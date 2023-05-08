告诉阳光——南大诗乐从《故事》说起

由新加坡华族文化中心主办的“华彩2023”呈献音乐剧《告诉阳光》，Toy肥料厂引用南大诗乐，叙述南洋大学故事。本文为当年诗乐推动者之一潘正镭回顾诗乐的缘起和发展脉络。

今年初，双语剧团Toy肥料厂朋友捎来短信，告知他们将以40多年前南大诗社为起点，加上诗社创发的诗乐来创作音乐剧《告诉阳光》。剧名用的是我的同题诗作，张泛谱曲。诗作表达对“失落”的寻找：鸟寻找天空，鱼寻找小溪，河寻找浪语，林子寻找涛声，我们寻找失落的口音。 听一听，和一和，唱一唱，我们这一代的声音。

《告诉阳光》（1982）也是我的第一本诗集的书名。1996年个人在北京出版诗集《赤道走索》中国版，中国文联出版公司编辑希望我加入《告诉阳光》这首诗，并用作书名，请老诗人艾青先生题字。

这个音乐剧的构想，Toy肥料厂其实早已酝酿多时。直到终于获得华族文化中心的首肯，纳入5月中旬华彩艺术节的演出节目时，导演吴文德才向我们透露，谦虚地表达歉意。“终于”二字颇令人思量。事过境迁，南大在某些方面，仍存有限度触及的神经线。Toy肥料厂以南大末期的文艺作品设置轴心，面对历史，贯串出南大的起承转与最终的合。华族文化中心“华彩”的决定，给年轻的艺术工作者一个回看的舞台，端是个合宜背景。

曾经澎湃的社会动员，历尽艰难，路途崎岖，东南亚第一所民办华文大学——南洋大学（1955-1980），培养21届共1万2000名毕业生即升化云端。想来年轻或中生代，对此大多不甚明了。而创办人陈六使先生，风雨故人，仍是个不被恢复公民权身份的开山人物，现南洋理工大学偌大校园里只聊得一道径路留芳。

吴文德领导的Toy肥料厂，创团至今23年，在他们的心目中，会有一个怎样的南洋大学？从早期扬名的舞台剧《剃头刀》到近期的《追寻——白兔记》，剧团的剧目和形式早呈多样化，有一点该肯定的，对传统文化的传承转化，现代意识强烈的创意，再生的价值赋予，确亦旗号鲜明。选择“南大”作为创作对象，就不足为奇了。

吴文德导演，一位擅于转化传统文化的“戏法变者”。（Toy肥料厂提供）

文德邀我、张泛和诗人杜南发，与剧团朋友开了一回视讯会议。我个人心中带着莫大好奇：一个火烙时代印痕隐去，巨大的灵魂却始终萦绕；要怎么通过有限的诗乐作品来反映、折射出一整个时代面貌？我们能做的，该只是一些片面情感记忆和资料提供，想来Toy肥料厂的创作群，自有魔法。记得2010年吴文德致意卡夫卡，编导《变形记》演出时，邀请几位诗人以 “致变形记” 为主题撰诗印于特刊。每首诗作独立成篇，与演出内容互不相属，纯以诗情丝连。这个做法很新鲜，观众看台上演出，遂后可以阅读诗作，体会“变“在各家作品中之殊异形神。我的诗题为《戏法变者》。

吴文德是个戏法变者。当时我这么立意。艾略特的一首八行诗《葛丽兹贝拉——魅力猫》，韦伯转化变成久演不衰的经典音乐剧《猫》，这是创作能量潜伏，无际空间挥发的显例。Toy肥料厂集中选了南发和我的诗作，由张泛谱曲的十首歌，外加两首剧团自创歌曲，重新编曲诠释，穿串时空来去的剧情：他们唱、演、作。Toy肥料厂在文案中宣告：“昨天的南大精神，由今天我们年轻一代的热血来浇灌”。深切期待。

诗乐源于南大诗社“诗展”活动

南大诗社第一首诗乐，诞生于1978年的南大文学院讲堂。记得上历史课，我把一首诗《故事》传给邻座的张泛。下课后，诗曲成。

你是一颗叩落的星 / 解缆自天际 / 我是一艘船摆渡 / 载美丽的故事 / 破封的港 / 细碎的浪 / 宣示着 / 轻轻雷鸣 / 我们诉说 / 小小故事 / 忘了已及的岸与陆。

