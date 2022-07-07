如果汉字的繁体与简体之争，是源于造字原则和方法，那么接纳了综合的“六书”和“八法”，汉字是否就可以“简繁一家亲”，就不再有情意结？

先节录一小段以繁体和简体写成调侃简体字的打油诗：

汉字简化后，親不见，愛无心，產不生，厰空空，麵无麦，運无车，導无道，兒无首，飛单翼，有雲无雨，開関无门，鄉里无郎，進不是越来越佳而是往井里走……

打油诗作得有趣，也有几分道理。

汉字书写第一次系统化

有幸在1960年代于岛国接受华文教育，得以经过繁体字、“没规范”简体字和目前规范简体字三个时代。可能因为没有文化包袱，所以也就没有“简繁情意结”，向来不论是从右到左上下直版的繁体书，还是从左到右横排的简体书，都看得“顺眼”。更多时候则是沉浸在书的内容世界里，也没去特别在意是繁体还是简体字了。

中国文字的发明是一项伟大的创举，所以据说史官仓颉发明（或统一和规范了前人留下的文字）文字后，“天为雨粟，鬼为夜哭，龙乃潜藏”，可见文字的威力。无独有偶，西方也有一句谚语：笔锋强于剑刃（The pen is mightier than the sword），颇有点异曲同工。虽说有了共同的文字，但是中国幅员广阔，政治文化发展多变，文字也随之产生改变。秦始皇统一中国后，为了政治和行政的方便，任命丞相李斯等人，以秦国的文字为基本，统一全国文字，是为“小篆”，这距离仓颉造字已约有2500年。小篆的制定可算是汉字书写第一次系统化和标准化。

第一批“简体字”

文字的发展源远流长，在汉代研究中国文字（汉字）的学科叫“小学”。根据汉代的分类，汉字造字有六个基本法，是为“六书”，也就是所谓的象形、指事、会意、形声、转注和假借等。其中比较重要和常用的是前四种，后两种则较少用，“六书”的具体就不赘述了。提出“六书”是因为在秦朝有另外一个影响今天汉字的发展。

秦朝的文字统一了，但是小篆不易刻写，行文较慢，如果遇到太长的公文和文章就很费时费力。当时有一个小官程邈（miǎo），因为得罪秦始皇被关进牢狱，他在狱中知道皇帝希望“书同文”，于是也编篡整理和改进过去的文字，把小篆的圆转笔画改为方折，删繁就简，终于创制了3000个“简体字”。“简体字”深得皇帝青睐，他得以免罪。由于他当过县狱吏，属于“隶”务，所以这批“简体字”就被称为“隶书”，后人为了与汉朝继续发展的隶书有所分别，所以秦朝时的“隶书”就叫“秦隶”。

虽然“秦隶”得以留名，不过程邈在文字学里却是个备受非议的人物。从仓颉到李斯，通常只是整理、统一汉字，基本上没有改变它的构造，也就是说遵从“六书”之道。不过隶书却以简单方便为出发点，所以很多时候没有跟从“六书”。例如“日”字和“月”字已没有本来像太阳和月亮的圆形，小篆的“鸟”字的一双脚变成和“鱼”字一样的四点，“牛”字少了一只角，这些都破坏了字的形象。又如“甘”字本来是圆口内含一点，“卒”字也看不出有皂隶衣服，这些都没有“六书”里的“指事”等等。因此在一班遵古的文字学家的眼里，程邈是破坏汉字传统的罪人。看看那些对秦隶的指责，是不是和前面的打油诗有点儿相似？

楷书繁体字之源

《京本通俗小说》里的简体字。

文字是活的，从秦朝到宋朝又过了1200多年。经过更多政治和朝代的替换，融入更多民族文化，汉字肯定有更多的发展。在东汉时由许慎编著的字典《说文解字》只有9000多个汉字，到了宋代的王洙、胡宿等编的《类篇》就有约3万2000多个字。其间汉字的写法，从小篆、秦隶、汉隶，更发展出楷书、行书、草书等。由于楷书方正匀称美观，甚得历代皇帝喜爱，所以楷书也被称为“官书”，民间称之为“正楷”，楷书成为了汉字的规范，不能轻易更改，也是所谓繁体字的根源。

在宋代发明印刷术，结构方正的楷书刻印方便，所以也选为印刷体。印刷术带动文字的流通，印刷品需求大增，为了快捷方便以提高印刷的“生产力”，在坊间便开始出现一批“简体字”，从附图的两本宋代古书刻本《古今杂剧三十种》和《京本通俗小说》里，随意的两页就可发现不少到现在还通用的宋代简体字。

古人造简体字有八法

在还没有规范简体字之前的上世纪六七十年代，在本地常见到各种不同版本的简体字，例如“家”字的简体有时是“宀+加”，有时是“宀+下”。现在已没有用的“宀+西”是当时的“赛”字，鸡蛋可以是“鸡旦”等。还有很多不知道哪里随意造出来的简体字，没有根据，没有规则，非常混乱，难怪会受到维护繁体字的人的批评和排斥。

根据文字学家钱玄同的研究，和“六书”一样，古人造简体字也是有根据八种原则方法的“八法”的。第一种是据形全体简化，如龟、寿。第二是采用草书，如为、会。第三是删减部分，如声、虽。第四是简化复杂的部分，如观、刘。第五是采用古体，如云、礼。第六是改用较少笔画的字旁，如灯、坟。第七是重造简单新字，如灶、响，最后就是借用他字，如姜、干。

如果汉字的繁体与简体之争是源于造字原则和方法的话，那么接纳了综合的“六书”和“八法”，汉字是否可以“简繁一家亲”，不必再有情意结了？或许节录网络的另一段也是以繁体和简体写成打油诗，可以很好地做总结：

“网”对“網”说：我比你象形得多，

“亲”对“親”说：我没见面也爱惜，

“爱”对“愛”说：我的心给了朋友，

“乡”对“鄉”说：我没郎也想老家，

“电”对“電”说：我早不依赖下雨，

“泪”对“淚”说：我就是目边的水，

“个”对“個”说：我就是孤独一人，

“办”对“辦”说：我做事不喊辛苦，

“团”对“團”说：我重人才不重专家，

“国”对“國”说：我化干戈为玉帛！