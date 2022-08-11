缤纷兵役

圣淘沙旧称“绝后岛”（马来文Pulau Belakang Mati），没想到这个名字不大吉祥，第二次世界大战时，英国布防了多种重型武器在圣淘沙，却被日本识破，改为从北部登陆，新加坡因此沦陷。

由以色列军官指导

笔者属于第三期（1969）全职国民服役，地点就在圣淘沙——那时还称绝后岛，属于第30战斗工兵营。印象深刻的是，圣淘沙与本岛唯一的连接是渡轮服务，无其他选择。渡轮停在码头后，须步行一至两公里才到达营房。

绝后岛的建筑物散落在各角落，大约有20多座，居民都居住在码头附近。靠近渡轮码头有少许中巫印食肆，也是士兵唯一解决馋嘴的地方。大路旁有公用事业局的五台柴油发电机供电，一座淡水蓄水池供应食水，卫生间全部现代化冲水马桶，解决全岛的军人和居民的卫生问题。

绝后岛属于工兵部队，是支援作战先头部队，有许多的重型机械如推土机、拖拉机、发电机、起重机和预制各类型金属搭桥支架等。工兵的任务是搭桥建路、铲除任何障碍物和引爆任何障碍物。引爆障碍物的任务由附属的一个小单位“拆弹单位”解决。

英军在1969年逐步撤离新加坡时，按部就班交回部分的各类兵种军营设施，让新加坡国民服役人员熟悉操作，由以色列军官来指导服役人员。记忆中以色列军官全穿着黄色短裤，没什么交集，唯有敬礼。

大自然界的演奏会

岛上北部稍微陡，东南方较平坦，岛上除了建筑物外，都是参天大树；野草不多，都被大树夺去阳光而枯萎。这里除了海浪敲击声，就是刷过参天大树的叶子发出的声响，有时高潮迭起，形成大自然界的演奏会，安慰士兵的情绪。岛上没有蚊子，也许蚊子还没停下来，就被海风吹得无影无踪；海浪掠过晾在走廊上的军服，到了夜晚都吹干了，明天照样穿，减少家人洗衣的工作量。

过去的兵营多数提供回教餐，由服役人员和正规军人共煮，除了没有咖喱猪肉，辛辣味天天有；不吃辣也训练成为能和辣椒打交道，否则那90大元很快就无影无踪。青叶蔬菜本是美味可口的菜肴，与咖喱一起煮出来的味道就大打折扣；豆类、羊角豆、长豆和茄子参入是不错的选择，就是没人建议。军人的纪律是以实权军阶说话，沉默是金为上上之策。

过去服役人员入伍后，接着下来的日子就等待何时服完兵役，一些完成大学的同袍加入公职或私人机构任职，一些背景不错的大展拳脚创业，成为企业家又或是小老板。