南洋大学文学院讲堂演唱 “诗乐” （1978年）。（潘正镭提供）

缘起1977年，大学二年级，我担任南大诗社社长，除了会务，出版《红树林》诗刊之余，诗社策划新活动，可在云南园内外举行，毕竟大学生不应局限于社会之一隅。意念简单：跨艺术领域的合作，表达诗作内涵。南大诗社是个小团体，必须从社外借将。

记得一个静寂的下午，我在宿舍听到浩亮的歌声，和鸣着喧噪的虫声蝉嘶，以为哪个同学把录音机声量扭得那么大。探听之下，耍歌喉的，是张振源（张泛），音乐学会会长，便前往敲门，道明来意，大家一拍即合。几十年知交，此为开端。他原本高我一年，却落得与我同级，我们很快得到快乐的结论：等待彼此。

另一个我慕名造访的是黄益惠（意会），从校园布条，海报设计和刊物上知悉的名字。他念理学院，高我一年，时在云南园小丘上埋首研究胡姬花的培育种植，撰写荣誉学位论文。

我们三人聚合，南大湖畔越谈越起劲，言而起行，组成了落实理念的铁三角。我负责组织和收集诗作，张泛谱曲，意会专事艺术设计。

诗社在1977年主办“全国新诗创作比赛”的颁奖礼上，推出“试验诗展”当试脚石。1978年8月，走出校外，在中华总商会展览厅举办集合诗歌、美术和诗乐的“诗展”，平面与立体装置作品围绕，花草亮眼，小舞台正中挂着林山楼书的楼体直轴：“走入阳光蝴蝶的情调”，首次公开推出十首诗乐演唱。

“诗乐”首次公开演出，虽为小众，正面回馈给予推动，1978年12月，南大诗社同仁决定在校园内举办一个专场，与同学分享，正式在校园内推展。当晚文学院第一讲堂变身演唱厅，呈献17首诗乐，座无虚席。应要求，我们还找到大成巷的地下作坊，把演唱会录音复制成若干卡带，半卖半送给喜欢的同学。品质虽然粗糙，但确为那个活动留下了声音。

系列活动，除了在校同学，南大校友周维介、杜南发和文艺界《楼》主编林山楼等都自外输供文艺能源。本地报章给于一个校园团体的特别报道，受到了注目，马来西亚张瑞兴（张锦忠）主编的文学杂志《蕉风》，亦拨版位发表诗乐的文章及作品。

执笔此文时，适见早报副刊陈再藩专栏《两岸灯火》题为《永远的云南园》一文，说1976年南大工商管理系的同学，正筹备今年内出版《云南园同窗五十载》图文集，文中的情怀引述，正是诗乐《挥手》。此诗原刊1977/78学年理学院毕业特刊，作者刘双慧，张泛延用谱曲。这首诗乐，旋律婉约唤回情景依依的画面，最得南大生的感同身受。记得2014年，第14届南洋大学全球校友联欢会在马来西亚新山南方大学学院举行，呈献的节目 “诗乐行吟”，即以《挥手》压轴，台上台下不断的回唱，歌声萦绕大伙的心头梦回云南园。《挥手》：

拂去窗外千重树色 / 我迎来多少无声的早晨 / 枕着山下万家灯火 / 我送走几许无语的黄昏 / 风雨 / 来了又去 / 三年时光化一声鸟啼 / 我要从画中下来了 / 把树树山山留在云里。

由云南园移师社区团体

我、张泛和意会1979年毕业后的一年，即1980年，南大命定，此为南大末年，纯粹的校园活动画上休止符。诗乐在我们心中余情荡漾，风冷但因缘未了。知悉新加坡老人活动联会正筹备“乐龄俱乐部”建所基金，张泛业余在老人活动中心指挥合唱团（他创用了“乐龄”，取代“老人”二字）。本着文学以外的关怀，我们联络上何沛安学长，希望借用新加坡青年协会名义，主办两场诗乐演唱会略尽绵薄。名为“二月草绿”，在发展银行礼堂举行。

当时，邀得新加坡吴秋瑾领导的歌咏团参与。马来西亚宽柔中学的陈徽崇老师“艺者同心”，也在彼岸推广“诗曲”创作，率领新山百啭合唱团前来共襄义举。两地诗乐诗曲正式汇流。后来的诗乐《传灯》（张泛曲，杜南发诗），之所以在马来西亚华社广为传唱，成为“中秋节”提灯会金曲，就是拜陈老师和他的学生给结的缘。

