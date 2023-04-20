25年前，令人瞩目的“金牡丹杯全国相声大奖赛”从1990年至2000年间，每隔一年举行，共计五届比赛。这五届相声大赛历经10年，对新加坡相声活动的后发影响至今还有余劲。当年发起和主持这项目的主要推手，直落布兰雅联络所主席黄延辉，得到醉花林的支持，连同新风相声学会、南方文艺社和国家初级学院母语部联合主办2023醉花林杯全国相声大赛，比赛已开始接受报名。大决赛定于7月1日。和过去不同的是，初赛以视频方式进行，经淘汰后最后进入大决赛才在醉花林可容纳600人的大礼堂一较高低。

当年的大赛令人记忆犹新的是全面赛制和高额奖金。醉花林杯延续和发扬了相声大奖赛的优良传统，分小学组、中学组和公开组，涵盖七八岁至12岁的小学生，13岁至18岁的中学生（包括初院生和理工学院在籍学生），以及不在以上两组的大学生与职场上的相声爱好者。最大的特点是参赛者可以代表个人自由组队，不规定以学校为单位。来自不同学校的学生，来自不同职场的爱好者都可以组成参赛队伍，参加适合他们组别的比赛，这就大大提高了艺术交流的范围。

当年的比赛名为“大奖赛”，公开组冠军得最高奖金1000元，其他组别的奖金也是同类比赛中历来最高的。醉花林杯的大赛奖金又稍有提高，高额奖金凸显比赛的高规格，大决赛的评委阵容又凸显比赛的高标准。首届大奖赛决赛的海外评委是中国相声名家马季、赵世忠、廉春明，本地相声和戏剧名家郭宝崑、陈伯汉、周立良。往后的几届比赛都有来自中国大陆的相声名家担任评委。如唐杰忠、李立山、赵福玉、常宝华、常贵田、王佩元、王谦祥、李增瑞，2000年最后一届的海外评委是台北曲艺团的郭志杰、刘增锴。