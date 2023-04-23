裁缝罗元森 将黄金坊打造成小泰国

黄金坊成功集体售出后，须在5月之前搬离，如今整栋建筑基本上已清空。约40年前，罗元森在这里开了一家以泰国客工为对象的裁缝店，后来陆续买下约100个单位。他是如何凭一己之力，把黄金坊打造成“小泰国”？

黄金坊（Golden Mile Complex）于1973年竣工，是本地最早的综合发展项目之一，楼高16层，有411个商业单位，226个办公单位和68个住宅单位。住宅单位景致怡人，早年非常抢手；加上位置理想，商业活动也蓬勃。

罗元森（59岁）是早年把黄金坊打造成 “小泰国”的推手。他告诉《联合早报》，自己原本跟着舅舅当裁缝，“1980年代有大批泰国客工到新加坡工作，我就到工地招生意，帮他们量身订做牛仔裤和西裤，当时还不流行买现成的。后来生意越来越多，每个月缝制六七百条裤子要送到全岛各地，所以我想找个方便的地方，让客工们自己来领。”

从生活所需到消闲娱乐

罗元森从这家在黄金坊的裁缝店起家。（受访者提供）

黄金坊有几家长途快车公司，是泰国客工从家乡坐巴士到新加坡的终点站。罗元森说：“黄金坊是泰国客工接触新加坡的第一个地方，也是他们最熟悉的，所以我在这里租了一家店面开裁缝店。后来有泰国朋友帮忙从泰国进口日常用品，我又租下隔壁店面卖卡带、药品和食品。”

黄金坊犹如泰国客工的第二个家，周末人来人往。（受访者提供）

除了日常所需，罗元森后来也引进泰语卡带和录影带等娱乐产品。（受访者提供）

因为通晓泰语，也经常和泰国客工打交道，罗元森很清楚他们的需求。他在黄金坊经营的商店，高峰期有20多家，从钱币兑换商、金店、电器店、迷你市场和书报摊等，到提供消闲娱乐的卡带店、录影带出租店、电影院、KTV到夜总会都有。当中，Thai Disco还有现场乐队表演，是许多泰国人难忘的回忆。

在资讯不发达的年代，泰文书报是客工主要的精神粮食。（受访者提供）

黄金坊里的休闲设施如KTV和夜总会，都是按照泰国人的喜好设计。（受访者提供）

罗元森（左）曾在黄金坊开过播放泰语片的电影院。（受访者提供）

罗元森说： “1988年到2000年之间最热闹。泰国客工一个月发两次薪水，5日、20日出粮时，他们会大批地涌到黄金坊，一部分薪水汇回家，一部分钱买东西。当时我开了五家钱币兑换商，才足够应付需求。”

罗元森离开黄金坊前，经营钱币兑换店。（卓祾祎摄）

罗元森很懂得把握商机，原本在黄金坊租店，后来业主开放出售单位，他一有机会就买下。罗元森手上有约100个单位，一二楼许多店面都是他的，还有楼上的住宅单位。他带记者参观小泰国时，租户看到他都会打招呼，还真有种“出巡”的感觉。

搬迁后无法再随性自在

2000年之后，随着我国引进其他国家的客工，来自泰国的客工渐少，黄金坊的生意也变淡。罗元森陆续将店面租给其他人经营，只留下主要生意，如超市和钱币兑换商。尽管如此，黄金坊的“小泰国”形象依旧鲜明，除了泰国客工喜欢到那里一解乡愁，本地人和外国游客也会去寻觅道地泰国餐和购买泰国食材。

黄金坊二楼的鹏泰超市是“小泰国”的必游之地。（卓祾祎摄）

泰国客工常到鹏泰超市添购日常用品和食品。（受访者提供）

位于黄金坊二楼的鹏泰超市在1990年代开业时，只是一个3000平方英尺的单位。后来罗元森陆续买下周围20多个单位，超市面积扩大至1万多平方英尺。里头的泰国商品琳琅满目，好些还是罗元森谈下代理权的。鹏泰超市后来也成为小泰国的活招牌。

随着黄金坊成功集体出售，业者须在5月之前搬离，罗元森经营的鹏泰超市及钱币兑换商将搬到加冷Aperia Mall。其他商家也各分东西，“小泰国”从此在新加坡版图上消失。罗元森感叹地说：“当然舍不得。这里就像泰国人和我的第二个家，店家想怎样摆放物品我都不太管，很有泰国小市集的味道。搬到其他地方，就像从乡村搬到城市，环境虽然更好，但有了业主和管理层，没法像以前那么随性自在。”

黄金坊的四面佛，常有信徒到此还愿。（卓祾祎摄）

采访当天还有信徒请了泰国舞群在黄金坊外表演，罗元森说这里的四面佛很灵，信徒常来还愿。这尊四面佛是2000年前，一家百货公司结束营业时留下的，罗元森出钱出力将它搬到户外供善信膜拜，香油钱捐作慈善。这尊四面佛之后会安顿到跑马埔路（Race Course Road）的龙山寺。

黄金坊在2021年被列为保留建筑。未来，抽掉小泰国的灵魂，在原有的标志性外表下，会注入怎样的新生命？