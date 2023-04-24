汪曾祺的信札，有明人之风。因为是写给妻子的信，说的是体己话，如叙家常，笔调比散文更轻松。在这种放松的状态下写的文字，自然流露了汪曾祺当时的心境。

汪曾祺（1920-1997）是我很喜欢的作家。多年来，汪先生的各类文集不断出版，凡是收有新文章的，我都尽量不错过，常读常新。最近重读汪先生的书信集，发现他写给妻子施松卿（1918-1998）的信，从1987年8月31日至1987年12月7日，所写正是他在美国爱荷华访问之事。

1987年9月，汪曾祺应聂华苓和保罗·安格尔（Paul Engle，1908-1991）之邀，参加爱荷华大学“国际写作计划”。1991年12月20日，汪曾祺写了散文《遥寄爱荷华——怀念聂华苓和保罗·安格尔》，对这一段岁月有动人的回忆。而汪曾祺在爱荷华生活的点点滴滴，更多的是写在给施松卿的家信。写这些信时，汪曾祺有意留下这段生活的第一手记录。他到了美国给妻子的第一封信里说：“稿纸带少了。可以写一点东西的。至少可以写一点札记，回去再整理。我写回去的信最好保存，留点资料。”果然，后来他写了散文《林肯的鼻子》和《悬空的人》。在家信中，1987年9月29日，他说：“我想写一篇散文，《林肯的鼻子》。林肯有一句名言‘All men are created equal.’林肯的鼻子可以摸，体现了这种精神。我发现美国是平等的。自由是要以平等为前提的。”1987年12月6日，他说：“此信这一部分请代为保留，我回来后也许会写一点关于黑人问题的文章。我想这篇文章的题目可以是《悬空的人》。”

汪曾祺的信札，有明人之风。因为是写给妻子的信，说的是体己话，如叙家常，笔调比散文更轻松。在这种放松的状态下写的文字，自然流露了汪曾祺当时的心境。如今将这批信重理一遍，可见汪曾祺这一段“旅美心史”。