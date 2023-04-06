被窃漂泊30年 165年历史楹联辗转归来

有近200年历史的楹联，30多年前被偷走流失海外，历经种种曲折终于物归原主，“回家”归还广客帮绿野亭。

原“海唇福德祠”一对近200年历史的楹联终于“回家”了！这对楹联在2023年2月正式回归原主人“绿野亭”永久珍藏，可说是本地历史文化的一件盛事。这对楹联从它诞生、伫立、守护、遗失、遇贵（人）、飘泊、迷失再到回归主人，可以说历经了种种曲折故事。如今，我们再次亲睹这件广帮珍贵文物回归原“主人”，为漂泊流失多年的楹联画上完美句号。

第一，这是具有165年悠久历史的庙堂文物，是新加坡早期华社闻人胡南生担任福德祠总理时捐赠；第二，这对楹联在1988年光天化日之下被小偷偷走，从此下落不明，直到2022年止已经消失在公众视野长达34年之久；第三，这对楹联被偷走后，大约在1980年代末从新加坡飘洋过海，“移居”到美国纽约。2022年，这对楹联再从美国运回新加坡，重归故土。第四，这对楹联从诞生到回归，历经几个不同“主人”，最先是福德祠，辗转到美籍收藏家冼小川，后来再回归新加坡福建会馆，以及“回家”归还绿野亭。

广客两帮共同庙祠“海唇福德祠”创办于清道光四年（公元1824年），庙祠初建之时由当时广惠肇嘉丰永大（指广州、惠州、肇庆、嘉应、丰顺、永定、大浦）七属人士出资兴建，因此它属于广客两帮的共同庙祠。