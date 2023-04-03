每个人心里，其实，都有一个保险箱，收藏着不想要让人知道的秘密。

从槟城移居澳大利亚的中学同学相约见面，喝咖啡的时候她说，这回特地为了处理早年她妈妈和她联名租借的保险箱回返家乡。

虽是多年老同学，我却没冒昧提问，唐突会令人感觉尴尬。很早我就知道她家非常有钱，却不晓得有钱的程度达到何等地步。中学时代，也就是1970年代，槟城没有多少人家里有私家车，而她，刚刚到可以开车的年龄，不只学了开车，拿到驾照后，每天都自己驾车去学校。

按这样看，她妈妈和她联名租借保险箱来收藏金银珠宝，也不叫稀奇。

像我这种搭巴士上学的人，到了1990年代也到银行租借一个保险箱。大家就别问我装的是什么珍贵物品。我不好意思说。那些杂七杂八的东西，却一直没觉得羞涩，到疫情前不久，一次去银行保险箱拿一件物品，遇到槟城的一个大富豪。他也排队要进入保险箱的房间，我们在等待时，他压低声音问，是不是拿钻石出来穿戴呀？我亦是要给老婆拿条链子，今天晚上她要出席我们会堂的晚宴呢！

因为这一个问题开始思考，到底我会不会计算呢？每年交一笔费用给银行，租一个保险箱，里边既没黄金也没钻石，那么，为什么我要花这个钱？

与此同时有大发现，原来各人心里有各自的珍爱之物。

嘲笑自己过后，退了保险箱，从此每年不必再缴交租金。

保险箱里头的宝物

聊天时把这故事告诉一起喝茶的年轻小友，他的保险箱故事比我的精彩多了。

有家银行在搬迁时，须要把顾客的保险箱也一起搬到新大厦，年轻小友正好负责该事项，他说有好些保险箱，经年累月没人理会，他们通过当年留下的联系号码和地址，也无法找到“箱主”，所以只好打开来处理。为了“保险”，银行向大型并且有“年岁”的老牌律师事务所请求，派律师过来当“开箱证人”。

当年轻小友“有幸”面对许多“老保险箱”内的物品时，他说真的是“目瞪口呆”。幻想中那些在寻宝影片里耀眼夺目闪闪发亮的“金银珠宝”画面，在现实中完全没有出现。那么，存在大小不同保险箱里头的宝物是什么呢？

事情过去那么久了，他仍然如数家珍，记得非常清楚：旧衣物、旧照片、旧报纸、发黄的信件，应该是过期的文件，还包括电脑出现前的股票单据，这些都已经够奇特了，居然还有婴儿鞋一双，然后指甲剪，掏耳朵的挖耳勺，名片一大叠，还有孔雀羽毛（这应该是属于印度人的，印度人对于孔雀尾巴的彩色羽毛有偏好），终于看到有红包了，特别兴奋，可能是美元？英镑？做梦也想不到，是那个来见证的律师说出来他才晓得：从红包拉出来的，是新生婴儿出世的脐带，已经干枯的。钱，也有的，是日本占领期间发行的香蕉钞票。据说现在成了古董，比当时的币值更加值钱。

我笑对小友说，每个保险箱都有一篇小说等待书写。

许多人往往幻想收藏在保险箱的物品，会是这个，或是那个，想象中全是值钱的贵重东西。真有机会亲眼目睹时，才叫“大开眼界”。

这简直是篇让人印象深刻的微型小说，最后给大家一个出人意表的结局。

值得信赖的保险箱

当我退掉了我的保险箱时，却生出了对保险箱的好奇，后来在网上看到“286号保险箱”，忍不住要分享。

上海汉口路的中南银行，于1952年变公私合营银行，至1955年，因地下金库另作他用，银行先在报纸上刊登启事，同时发出专函通知用户。若逾期不来，银行会请公证处例行公证协同破箱。

清理过程中，有一个286号保险箱，租户姓名“陈仲香”，自1939年到期已欠租16年。银行请示部门后破箱一看，内有私人信函、文件、稿件，还有毛泽东、朱德等领导人照片12张，银元155枚，少量双毫银角。

由于从信函看到何香凝的名字，银行于是致函何香凝本人核对情况。

已经77岁的老人回信如下：“我确以陈仲香名义开用保险箱一个，但至今年月已久，保险箱号码凭证及图章等物，亦于战乱一应散失无遗，是以长时期来未能办理认领手续。现经贵行查明清理，得以收回文件、照片等纪念物品，以为喜慰，关于所欠各项手续费及租金自应悉数清缴，该款请将原存保险箱内的银元及双毫兑换为人民币缴纳，余款文件照片等物，即委托贵行转托便人妥为带回北京，是所至幸。”真是值得信赖的保险箱呀！

茅盾的小说《子夜》，瞿秋白曾撰文评论：“这是中国第一部写实主义的成功的长篇小说。”“一九三三年在将来的文学史上，没有疑问的要记录《子夜》的出版。”

茅盾是于1931年10月开始动笔，边写边交由商务印书馆的《小说月报》连载刊登，1932年上海爆发“一·二八”事变，日军狂轰滥炸，《子夜》手稿随着商务印书馆一起化为灰烬。幸好，送往印书馆发表的手稿是茅盾夫人孔德沚手抄副本，而他亲手书写的原稿存放家中。1937年抗战爆发，茅盾夫妇匆忙告别上海时，将手稿委托上海交通银行供职的二叔沈仲襄，沈仲襄将这本价值连城的原稿珍藏在交通银行保险箱里。

保险箱的可靠和可信，让这些珍贵的文件和史料及手稿没有在战乱频仍的年代里被毁损，真是万幸！

听说同学回来处理保险箱的人有点吃惊。1970年代就已经离开槟城，住在澳洲少说也四五十年了，却还保留着当年在槟城银行的保险箱，可见保险箱内的物品一定非常稀罕独特。

不能说不好奇，然而，有些不应该问的事，无论感情多好，也不能随意追根究底。因为，每个人心里，其实，都有一个保险箱，收藏着不想要让人知道的秘密。让朋友保有个人隐私，友情才能长久。

（本文小标为编者所加）