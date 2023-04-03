从东京归来，东京文化会馆，在回想中不知不觉变成童话般的音乐盒。像痴小孩一样，巴望着做完作业，马上打开珍贵的音乐盒。

2022年岁暮，置身东京——这里，殷殷仰望贝多芬，切切倾听贝多芬。一时间，这样的错觉从头到脚紧紧交织包裹，走遍地球各个角落，独独东京，最接近贝多芬。圣诞节这一天，葛饰区区立中央图书馆在会议室里举办贝多芬音乐会。第一部分选播《科里奥兰》《艾格蒙特》与《里奥诺雷》三首序曲。精进不屈的精神，呼之欲出，流泻满溢。歌德笔下的艾格蒙特是16世纪荷兰人的英雄，他决心解救遭受西班牙政权压制的民众。艾格蒙特被捕下狱，恋人也自杀了，可她化成女神，为艾格蒙特加冕胜利桂冠。压轴的，不消说是第九交响曲，在第四章《欢乐颂》滚滚滔滔的合唱声中，爱与希望激昂澎湃撞击心胸。席勒诗与贝多芬交响曲激荡光明与奋发的心灵。

28日晚，东京城市爱乐管弦乐团的“第九特别演奏会·2022”在东京文化会馆举行。首先是合唱团成员戴着口罩鱼贯列阵，接着是演奏团各就各位，最后，在万众瞩目中，已臻伞寿白发披头的指挥家饭守泰次郎在台上亮相。指挥家貌似弱不禁风，演奏途中也须坐着，但指挥棒完好含蓄诠释着贝多芬音乐的磅礴浩气。第三乐章演奏毕，进入第四章前，二男二女歌唱家风度翩翩站立在舞台前中央位置。台上台下屏息以待，蓦地，暴风雨般的旋律炸裂，倏忽静止后，《欢乐颂》旋律轻轻奏起。不意，暴风雨再度掀翻，次第展开领唱，男声合唱，女声合唱，最后汇合成全体雄壮的合唱圆满收结。内心情感高涨，在说不清的感受中，竟然惋惜道：啊！合唱团员严密的口罩没有脱下——这一“疫”，牵连多少可歌可泣的事——这个团，自2019年起举办“第九”演奏会，翌年，因疫情停办。2023年，期盼合唱团张口高唱《欢乐颂》！