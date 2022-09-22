史密斯街因打银店得名

当年史密斯街有很多打银店，故称Smith street，而不是纪念哪一位Smith先生。

牛车水的Smith Street，以前法定称士敏街，后来改为史密斯街，是居民皆知的戏院街。

戏院街因建于1887年，门牌36号，有834座位的“梨春园”戏院而得名。Smith Street是新加坡最古老的街道之一，已经存在超过170年，我行走这条街道次也已超过70年。

《联合早报》2021年9月13日报道黄友平的讲座“漫谈大坡路名”，他指出新加坡有不少街道以殖民地高官命名，牛车水的史密斯街，有人说是纪念史密斯爵士（Cecil Clementi Smith，1840-1916），他是一名中国通，深谙中国文化，在香港担任财政司四年后，1878年被委新加坡辅政司（Colonial Secretary，1878－1885），1887年升任海峡殖民地第13任总督（1887－1893）。他是一位亲民，深受尊崇的官员。

为了新加坡优秀的学生能够去英国大学接受高深教育，他在1889年设立“女皇奖学金”（Queen's Scholarships）保送学子去英国留学。1893年他任满调职，民间团体还上书英庭请愿，要求他留任。

我认为这条百年“古老”士敏街是不可能以他命名。他的侄儿金文泰（Sir Cecil Clementi，1875－1947）是新加坡第20任殖民地总督（1930-1934）。

JC史密斯的信件

1853年9月27日《海峡时报》刊载JC史密斯的信。（何乃强摄）

1853年9月27日《海峡时报》刊载一位JC史密斯（John Colson Smith）于7月25日写给市政委员的信，为了居民的安全与方便，他乐意捐款200叻元，以修筑已存在的史密斯街的部分费用，故此有人推论，史密斯街因他的捐献而以他命名。

我细读该报道，JC信里具体提到Smith Street的修筑问题，证明早在1853年或之前Smith Street就已存在。

JC史密斯并非泛泛之辈，他在槟城大英义学当15年校长（1828-1843），1844年来新加坡接任新加坡书院（后来的莱佛士书院）校长职位。1845年1月，新加坡图书馆正式启用，JC被委图书馆馆长兼任秘书。他在1852年退休。

JC史密斯在海峡时报的投函，否定Smith Street是纪念史密斯爵士及史密斯校长的有力的文字证据。

根据《星洲日报》1979年3月24日梁山（梁志生）的一篇文章《牛车水昔日的文人》，指出当年此街有很多打银店smiths，故称Smith street，而不是纪念哪一位Smith先生。