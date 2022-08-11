缤纷兵役

1965年新加坡独立，除了国民服役之外，内政及国防部同时成立部分时间制的特警部队、民防部队和人民卫国军等。

于是，来自政府部门的公务员和公众包括大学讲师、大学生等都报名参加人民卫国军，一批在籍的新大和南大学生隶属于第16卫国军团。

1965年新加坡独立，国民服役法令在1967年生效后即刻征召满18岁的青年入伍受训。那时的内政及国防部同时成立部分时间制的特警部队、民防部队和人民卫国军等。

政府想改变一些人“好男不当兵”的思想，号召国人加入人民卫国军，于是来自政府部门的公务员和公众人士包括大学讲师、大学生等都报名参军。我们一批在籍的新大和南大学生也志愿加入，隶属于第16卫国军团（16 PDF），军装是淡马锡绿色制服，部队徽章是一头站立的狮子。

奥斯曼渥任司令官

当时的人民卫国军总部是在美芝路军营，部分时间部队的组织和正规军一样，团长是新大牙医学院的一位欧亚裔教授。每周有两次的训练，时间从傍晚5时到晚上8时。我们从南洋大学乘搭绿色巴士下坡至奎因街，再步行到军营受训。

基本训练使用的是英军留下的SLR步枪（口径是7.62毫米），比现在国产的自动莱福枪还长还重。我们学习如何拆卸和组合枪械、装卸子弹等，除了步操、枪械操外，也有体能、过障碍物、射击及野外作战技术等训练。

1969年10月11日的结业典礼，因为司令官是社会事务部长奥斯曼渥中尉，他带领敏裕上校 （Colonel R J Minjoot）检阅。

连长邝摄治风趣

我们的训练场所除了美芝路军营外，也常借用当时的马裕兵营（Maju Camp）作周末住宿训练。要到马裕营地需从南大搭车到武吉知马七英里美世界，再转搭交通巴士，在金文泰路下车后，沿旧火车轨道旁的小路到一片丛林中的营房。

营房是一些单层建筑物，设备简陋，是武装部队训练军厨的地方。我们就利用附近的山丘作个人伪装术及野战技术训练，利用打靶场练习射击。

印象深刻的是在夜晚训练后的休息时间，连长——当时的文化部政务次长——邝摄治中尉在巡视营房后，和大伙儿谈天说笑。邝次长和奥斯曼渥部长及不少国会议员都以身作则，在繁忙的政务外，一起参军保家卫国。邝次长为人风趣，精通双语、马来话和广东话，他的出现和一些冷笑话，往往让大伙儿开怀大笑，忘记训练的艰苦。

卫国军训练

第16人民卫国军团的其中一项任务是，协助警察部队处理内部安全事务，如看守重要设施、设立路障检查可疑分子等。训练地点包括乌鲁班丹兵营、女皇镇红车镇暴队营地。完成训练后要学以致用，部队演习时曾经看守电视台、巴丝班让发电厂等设施。我们也曾在夜晚于裕廊工业区周边的马路设置铁丝网“S”型路障，检查可疑人物的“车子”。

镇暴训练的军士穿烫得僵直的第三号军服，鞋底是钉有U字型及十个钉子的军靴。在演习时，部队长官接到某处有“游行示威”，3 tonner军车就载我们到事发“现场”。同袍们饰演的“暴民”在广场上摇旗呐喊，训练有素的兵士现场，从3 tonner跳下来，几十个人即刻列成方形队伍。长官一声令下，队伍跨步前进，军靴和地板摩擦，整齐的步伐在广场上发出一致的声音，的确有威慑作用。队伍操到一定距离时停下，队中有两人负责高举张开的警告旗帜，长官利用扩音机以四大官方语言高声告诉那些示威者：“你们立即解散，否则动用武力。”示威群众如果还不解散，我们会有別的应对方法，如发射催泪弹或向空中鸣枪等。由于只是演习，暴民们在“对峙”一阵子后，很快就作鸟兽散，部队就可“收兵”回营。

参加国庆庆典

那时的国庆庆典都在政府大厦前的大草场举行，总统在上午检阅仪仗队，我们很荣幸获选代表卫国军参加。当时整支队伍有两三百人，在彩排及国庆日前夕全都入住美芝路兵营大礼堂。这个大礼堂闷又热，正要入睡时，那些隔天参与的机动部队，正漏夜来到独立桥上排好队，“隆隆隆”的坦克车轮声响吵得无法入眠。

国庆庆典都是制服队伍步操、学生的大型舞蹈表演和乐队演奏，后来才加入机动部队及空军表演等。队伍过了检阅台后就沿着圣安德烈路前进，有时步操到女皇镇，有时到实龙岗路才解散。

无论是彩排或是国庆当天，队伍所经之处，马路两旁人山人海，我们更是精神百倍，忘了疲劳。国庆隔天的报纸图文并茂地报道国庆盛况，我们队伍的照片都上报了，因为带领这支队伍的是社会事务部部长奥斯曼渥中尉，邝摄治次长也总在一旁支持我们，并跟着队伍一起步行前进。

大学毕业后我加入全职国民服役，当时武装部队各军种也陆续负起防卫任务。不久后，人民卫国军和妇女卫国军团功成身退走进历史。

大学时那两年多的卫国军生活，不但让我们为保家卫国尽绵力，也为我的大学生活增添色彩。如今看到美芝路保留的建筑物，政府大厦前的大草场，50多年前人民卫国军的生活点滴就会在脑海中浮现。