股票经纪弃高薪 远赴日本学香道

香道、茶道、花道，合称三雅道。在如今快节奏的新加坡，作为一名香道师，林狮丰（50岁）的学香之路颇有几分传奇色彩。20岁时对佛法产生兴趣，潜心研究密宗。30岁成为股票经纪人，虽赚得高薪，每天买卖的日子也觉无聊。为探寻人生意义，在一次机缘巧合下，他对香道产生兴趣，并决定到日本高野山学香。

日本香道本不外传，在一位王室朋友引荐下，寺院师傅才答应授艺，把香方教给他。每天站八小时磨粉制香、做香丸。林狮丰获得手谕，成为第八代也就是华人第一代传人。此后为进入高野山佛教大学，取阅唐朝传下的香道古籍，他几番周折考取金刚上师（视频中受访者以“老师”自称）。

林狮丰从日本师傅那里获得手谕，成为华人第一代传人。（受访者提供）

古人制香先将植物草本晒干研磨后，制成粉，香粉可做成香篆焚烧。打香篆也叫“香印”、“香拓”，把香粉用模子压印成固定的图案或形状，从一头点燃循序燃尽，不同图案代表不同时长，古人会用烧香篆测知时间。

打香篆也叫“香印”、“香拓”，是古代盛行的用香方法之一。（互联网图）

或直接焚烧乳香，在香炉中加入烧好的炭，把乳香放在上面直接受热燃烧，等待片刻香烟升起，从炉盖的缝隙中飘出，形成云雾缥缈的烟景，或如高山流水，或如瀑布飞泄，或如书法走笔，或如彩带飞舞的线条，古人所事“焚香品茗”玩的就是一番雅致。

乳香气味浓郁，可放在香炉中点炭焚烧。（李健玮摄影）

现今社会生活忙碌，年轻一代或也不曾听闻过香道，“很多认为烧香是只有拜神礼佛时才做的事”，林狮丰说，“其实香道在古人是一种生活方式，清晨起床时点香扶正阳气，读书时点香专注定心，闲人雅士点香放松心情。”在他看来，香道融合了艺术、养生、文化，有助于身心灵的提升。“我觉得香本身的智慧非常广、非常深，通过香道可以让人定神，从定产生智慧。”