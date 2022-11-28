快乐和钱财无关，但与文学有关、与文学审美有关，这就是文学的用处。

文学有什么用？不是我问，是有人这么问我。

几年前的事了，位于青岛的中国石油大学找我去演讲，讲和石油无关的文学。想必学生尤其女生老听石油把耳朵都听出油来了，所以提出要听听文学。世界上再没有比文学更容易开采、更容易讲的了，实际上我也似乎讲得一气呵成，简直就像刚加满油的最新款红旗小轿车，险些一踩油门跑去月球背面。讲罢进入“互动”环节的时候，一个男生忽一下子站起来提问，问我文学到底有什么用。石油用处大了，可文学呢？