种最有效、最宝贵的药油。你们买了好好收着，在急需时可以自救；有时也可以救人，做大善事啊……来！来！快来买！机会难逢啊……”

许多观众都纷纷掏钱包买一两罐。

淤青暗红的胸膛

另一个是卖铁打药油的表演。他先介绍自己武术世家的历史，说他的武功是学自父亲，父亲是学自祖父……然后慢条斯理地解开上衣一个个布织纽扣，再脱下唐山装，露出粗壮的胸膛与手臂；可看出他确是个有武功底子的人。

随即，他用手指着左胸旁一大片淤青说：“看，看！这是怎么来的？”他提高左手臂走了一圈，向观众展示淤青部位，之后右手顺势从场中拿起一支宽约两英寸半，长约两英尺出，厚似手机的铁板；紧握一端，对观众说：“你们看！我要把这支直直的铁板弄弯！”

他站好马步运气，忽然挥动铁板猛打自己的左胸，连续地打，同时“喝！喝！喝……”地配合着喝叫吐气，一直把长铁板打弯才停下来。随之，他向观众展示被打的部位，只见一大片淤青暗红，血珠已一颗颗地冒出来，许多观众禁不住咋舌。

在向观众展示伤处之际，他一边打开一瓶铁打药油，倒一些在伤处涂抹，说：“伤得不轻吧？没事，有我这种祖传铁打特效药油涂抹上去，就完全没事，也不大痛了，一两天就会好起来……来，来！机会难逢，快来买这珍贵的药油啊！”

于是，许多观众都纷纷掏钱向他购买。

看完上述表演，相信许多人对下面的话有更深层的理解：

“我们的钱都是用血汗换来的！”