“南洋时光”系列：上游乐场与戏院的快乐记忆

在战后的新加坡至七八十年代，国人的休闲娱乐活动，少不了去逛游乐场和看电影。这些地方带给几代人简单的快乐，现今，当他们看到老照片时，仍然津津乐道，勾起无限的甜蜜回忆。

走过1950至70年代的新加坡人，成长年间最深刻的体会之一，便是逛游乐场和去戏院看电影，年纪小的时候跟大人去，上学以后跟同学一起去，有时甚至一个人去。逛商店，玩各种游乐设施，吃零食，看最新上映的外国电影或华语电影，看其他的表演，跳舞等等，其乐无穷。当年新加坡人不仅是童年时期，在青少年、青年时期，也经常结伴或与男女朋友去逛、去看戏。这些游乐场和戏院承载着许多新加坡人快乐的记忆。



对于海外人士来说，一般最熟悉的游乐场大概就是虎豹别墅。这是新加坡最早的主题乐园，于1937年兴建，为继香港之后世上第二座虎豹别墅，代表南洋巨商胡文虎首开大型文娱设施的大手笔。园区有各种华族传统神话故事的雕塑和造型，如西游记、八仙过海、白蛇传、十八层地狱等，包含了华族传统的伦理价值。每到过年过节，许多新加坡人到虎豹别墅游览，或者海外亲友拜访新加坡时 ，也会带他们到虎豹别墅走走。

至于游乐场，则有快乐世界（后来改称为繁华世界）、新世界、大世界、美世界等。这些“世界”里有许多表演活动，动态的娱乐设施，非常吸引人。像位于芽茏的“快乐世界”，二战之前就已建立，具有西方游乐园的风格，有魔术秀、歌厅、舞厅、电影院，各种饮食摊位等，年轻人进去，仿佛踏进大千世界。这个游乐场后来重建多次。很多新加坡人假日都很喜欢去这些游乐场，甚至平日也不缺席。花两三毛钱就可以看一场电影，听歌看秀，或者买一张两毛钱的门票，就可以跟一个女孩跳一支舞。