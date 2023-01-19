沈望傅：椰山尾传奇 访沈望傅四姐沈秀梅

沈望傅1955年生于武吉班让椰山尾，即现在武吉班让法嘉路一带。他出世后便由大10岁的四姐沈秀梅照顾，因此67年来，两人关系密切。沈秀梅曾问弟弟，你觉得成功吗？沈望傅答，还在挣扎就不算成功。因此，沈秀梅听到他人形容弟弟“成功”，心里很难受。

科技奇才沈望傅离世后，很多记者要求访问他的家人。

一个人在世时低调是个人的选择，当他不在了，社会有责任给他一个定位。我们也许不会去批评一个去世的坏人，但一定要告诉世人，一个去世的好人曾做过的事。

50多年前在椰山尾卖鸡蛋时，被骗五个鸡蛋哭诉无门的小男孩，白手起家的故事流传开去，人们会更相信老天会眷顾老实诚恳的人；把“以前的人”如何重视亲情告诉现代人，今日亲人不相往来的事也许会少一点。

通过沈家亲戚，我把以上的想法告诉沈秀梅阿姨。几天后，我的电话响，电话那端，沈秀梅答应跟我见面。

相信奇迹

沈妈妈陈玉枝结婚24年生12胎，七女五男。沈望傅1955年生在武吉班让椰山尾。

沈望傅出世后，母亲无暇照顾他，他的起居就落在大他10岁的四姐沈秀梅身上，沈望傅是沈秀梅的三弟。也许因为这样，67年来，两人关系密切。

创新科技1986年推出Cubic CT多媒体双语电脑，沈望傅萌发一闯汉语大国——中国的想法。1988年年初，他问沈秀梅在中国有认识的人吗？她回答：“认识东方歌舞团的编导。”两人就这样怀着希望飞北京。可惜当时沈秀梅认识的朋友属艺文界，少了经济方面的人脉，那次北上拓疆之旅以失败告终。

1988年尾，沈望傅转向美国寻找机会最终成功，创新科技成了第一家在美国纳斯达克上市的新加坡公司。来自一个小国，沈望傅胆敢到科技发达的美国班门弄斧，是因为他常说的一句话：相信奇迹。

沈秀梅说：“他说一定要先相信奇迹，奇迹才有可能出现。”当然，他和创新科技团队也为这奇迹做了万全的准备。

“公司上市后，望傅对亲人照顾有加，援助从不间断。就像妈妈说的，好狗顾百家，好人荫天下。”

有一对儿女？

网上关于沈望傅的谣传不少，好多年前说他跟某新闻主播交往。他离世后，有说他出生于马六甲，有说他已婚但妻子低调，甚至说他育有一对儿女。

沈秀梅郑重澄清，以上都不是事实。但沈望傅的确长期对一对小兄妹视如己出。

沈秀梅说：“我二弟出世时心脏发育不健全，医生甚至怀疑他能否活下来。但他毕竟活下来了，只是三天两头须到医院检查。也就是这样，我妈妈才无法兼顾小望傅。”

她说，二弟24岁动了一次手术，过后结婚，先后生下儿子和女儿。手术约五年后，因心脏问题几次晕倒，身子越来越弱。

有次她和沈望傅探望二弟，一岁的女儿在旁啼哭，身为父亲的伸手想抱她，却有心无力。大家看在眼里，嘴里不说，但一种预感在屋里笼罩着。

沈望傅握着哥哥的手说：“我这一生都会照顾他们。”

传言中的“一对儿女”是这对侄儿侄女。沈秀梅说，二弟走后，沈望傅对小兄妹疼爱有加，像对众多幼辈的深切关怀之外，加一分承诺，只要要求合理，总是有求必应。

亿万富翁今天吃什么？

除了1988年姐弟俩同闯北京，沈望傅经常委托这个姐姐做事。沈秀梅说，有一次沈望傅没事先问她，就嘱咐她到吉隆坡找人。“那年我43岁，英语、马来语都不会，也不熟路，还好我谨记妈妈说的‘路在口中’。找到那个地址后，那个人已经回昆明。”沈秀梅无功而返，沈望傅没说什么，也没问那个人为什么回昆明。

在公事上，沈望傅是那种能不多说就保持沉默的人。1990年开始，沈秀梅为沈望傅送饭，后来几年他忙得不可开交，就“正式”委任姐姐当管家；即使每天送两餐到公司，沈秀梅也少有机会和沈望傅说上一句话。

