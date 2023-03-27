扑朔迷离汉都亚 《汉都亚——超级民族英雄》读后感

汉都亚身上带有今天马来西亚人的特征，也就是在这种多元环境里的自如和适应。

今年5月，获得槟城州大山脚国会议员，也是前任青年及体育部副部长、现任副财政部长沈志强的一本赠书——“Hang Tuah – Adiwira Bangsa”（《汉都亚——超级民族英雄》），我也送他一本我自己的论文《不容青史尽成灰——马华文学里的马共传记书写》。

大学本科毕业之后，就很少看马来文书，我跟沈议员说这本书虽只有139页，但我可能需要比较长的时间才能把它看完，因为阅读速度会比看中文书慢很多。他很风趣地回复说有真的看就够好了！不过我对这个课题还是挺有兴趣的，毕竟汉都亚（Hang Tuah）是一个近年来在学界越来越有争议性的人物。

传统上，汉都亚的形象一直是马来民族英雄，他被认为是15世纪马六甲王朝著名的海军统领，也是马来武术高手，对苏丹特别忠诚。但是这几年来，存在一些争议性的问题，比如，他是否真实存在过，还是单纯的神话人物？汉都亚出现在马来人的史诗故事里，涵盖时间点也很长，而他一直被神化为一个无所不能的传奇英雄。虽然他的历史准确性有待商榷，但这问题跟西方的亚瑟王和罗宾汉等是异曲同工，人们其实乐于接受他们的存在，因为他们性格的深度和立体感，所以他们的存在更多是一种人文精神的体现。