诗乐离开云南园，并未化身游魂，而是幸运的落户阿裕尼联络所文艺创作与翻译学会。南大诗社顾问杨松年教授，当时职总《奋斗报》在他麾下，刊中辟有“狮城文艺”版位，由周维介主编。他们十分关切南大诗社推展的诗展和诗乐。

当时，杨老师感到南大一群文学同好，因南大的变故而无以维系，孰为可惜，建议大家在他担任社区领袖的阿裕尼联络所，成立新加坡第一个社区文学组织，广邀各界文艺青年参与。主干成员有许禄艺、陈安德、黄亚家、彭志凤、陈智成、陈来水、周维介和意会等。1980年8月学会举办成立典礼，定名“八月的消息”，节目中加插诗乐助兴。1982年学会在新加坡大会堂办了个规模宏大的“面对我们的文学史——新马文学史展”，挥发创展精神，诗乐当然不缺席。

南大诗乐创发者张泛（左）与潘正镭（1980年）。（潘正镭提供）

学会前后举办了两场诗乐演唱会，都选在发展银行礼堂举行。1981年，名为“四月风”的诗乐演唱会，邀来台湾著名校园民歌手杨祖珺和吴楚楚站台助阵。同年8月，台湾作家三毛应《南洋商报》邀请来新，大伙在帝国酒店客房里聊天，谈唱诗乐，三毛十分赞赏。当晚张泛随兴把三毛写在酒店信笺上的一首赠诗，摘句铺排成词谱曲《来访》。

两个月后，意会趁游台之便，把诗乐卡带交给三毛，原来她早已热心安排，两人一起上警察广播电台，由凌晨主持的节目《平安夜》，介绍新加坡诗乐，听众反响大，从听众来的40多封信中，感受到远来的问候鼓励，如浪激石。

隔了七年，学会兴头再起，1988年主办另一场诗乐演唱会“七月流火”，增加新作品。其时新谣崛起，工委会主观地希望能和新谣音乐人有个契合，由新谣创作者诗人木子搭桥，共同参与，演出后并由木子监制，出版“七月流火”卡带。然而，两者火花始终明灭不定，犹如徐志摩诗中的“你有你的，我有我的方向”。

南大诗乐，由云南园而至阿裕尼文艺创作与翻译学会，情怀渐去弥远，复制不得，复刻难果，江河入海不复返矣。

从纪录片到音乐剧

2016年，在《联合早报》副刊组曾共事，后转向电影工作的邓宝翠，是一位本土视角敏锐的导演。她以纪录片的方式，拍摄从南大诗乐到新谣，新加坡人唱新加坡华文歌曲的星月旅程。推出的《我们唱着的歌》，背景的设置，从华社的兴学，到华文教育在语文政策中的变更；由南洋大学的开与闭，延至在籍华校生身处教改浪尖的窘境。冲击、挫折，难免沮丧，但山不弯水转，他们积极以创唱滋养青春，当为超越的凭借。最终创出了一代人的音乐。目前此片Netflix上可观赏。

郭毅杰编剧，现就读于南洋理工大学中文系。（Toy肥料厂提供）

艺术作品如同种子，内蕴生存密码，它们或永不见天日，或其实正等待一场因缘际会，破土茁长而以另一种风华招展。《我们唱着的歌》，我在首都戏院看首演时，就这么思索着。当年所谓的诗乐创作，前后累积42首，诗者23家，写曲人有10，十分小众的文艺活动，在影片中，却被赋予了特定时代的意涵，展现了被发掘的第二生命的韧性。

诗乐为我们的大学生活留下美好的活动记忆，激情追寻、朴实试验、悲凉欢欣。活动伸展到云南园外，在不同艺术场域里，竟然成为我们文化组成的一个因子。从45年前的第一首诗乐《故事》开始，单纯的起心动念，现今的我只能以长筒望远镜看望。昔日青春与诗与歌相濡以沫的岁月，共事者着数不少，自己所做的，更多是个协理者的角色。

这回，Toy肥料厂引诗乐作为创作元素，跨度泊靠南大从上世纪50年代到80年代不同阶段的来时路，吴文德导演的《告诉阳光》，执意诗乐的灵魂，乘着历史文化的翅膀再度飞翔。台上会有四位演员，音乐总监陈慧玲带领的四名乐手演出。而编剧郭毅杰，一位写诗，写散文，写剧本的新晋作家，刻在南洋理工大学念读中文系——真有意思！

（《告诉阳光》演出日期：5月13日至18日，新加坡华族文化中心表演厅。可上SISTIC购票。）