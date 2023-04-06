倘若把20世纪六七十年代的华小比喻成一篇课文，把每个字代表一个人，每个句子代表一件事，每个标点符号代表一件物品，绝对是一篇经典佳作！

对当年华小学生而言，一盒彩色笔代表着12个不同颜色的感叹号。那时候的校园生活是多姿多彩的——上音乐课唱《小白船》时，仿佛看到了一轮新月，用的是黄色；上体育课时，在操场你追我跑，用的是绿色；儿童节在礼堂观看表演，手中攥着礼物，那种开心和激动是七彩的，用了红黄青蓝四个基本色。

对中华牌情有独钟

昔日的彩色笔，基本分两种：彩色铅笔和蜡笔。先谈彩色铅笔，当时流行帆船牌彩色铅笔，但一般人收入不多，不是每个小孩都能拥有一盒。以前的人比较慷慨大方，家境不错的孩子基本上都懂得分享，一盒彩色笔几个同学一起用。现在的教学讲什么协作，其实当时就有了，老师也不必刻意分组。那年代的小孩不争不抢，互相礼让，欢声笑语，真正的乐学！

作者对中华牌彩色铅笔情有独钟。（作者提供）

今天，市场上还能见到帆船牌铅笔，它算是老牌子了，但让我情有独钟的是中华牌彩色铅笔。原因很简单，盒上“中华”两个汉字吸引了我。习字用的中华牌铅笔较普遍，至于填色用的中华牌彩色铅笔就很少见了。记得当时班上有个同学有一盒中华牌彩色铅笔，我的座位离他较远，上美术课时，我不顾班长的身份，冒着被老师训斥的风险，经常跑过位去看看摸摸他的中华牌彩色铅笔。小时候的我不会主动向大人要东西，遇到喜欢的玩具或文具，爱在心里口难开。

多年以后，我踏入社会工作，在一家小文具店再次与中华牌彩色铅笔相遇，仔细一瞧，样子与我小时候看到的不尽相同，盒上“中华”字体不一样。那应该是新版，总觉得以前的比较好看。重逢就是缘分，我毫不犹豫地买下它——两块钱买一段回忆，这种美好的感觉天底下唯我独有。

蜡笔画最能体现童真

除了彩色铅笔，上写生课时，老师也会让我们用蜡笔画画。以蜡笔作画，容易结块，涂抹不均匀，主要是因为油脂不是很容易附着纸上。比起彩色铅笔，蜡笔较不容易掌握。然而，一旦能驾驭，蜡笔画更鲜艳、更生动、更能体现童真！12支蜡笔犹如12支手电筒，引领看画者走入一颗颗玲珑剔透的心。

图中的熊猫牌蜡笔是多年后作者在一家老文具店偶遇购买的，如获至宝。（作者提供）

当年蜡笔的牌子，主要是熊猫牌和静华牌，蜡笔盒上的图画十分讨喜。几十年后再看，感觉这两款蜡笔时代感非常强烈，质朴设计反映了当年小孩的心态，与心跳合拍。图中的熊猫牌蜡笔也是多年后在一家老文具店偶遇购买的，那种如获至宝的心情，非笔墨所能形容。

时间能识物，也是最了不起的鉴赏家。美好的东西，经得住岁月的打磨，风雨的淘洗。以前的东西，大到一辆汽车，小到一支蜡笔，它的出现足以拨动那代人的心弦，倾听它叙述那一段再也无法追回的美好时光……