公司里的人跟沈秀梅熟络后，见她送餐来时调侃：“亿万富翁今天吃什么？”

她这样答：“我不懂他是几亿富翁，我知道他是我弟弟，我吃什么他就吃什么。”

“亿万富翁”曾有两个秘书，其中一个年纪比较轻，常当他在办公室思考问题时问：“Mr Sim，今天要不要吃饭？”沈望傅没对她发脾气，但私下对姐姐说：“她问我一句话，我得花一分钟去想。”

沈秀梅说：“当时他经常出国，我还是他的司机，接送来回。去机场每次都是中午，我会去公司大楼门口等。他开完会，把车从停车场开出来，换我开车。”沈望傅就坐在姐姐旁边，两人默默无言。“他可能在思考，或是他很累。有时我会听到微微的鼾声，我知道他已经睡着。我知道他累，他须要休息，即便半小时也好。我甚至不问他去哪里。”如果赶飞机，沈望傅便自己开车，沈秀梅坐旁边，因为他开车比较快。

家族都住西部

沈家早年住在椰山尾（武吉班让法嘉路一带），大部分家族成员现在还住在附近。

沈秀梅一家1994年搬到牛乳场路一带的这个公寓单位居住，沈望傅之前曾在同个单位住过。（李太里摄）

1990年代初，沈望傅搬到牛乳场路一带的公寓。沈秀梅一家1994年也搬来这里，住在他隔壁。姐姐从窗口可以看到弟弟的窗，于是，看他什么时候回家，什么时候休息，成了姐姐晚上的习惯。两家有距离，两颗心却那么靠近。

沈家小儿子搬到附近的排屋后，沈望傅深知母亲希望跟儿子同住，于是把弟弟隔壁的单位买下来，告诉妈妈：“这是你的屋子。”

沈母于1998年12月中风，家人请了一个护士和一个帮佣。沈望傅把弟弟家另一隔邻单位租下让妈妈住，她原来的单位则让给大儿子一家。这三个毗邻的排屋前后相通，逢年过节，总是热热闹闹的。

给幼辈的价值观

团聚时，沈望傅喜欢领着七八个小瓜到附近的杂货店买零食。这事看来平常，但这个舅舅／伯伯／叔叔另有目的。

他告诉他们，每个人只能选一样最最喜欢的零食。一些小瓜喜欢一毛钱的红豆冰棒，但看到旁边每筒一块半的巧克力雪糕，有些犹豫。于是有人建议“拿两根红豆冰棒”，理由是“两根也不过两毛钱，还是比一块半的巧克力雪糕便宜”。

但这个看来合情合理的建议被“不讲理的大人”驳回：“你选了你最喜欢的，就不要跟别人比较，不要商量，不要后悔，因为那是你自己选的。”

自己找担子来挑

家族成员都把沈望傅当成解决问题的能人，很多小辈更是他的粉丝。

创新科技上市后，股价一度上涨至69.50元 ，过后从高峰下来，跌了许多。五妹当时问弟弟沈望傅，现在股价下跌，你有什么担心吗？

沈望傅说：“我有一技之长，也不需要用到多少钱。”沉默了一下子，他说：“我觉得对不起新加坡股民。”

对此，沈秀梅心疼这个弟弟总是找很多担子来挑。她说：“投资股票本来就该盈亏自负。”

什么是成功？

沈望傅成了“亿万富翁”后，有朋友这么介绍沈秀梅：“这是我的朋友沈秀梅……沈望傅的姐姐”。

她听了总是很不自在。她想，别人听后不外有三种反应：一是热情对待，二是不屑地说“So what”，三是懵懂回答“不认识”。无论哪种反应，她都很难接受。

还有些会拉着她说：“恭喜你弟弟成功了！”

沈秀梅曾问过弟弟：“你觉得成功吗？”

沈望傅答：“还在挣扎就不算成功。”

因此，听到他人形容弟弟“成功”，她心里很难受。因为她知道，他还在挣扎，知道心爱的人在挣扎，绝对不好受。

沈望傅离开后，沈家以“人生如逆旅，我亦是行人”为悼文。旅者匆匆过， 一瞬间的身影，留给世人恒久的怀念。