文学有什么用

订户

来自 / 联合早报

文 /
林少华

发布 / 2022年11月28日 5:00 AM

字体大小:

快乐和钱财无关，但与文学有关、与文学审美有关，这就是文学的用处。

文学有什么用？不是我问，是有人这么问我。

几年前的事了，位于青岛的中国石油大学找我去演讲，讲和石油无关的文学。想必学生尤其女生老听石油把耳朵都听出油来了，所以提出要听听文学。世界上再没有比文学更容易开采、更容易讲的了，实际上我也似乎讲得一气呵成，简直就像刚加满油的最新款红旗小轿车，险些一踩油门跑去月球背面。讲罢进入“互动”环节的时候，一个男生忽一下子站起来提问，问我文学到底有什么用。石油用处大了，可文学呢？

订阅登录，以继续阅读全文！

LIKE我们的官方脸书网页以获取更多新信息

分享热榜

下午察：《十问》防疫的背后

【马国大选】国家元首委任安华出任首相

【一点就懂】你不知道的“剪刀剪”海南咖喱饭故事
4

【马国大选】元首呼尊重人民选择“ 让我做决定”
5

【马国大选】沙拉胡丁：安华周四或周五将宣誓就任首相

更多精彩内容