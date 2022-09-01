小白船，我要你忘了我——忘不了的夏丹

《小白船》原名《半月》，出自朝鲜童谣，1924年由朝鲜尹克荣作词曲，1951年由金铁男与金正平父子译为中文，由刘韵与夏丹主唱，散播全世界华人地区。

夏丹也唱红《我要你忘了我》，留下时代的声音。

谁的童年没有小白船，在嘴里，在心上？

这首耳熟能详的童谣，不着一字描绘月亮，童心一抹柔和月影，稚子内心宁静美好。

蓝蓝的天空银河里，有只小白船，船上有棵桂花树，白兔在游玩。

桨儿桨儿看不见，船上也没帆，飘呀飘呀飘向西天。

渡过那条银河水，走向云彩国，走过那个云彩国，再向哪儿去。

在那遥远的地方，闪着金光，晨星是灯塔，照呀照得亮。

《小白船》深受民间喜爱，原名《半月》，出自朝鲜童谣，1924年由朝鲜尹克荣作词曲，被誉为“东方圣歌”；1951年由金铁男与金正平父子译为中文，由刘韵与夏丹主唱，散播全世界华人地区。

小白船伴着这一代人长大，谁能忘得了？

老歌旧梦会知音

2019年11月16日，笔者赴吉隆坡出席一场怀旧金曲慈善音乐会“陪老歌去旅行”，晚宴响起熟悉旋律，《我要你忘了我》唤起旧梦，歌者是谁？

夏丹，名字蕴涵文艺气息！歌迷没忘记她，夏丹深受感动。隔日下午，她到旧曲知音联谊会围坐交流，侃侃道出人生故事，在口琴伴奏下与歌迷合唱。灌录唱片数十年后，再唱小白船，她没忘词。夏丹送笔者甫出炉的《夏丹——我要你忘了我》CD专辑。

三朵花享誉香港歌坛

遗珠重现，唱片公司为夏丹出版两张唱片，收录24首歌。昔日之声经科技修复，原声重现，保留时代好声音。

香港1970年代歌坛三朵花——华娃（左起）、夏丹与刘韵。

刘家二姐夏丹、三妹刘韵、小妹华娃，三朵花享誉上世纪香港时代曲歌坛。“小调歌后”刘韵在百代唱片灌录无数经典歌曲，《姑娘十八一朵花》《知道不知道》《加多一点点》《九个郎》《有一个傻姑娘》等，脍炙人口。华娃受家传基因也喜欢唱歌，为电视片集《董小宛》《惜别》《盼郎归》等唱主题曲；与音乐才子黄霑婚后生育三子女，婚姻失败后移民加拿大，收学生教唱歌，独自抚养儿女成人。

夏丹才华横溢，喜欢中国文学、诗词、古文，不仅声美歌甜，擅长写词，有李厚襄作曲的《女人世界》，吴迺珑作曲的《湖畔小唱》《相思曲》《等郎归》《我俩手牵手》。流行一时的《我一见你就笑》，是她比较喜欢的一首歌词，冼华作曲，蓓蕾主唱。夏丹奉著名作曲家姚敏为恩师，也与李厚襄、候湘、梅翁（姚敏）、吴迺珑等合作多首歌曲。

与白先勇二哥传恋情

夏丹和白先勇二哥白先德曾有一段刻骨铭心情愫。

白先勇印象中，“夏丹台风优雅，嗓音柔美，擅长抒情慢调，很有大歌星的派头。”白序文《一曲难忘》副题——“不惜歌者苦，但伤知音稀”，着墨白家与夏丹深厚交谊。

夏丹本名刘桂华，父亲刘杰武将军，白父白崇禧将军一级上将，两家人家庭背景相似，同样在1949年后从中国大陆移居香港。

夏丹和白先勇二哥曾经有一段刻骨铭心情愫，至死不渝。“白先勇是我敬重钦佩的人！这张唱片是献给我敬爱的二哥，白先德先生。先德二哥是一位热爱怀旧歌曲的人。市面上流行的歌曲，他几乎都会唱而且唱得非常好，记得六七十年代，我在台北的华国饭店夜总会万岁厅主唱演出时，二哥常来听我的歌。白先德二哥对我非常好，情如手足。到哪里都把我带在身边，尝遍了台北的美酒佳肴，看尽了台北的五光十色。”

夏丹在台北夜总会驻唱，白先德夜夜捧场，散场后还到“陶然亭”钢琴酒吧继续点歌唱歌直到打烊。白先德一生的事业与感情并不都尽如人意，有一年圣诞夜出了大车祸，对他身心打击巨大。“大概只有在国宾陶然亭，在朦胧的灯光下，在歌声琴韵中，他暂时避开了一直纠缠他的‘心魔’。他在陶然亭与夏丹一同尽情唱歌的时候，先德完全恢复了他年少时，那个无忧无虑热爱唱歌的自己，那一刻他陶然忘我，沉醉在夏丹和他自己的歌声中，他是快乐的。”白先勇追忆花样年华的夏丹与三十出头、翩翩佳少二哥白先德的“歌缘”，荡气回肠，读来令人低回感叹。

诉说古老苍凉的故事

夏丹回到香港，不多久就结婚，从此退出歌坛，销声匿迹，后来移民美国。

2017年白先勇在香港开《红楼梦》讲座，两人方才重逢。听说先德已于2004年逝世，白先勇说：“夏丹在电话里就哭了起来，而且哭得伤心，她抽泣着说她希望能到台北来，到先德墓上走一趟。”

隔月，夏丹到台北，白先勇领她到六张犁回教公墓白家“白榕荫堂”献花。白先德生前是土木工程师，以回教方式设计建筑此家庭墓园。夏丹在他墓前喃喃轻声倾诉起来。“她有许多心里话要讲给她的知音听，夏丹与先德的歌缘她一直没有忘怀……我觉得夏丹不是在唱歌，她是在用最美的声音在诉说一则古老苍凉的故事。”

你不要怨我，不要恨我，也不要问我为什么，无奈何，无奈何，我要你忘了我。

夏日丹阳，情意绵长，天下知音，谁能忘得了！