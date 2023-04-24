让我们做一个有记忆的机构

机构要有记性，才有传统，也才有底蕴，才有特色，才知道怎么去创新。机构要有记忆，才有温度，才谈得上人文关怀，才谈得上承前启后。华文媒体要拥抱科技，奔向未来，但这与拥有记性和记忆，一点也不矛盾。

许文远主席、我们的老前辈们，华文报历任总编辑的家人、各位同事，大家下午好。

谢谢大家让我们今天能够聚在这里，进行一个简单而意义深刻的揭幕仪式。我们的老前辈们给我们的，不是今天的时间而已，而是他们人生中的一段青春，甚至有好些，给的是他们整个的青春岁月。

这个华文报历任总编辑列表，在我们同事当中，被称为“列祖列宗”墙。之前，我们有个《南洋商报》《星洲日报》和《联合早报》历任总编辑的记录大表，挂在早报新闻室，那是早报庆祝85年报庆时做的。

2017年新闻室进行装修，那个表摘了下来。现在这个新的列表，除了南洋、星洲和早报的总编辑，也把《联合晚报》和《新明日报》历任总编辑列入。这几份报纸都是华文媒体集团所继承的，是我们历史的一部分。除了主持编务工作的总编辑，《南洋商报》与《星洲日报》在1975年报章与印刷馆法令颁布后，注册为公共公司的董事经理，以及之后华文报掌舵人名字也列在墙上。所以，这上面有了华文报负责人比较完整的名字。

从创刊时候家族创办的侨报，到新加坡独立后作为以国家利益为本的公共公司，到2021年12月的非营利机构，我们经历不同的历史阶段。创刊初期，主编由中国南来的知识分子担任。可以说，当时是一个海纳百川的时期，有的是国民党人，有的是共产党人。有的留学日本、德国，有的去过印度。他们离任后，有的回去中国，有的去了美国，也有的去了香港继续从事媒体行业。有的在南洋落地生根，他们的后人也在新加坡生活。1980年以后，各报的负责人更多是趋向长期在这里生活，或者土生土长的新加坡人。

他们主持编务的时期，整个区域在发生变化，新马社会、政治环境也处于波涛汹涌之中。到了1970、1980年代，新加坡从语文政策到报业本身也发生变革，主持华文报的这些前辈应该是站在最前线的。《南洋商报》《星洲日报》和《联合早报》的总编辑们，在每一个不同的时代，他们扮演怎样的角色？在每一次的挑战中，他们有怎样的坚持，怎样的情怀，历史才流到我们这一代人手中？以《新明日报》《联合晚报》来说，总编辑们怎样用贴近小市民的方式，为市民读者带来时事资讯、娱乐信息，同时仍然传播文化价值？我觉得这些我们过去了解得远远不够，下来我们应该好好地梳理，好好地保存。

今天我们先把列祖列宗的名字记录在进门的这面墙上，路过的同事，我希望都能驻足看一眼。这一张图，也让我们看到新加坡华文报业，从一开始就与本区域华人世界的政治、文化，密不可分。

冠病在中国武汉发生后不久，中国小说家阎连科写过一篇文章，题目是：《经此疫劫，让我们成为有记性的人》，里头有两段这么写着：

“没有记性的人，从本质上说，就是田野、道路上的土。皮鞋愿意把我们踩成啥样儿，由那只皮鞋的牙痕说了算。

没有记忆的人，从本质上说，就是和过去生命割断的木头和板材，它们的未来是什么物形和东西，由锯子和斧头说了算。”

人要有记性，还有记忆。我想。今天我负责华文媒体集团，一定要做的事，是让我们成为有记性和有记忆的机构。机构要有记性，才有传统，也才有底蕴，才有特色，才知道怎么去创新。机构要有记忆，才有温度，才谈得上人文关怀，才谈得上承前启后。华文媒体要拥抱科技，奔向未来，但这与拥有记性和记忆，一点也不矛盾。事实上，我们跑得越快，我越要扎根于我们的历史。继续赶路时，我们回头看到开辟这一条路上，颠簸过、坚持过的列祖列宗的力量和勇气。

每一代人有每一代人的困难，但是也有每一代人的机遇。这些记忆和积淀，让我们在往前奔驰的时候，更了解这条道路的意义。

（本文为新报业媒体华文媒体集团社长李慧玲4月20日在华文报历任总编辑“名人墙”揭幕仪式上的致辞）