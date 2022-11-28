故事要从一枚胸针说起。

男人非要送件礼物作为相遇的纪念。女人推辞。从不逛商场的男人却坚持，开车载着女人去选购。毫无心理准备的女人对措手不及的礼物有少少的惊喜，却有更多的哀伤。

收下礼物之后，跟着而来的是别离吧？她预测。相遇的礼物居然也是分离的纪念品。终于，她选了一枚胸针。雪花叶片中间有颗珍珠，是复古型的设计。对着玻璃下面摆着七彩缤纷，五颜六色的各式各样胸针。年轻貌美的女售货员不是游说，而是态度很真诚地给她介绍。